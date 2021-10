La ausencia de gol está pasando en las últimas semanas una descomunal factura al Celta, que acumula dos partidos consecutivos en blanco y afronta la segunda crisis de resultados (no sumó su primer triunfo hasta la sexta jornada) en lo que va de temporada. Si los errores defensivos y las dificultades para generar ocasiones de gol marcaron la problemática de los primeros compromisos ligueros, el gran contratiempo en las últimas semanas ha sido, más que la capacidad para generar situaciones de peligro, la falta de acierto ante el marco contrario.

Frente al Sevilla, que se llevó el domingo el triunfo de Balaídos gracias a un infortunado rebote que dejó a Rafa Mir solo ante Dituro, generó fútbol y ocasiones más que suficientes para, como mínimo, haber empatado el partido, pero no dio con el camino de la portería de Bono. Tampoco en el campo del Elche –aunque en este caso no fue el equipo celeste superior al conjunto de Fran Escribá– logró el Celta aprovechar las situaciones de gol que fue capaz de generar. Los números no ofrecen dudas sobre el pobre acierto de los celestes. Contra el Sevilla el equipo de Coudet realizó diecisiete remates. Trece de ellos no encontraron puerta, tres fueron detenidos por el portero y uno se estrelló contra el poste. En el Martínez Valero, la estadística fue parecida: doce remates se perdieron por la línea de fondo y dos fueron detenidos por el guardameta franjiverde.

A esta negativa estadística hay que añadir que el único gol anotado por el Celta en los últimos tres partidos se lo marcó Denis Suárez al Granada en el tiempo de descuento, trasladando esta vez sobre la bocina al marcador la superioridad que el equipo vigués había mostrado sobre el terreno de juego.

Con el partido del domingo contra el conjunto de Julen Lopetegui, los celestes contabilizan ya esta temporada cuatro jornadas sin marcar de nueve disputadas. Se han quedado en blanco frente a Osasuna, Athletic Club, Elche y Sevilla.