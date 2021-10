El Celta busca el impulso de Balaídos

Balaídos volverá a disfrutar hoy (16:15 horas, Movistar LaLiga) del fútbol como antes de que la pandemia del coronavirus provocase un apagón mundial. El viejo estadio vigués, en obras de reconstrucción y sin la grada de Marcador, abrirá sus puertas para acoger un clásico de la máxima categoría. Celta y Sevilla se verán de nuevo las caras después de que el curso pasado librasen dos duelos intensos y con fiebre de goles (13 en total), que en ambos casos favorecieron a los andaluces. Pero eso no deja de ser una anomalía en una secuencia de duelos en Vigo en la que los célticos ganan con claridad aplastante: 28 victorias, 11 empates y 10 derrotas en Primera División; y 33 triunfos, 11 igualadas y 10 derrotas en el global de todas las categorías en las que se han enfrentado ambos en Balaídos desde hace casi un siglo.

Eduardo Coudet, que coincidirá de nuevo con el rival ante el que debutó al frente de los célticos, no podrá contar con Renato Tapia, lesionado en un entrenamiento con Perú y baja para las dos próximas semanas (se perderá dos o tres partidos). Peor en cuanto a ausencias lo tiene su homólogo Julen Lopetegui, que ha viajado a Vigo sin los dos centrales titulares, Koundé y Diego Carlos, su goleador En-Nesyri y el centrocampista ‘Papu’ Gómez. Ausencias importantes que dejarían maltrechos a muchos de los rivales de su categoría pero no tanto a un Sevilla con una de las mejores plantillas, –”sino la mejor”, según Coudet– del campeonato.

El denominado ‘virus FIFA’ afectará más en esta ocasión a los blanquirrojos que a los celestes. Estos últimos están pendiente de un Néstor Araújo que regresó el viernes a Vigo tras disputar tres partidos con México. Aidoo y Fontán, que jugaron con Ghana y con la sub-21 española parten en principio como suplentes, pues Coudet apenas mueve piezas en defensa. Así, Dituro seguirá en la portería, con Mallo y Galán en los laterales; Araújo, o Aidoo si no se recupera el mexicano, y Murillo estarán en el eje de la zaga. Una de las incógnitas por despejar es quién suplirá a Tapia. Beltrán parte con más opciones que un Okay que estuvo en venta en verano y que intenta engancharse al tren de Coudet para no perder valor en el mercado de fichajes.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 9ª Jornada 16.15h. 7 puntos 14 puntos Movistar LaLiga Estadio: Balaídos 3 4 9 5 CELTA SEVILLA EN CASA FUERA EN CASA FUERA 1 1 3 1 0 1 0 2 Ganados Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Nº de socios 16.801 Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1890 Presidente José Castro Nº de socios 40.841 Temporadas en Primera 73 Estadio Sánchez Pizjuán 105 x 68 Capacidad 43.883 3 2 0 1 Empatados Perdidos GOLEADORES Mina Lamela 2 3 3 Aspas En Nesyri 2 Cervi Rafa Mir 1 2 Brais P. Gómez 1 1 16º Denis 1 4º Árbitro:iDe Burgos Bengoetxea (comité vasco) Galán Navas Lamela Iago Aspas Cervi Jordán Murillo Mina Fernando Bono Dituro Mir Denis Beltrán Delaney Aspas Rekik Araújo Rakitic Brais Acuña Mallo Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Julen Lopetegui Banquillo Rubén Blanco, Coke Carrillo (p) Kevin, Aidoo, Fontán, Okay, Baeza, Nolito, Solari, Galhardo Banquillo Dmitrovic, Pastor (p), Montiel, Augustinsson, Gudelj, Suso, Munir, Ó. Rodríguez, Torres, Idrissi, Carmona

Si el elegido como pivote es Beltrán, Denis Suárez recuperará la titularidad ante uno de sus exequipos y frente al que anotó el primer gol con el Celta hace dos años. En el arranque de este curso, volvió a ver puerta el centrocampista de Salceda, que podría completar la medular junto a Brais Méndez, por la derecha, y Cervi o Nolito, por la izquierda. El argentino intenta dar el nivel necesario para adelantar en la parrilla de salida a un Nolito que también querrá jugar ante su exequipo y al que le ha marcado en varias ocasiones. Mina y Aspas son ahora mismo intocables. El moañés, que también pasó por el Sánchez Pizjuán, no ha alcanzado el nivel esperado que necesita su equipo para salir de la decimosexta posición en la tabla, con 7 puntos de los 24 disputados.

Con 14 puntos y en la cuarta plaza –con un partido menos– figura un Sevilla que viene de sufrir su primera derrota del campeonato en Granada. Ese tropiezo vuelve a cuestionar a un Lopetegui que maneja una plantilla con un potencial enorme. Erik Lamela, una de las últimas incorporaciones, es otra de las estrellas del equipo de Nervión. El argentino partirá desde el costado derecho del ataque, con su compatriota Ocampos desde el izquierdo, con el joven Rafa Mir en punta.

Sin Koundé y Diego Carlos, es probable que Lopetegui retrase a Fernando al centro de la zaga, junto al neerlandés Rekik. Si el brasileño se mantuviese como pivote, sería Gudelj quien completaría una línea defensiva en la que Navas y Acuña cubrirán los flancos, con Bono bajo el larguero. Rakitic, Jordán y el danés Delaney son los candidatos a formar la línea de medios.

Celta y Sevilla necesitan ganar hoy: uno para salir del pozo y otro para olvidar el mal trago de Los Cármenes. Balaídos no se le da bien a los sevillistas, que ganaron el curso pasado después de encadenar tres derrotas. Los célticos, por su parte, quieren brindar la segunda victoria en casa a una afición que puede volver a darle el impulso necesario.