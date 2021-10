Balaídos recuperará mañana un aspecto normal en sus gradas después de seiscientos días de restricciones de aforo en los estadios por la pandemia. De esta forma, Eduardo Coudet espera que el celtismo ayude al equipo a sumar más puntos en lo que resta de temporada, como ocurrió ante el Granada. “Jugar en casa con público nos va a hacer más fuertes”, señaló el técnico del Celta en la rueda de prensa telemática ofrecida a primera hora de esta tarde, en la que anunció que no contará con el cantero Carlos Domínguez, habitual en el banquillo esta temporada, para que pueda reforzar al filial en su visita al Rayo Majadahonda.

Esa es la nueva directriz del Celta sobre los jóvenes de la cantera, que también puede afectar a un jugador como Gabri Veiga, que sobresale con el Celta B y que incluso podría haber estado en la convocatoria del primer equipo para la cita de mañana frente al Sevilla (Balaídos, 16:15 horas) por la lesión de Renato Tapia. El mediocentro peruano es la única baja para enfrentarse al cuarto clasificado en un partido en el que el Celta necesita sumar puntos para abandonar el fondo de la tabla clasificatoria. El equipo andaluz pierde a piezas importantes como Koundé, Diego Carlos, Papu Gómez y En-Nesyri.

“Jugar en casa con público nos a hacer más fuertes. Es lo más lindo para los jugadores jugar con público. Nos viene apoyando en gran forma la gente, a pesar de que los primeros partidos no pudimos ganar en casa. Hicimos buenas actuaciones, pero perdimos los tres primeros juegos”. Esa racha negativa se rompió en la última jornada como local: “La gente ha tenido gran influencia para que llegaran esos tres puntos ante el Granada)", admite Coudet, para quien el equipo sevillano es uno de los más fuertes del campeonato: “Nos vamos a enfrentar a un rival que tiene una de las mejores o la mejor plantilla del fútbol español, la más completa, y uno de los mejores entrenadores de España. Son las dificultades que tenemos por delante".

El rival frente al que debutó como entrenador celeste

El técnico argentino se enfrenta al rival con el que debutó al frente del banquillo del Celta. En el Sánchez Pizjuán cayeron los celestes por 4-2. Resultado parecido se dio en la segunda vuelta en Vigo (3-4). “Han sido partidos lindos. Hicimos cinco goles y nos hemos quedado con las manos vacías. La intención es jugar bien al fútbol, hacer un gran partido, cometer los menos errores posibles e intentar quedarnos los tres puntos ante un rival muy difícil", señala Coudet ante el tercer pulso con el equipo de Lopetegui, que es cuarto en la tabla clasificatoria con 14 puntos, el doble de lo sumado por los célticos. La temporada, según Coudet, está resultado “rara” en cuanto a resultados. “Está muy parejo, se ven partidos con pocos goles en su mayoría. Está duro el torneo, quizás afectan un montón de circunstancias: jugadores un poco cansados.... Son dificultades a las que todos nos tenemos que adaptar”. +

Sin embargo, el técnico celeste se muestra optimista sobre el Celta: “Podemos crecer mucho más todavía. Lo estamos buscando. Sin mostrar nuestra versión, hemos sido competitivos en nuestros juegos. Creo que hemos hecho buenos partidos y, por momentos, hemos mostrado un buen fútbol. Todavía no hemos mostrado los mejores rendimientos individuales. Estamos trabajando para conseguirlo. Todos los juegos hemos sido competitivos. Eso es un aliciente. No hemos visto su mejor versión. Si somos competitivos y estamos a la altura, cuando elevemos esos niveles individuales vamos a estar mejor. Es una temporada atípica. Está costando ganar a todos los equipos. No es excusa, empezamos a mostrar un buen nivel en Levante. Habíamos encontrado un funcionamiento que queremos retomar".

El cansancio de Araújo

Apunta Coudet que Araújo ha llegado cansado después de regresar del vieje para disputar tres partidos en nueve días con la selección de México. El central es duda. Otra incógnita es quién sustituirá a Tapia. Okay y Beltrán son las alternativas. Además, el técnico argentino analiza la situación de Cervi y de Galhardo, dos de los fichajes de verano que no acaban de alcanzar el nivel esperado. "Los veo mejor, los veo más adaptados al ritmo de juego, a sentirse más cómodos, más sueltos. Son dos buenos jugadores. Han llegado a otra liga, a otro fútbol. Todos queremos todo rápido y a veces no es así. Van a ir mejorando con el tiempo.

Seguramente cuando les toque participar, lo van a ver mejor".Sobre la lesión de Tapia, el entrenador del Celta desvela que el jugador se marchó con unas leves molestias de Vigo y que “rompió” en un entrenamiento de la selección peruana: “Tapia siente que se acalambró en el partido de Elche. Le hicieron resonancia cuando llegó a Perú. No tenía lesión que le impidiera nada. En el tercer entrenamiento siente molestias. Le vuelven a hacer una prueba y tiene un sangrado. No es algo grave. Son las cosas que pueden suceder con los jugadores que tienen muchos partidos, sobre todo los que tienen viajes largos. Para ir a Perú tardas casi un día, o México en el caso de Néstor. Se hace largo. Son tres partidos en 9 días. Sufrimos todos los equipos. Tuvimos la desgracia de perderlo. Pudo pasar ahí o puede pasar acá. No es echar la culpa a nadie. Pasó allá y ahora, a recuperarlo lo antes posible".

Sin Tapia, el canterano Gabri Veiga podía tener la oportunidad de volver a una convocatoria. El centrocampista vigués está destacando en el inicio de temporada con el filial. Sin embargo, seguirá a las órdenes de Onésimo Sánchez, que mañana podrá contar con él en la visita al Rayo Majadahonda. En la lista de convocados de Coudet también falta por primera vez este curso otro canterano, Carlos Domínguez. El central también se incorpora al Celta B. Coudet explica los motivos de estas ausencias: "Hay como una línea de actuación del club. Si no van a tener participación directa en Primera, van a jugar en el filial. Tanto Gabri como Carlos, que está diariamente entrenando con nosotros. Si no tienen participación, van a jugar en el filial. Es una decisión de club. Son chicos que los quiero tener en la semana para estar en el día a día, que es muy diferente, y trabajar. Después, al no tener participación directa en el primer equipo