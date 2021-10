Beltrán reclama protagonismo

Beltrán ha sido, en cierto modo, el chico para todo del Chacho en este arranque liguero, pues ocasionalmente el técnico también lo ha empleado en banda derecha, como ocurrió cuando suplió a Augusto Solari en la reciente visita del Cádiz a Balaídos. Pero hasta que esta temporada el técnico lo probó en una posición más avanzada, por detrás de los dos delanteros, el vallecano casi siempre había actuado como medio centro defensivo, bien en solitario (durante su etapa en el Rayo y en algunos partidos de la pasada temporada), bien en un doble pivote (en el Celta con Okay o Lobotka).

Lo cierto que es que Beltrán lleva pidiendo paso desde el tramo final de la pasada temporada, cuando una lesión muscular dejó fuera de juego a Renato Tapia y el técnico tuvo que dar galones al madrileño. Aunque Tapia lo había jugado prácticamente todo con un rendimiento deslumbrante, Beltrán no solo recogió el guante, sino que firmó algunos de sus mejores partidos como celeste, contribuyendo decisivamente al gran final de temporada protagonizado por el grupo de Eduardo Coudet.

Este curso el preparador celeste ha incrementado gradualmente su protagonismo. Le dio 16 minutos contra el Atlético de Madrid, 20 frente a Osasuna, 26 ante el Athletic y todo el segundo tiempo en el Santiago Bernabéu, aunque en el siguiente partido, frente al Cádiz, lo utilizó tan solo 25 minutos, en banda derecha. En los últimos tres encuentros ha relegado a la suplencia a Denis, si bien solo ha jugado completo el duelo contra el Levante.

La ausencia de Tapia este domingo parece situar de nuevo a Beltrán como pivote único el próximo domingo frente al Sevilla. Si se confirma, Denis recuperaría la titularidad en un once que podría sufrir más cambios si Brais Méndez no se recupera a tiempo el esguince de tobillo sufrido en el Martínez Valero. El mosense, sin embargo, inició ayer el trabajo de forma parcial con el grupo, con lo que las posibilidades de que sea de la partida son elevadas.

Otra posibilidad es que Coudet diese la alternativa en la titularidad a Okay Yokuslu, cuya envergadura podría venir bien al Celta para contrarrestar al poderoso físico del medio campo del Sevilla, pero parece una opción más bien remota, dado el escaso protagonismo que el internacional turco ha tenido esta temporada, en la que Coudet apenas lo ha empleado algunos minutos sueltos al final de los partidos (2 ante el Levante, 4 frente al Granada y 1 contra el Elche).

Con todas estas dudas, retomó ayer el entrenador del Celta la preparación del duelo frente al Sevilla, que el equipo celeste afronta con la necesidad de retomar la senda del triunfo tras ver cortada su racha victoriosa en la visita al campo del Elche. El técnico espera sumar en los próximos días a los entrenamientos a Joseph Aidoo, cuya selección tiene hoy frente a Zimbabue el último de los partidos de clasificación para el Mundial de la presente fecha FIFA. Mañana se espera que también se reintegre al trabajo José Fontán tras el partido que la selección sub 21 disputará hoy en La Cartuja frente a Irlanda del Norte. A Néstor Araújo, que concluye su participación con México el jueves frente a El Salvador, no se le espera en la ciudad deportiva hasta el entrenamiento del sábado.

En la sesión vespertina celebrada ayer en Mos, Eduardo Coudet ya pudo contar a pleno rendimiento con Jeison Murillo y Nolito. Ambos se retiraron tocados del compromiso liguero, pero cuentan con el alta médica desde el pasado viernes y estarán disponibles para el encuentro del domingo.

Brais Méndez inicia el trabajo de forma parcial con el grupo

El parte de enfermería difundido por el Celta tras el entrenamiento vespertino celebrado en la ciudad deportiva no arroja luz sobre el alcance de la lesión sufrida por Renato Tapia con la selección de Perú, pero ofrece alentadoras expectativas sobre la posibilidad de que Eduardo Coudet pueda contar con Brais Méndez para el partido contra el Sevilla. Como se recordará, el atacante celeste se lastimó el tobillo derecho durante la última visita del Celta al Martínez Valero. La lesión le impidió incorporarse a la concentración de la selección española para la Liga de Naciones, pero no parece que le vaya a impedir vestirse de corto el domingo frente al conjunto que dirige Julen Lopetegui. Brais inició ayer de forma parcial el trabajo con el grupo y con seis días por delante hasta el encuentro tiene importantes opciones de ser de la partida que se enfrentará a los nervionenses. Si no se produce algún retroceso, Brais debería recibir el alta médica en unos días. Muchas más dudas ofrece la situación de Tapia, cuya lesión en los gemelos se agravó durante un entrenamiento con Perú y podría sufrir una rotura de fibras que, de confirmarse, le mantendría varios partidos alejado de los terrenos de juego. El jugador se encuentra ya de regreso en la ciudad, pero el Celta no ha ofrecido de momento ningún detalle sobre el alcance de su lesión.