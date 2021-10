Gavis y Yéremis, cuestión de valentía

Para que el fútbol apueste por los jóvenes han de concurrir determinadas circunstancias: contar con entrenadores valientes, que la promoción de la cantera forme parte de la filosofía del club o que la entidad deportiva atraviese graves problemas económicos. Con la victoria de España ante Italia, Luis Enrique Martínez se ha ganado la simpatía de colegas como Moncho Carnero, Juanfran García, Jacobo Montes o Iago Bouzón, todos ellos con pasado en el Celta que coinciden en destacar la valentía del seleccionador. Varios de ellos lamentan que el Celta no apueste decididamente por jóvenes como José Fontán, Gabri Veiga, Miguel Rodríguez o Carlos Domínguez, que ya han debutado en el primer equipo con buenas sensaciones.

“Lo de Gavi y Yéremi Pino es una apuesta de Luis Enrique y le salió todo redondo. Estoy de acuerdo que se apueste por chavales si tienen la capacidad suficiente para desarrollar su juego en el primer equipo o en la selección española. Pero creo que hay que andar con cuidado. Si tienen un ritmo continuo de juego, se les puede seguir dando oportunidades, pero hay que ir poco a poco, cuidarlos”, comenta Moncho Carnero.

En la mayoría de las ocasiones, tanto técnicos como clubes, e incluso aficionados, confían más en la experiencia que en la ilusión de los jóvenes. Jacobo Montes se decanta por los chavales: “Como entrenador de filial que fui, estoy encantado que se apueste por la gente joven. Debería haber más entrenadores que apostasen por los chavales. Por lo general, los entrenadores pensamos que la gente veterana nos va a quitar de más problemas; y muchas veces, el ‘hambre’ y la ilusión con la que llega la gente joven contrarrestan esa falta de experiencia. Siempre he sido defensor de la gente joven y espero que haya más entrenadores como Luis Enrique para que a la gente joven se le dé la oportunidad que todo el mundo necesita”, recalca Montes.

Carnero, por su parte, incide en que la veteranía sigue valorándose mucho en el fútbol. “Normalmente, te basas en la experiencia. Cualquier entrenador, en principio, apuesta por la experiencia, pero hay jugadores jóvenes que tienen ese nivel y si los puedes aprovechar, mejor. Un jugador joven tiene que encontrar un entrenador que crea en él, que piense que el carnet de identidad no es lo que marca el juego de un futbolista. Si responde cada vez que juega, hay que confiar en él. Hace falta la valentía del entrenador para dar esa primera oportunidad”.

Para Juanfran García, la irrupción de los chavales con talento dará un empuje a un fútbol español que quedó tocado tras la marcha de figuras como Cristiano Ronaldo o Leo Messi. “Con la gente joven, el fútbol español se puede revalorizar a medio o largo plazo. Sacar gente joven es positivo para los clubes porque esos jugadores después van a la selección porque allí también se apuesta por ellos. Eso me parece perfecto. Evidentemente, hay dos factores que influyen en todo esto:_uno es que el entrenador apuesta por ellos y otro es cuando un club está en una situación de precariedad económica. En ese caso, acude al filial y le da confianza a los chavales y con el paso de los años se crea una generación que es muy positiva para el club. Lo viví en el Levante. Los clubes deberían dar confianza a los jóvenes poco a poco porque creo que en España los hay que pueden dar un alto nivel. Pasó en su momento en el Celta, con la llegada al primer equipo de Aspas, Hugo Mallo, Roberto Lago... Yo lo hice en el Lugo”.

En el caso del Celta, Carnero se queja que últimamente los jóvenes no tengan continuidad en el primer equipo. “Gabri Veiga, por ejemplo, dio un nivel altísimo hace un año en el primer tiempo contra el Barcelona. Y quizás era el momento de darle continuidad. Pero entonces se apostó más por la veteranía”. En ese partido también participaron José Fontán y Miguel Rodríguez. “No se les dio la continuidad necesaria y se quedaron un poco atrás. Es una pena que este año no hayan tenido continuidad en el primer equipo y que alguno incluso no juegue en el filial”, se queja Moncho Carnero.

Para Jacobo Montes, una de las soluciones a esta falta de continuidad de los jóvenes es apostar por entrenadores valientes. “Si con algo podemos definir a Luis Enrique es como valiente, no solo de palabra sino por lo que hace. Podemos comprobar cómo constantemente está apostando por gente joven que despunta en sus respectivos equipos. En la élite tiene que haber más entrenadores valientes como Luis Enrique para que toda esta juventud que viene apretando tenga sus oportunidades. Desgraciadamente, tienen que llegar épocas de crisis para que los clubes apuesten por la cantera. Le está pasando al Barcelona, que estaba hundido en una grave crisis y tira de la cantera con jugadores como Araujo, Gavi, Ansu Fati._Al Celta le pasó en la época de Iago Aspas, cuando subió al primer equipo. Debería haber un equilibrio para que los jóvenes siguiesen saliendo tanto en épocas de crisis como de bonanza”.

“Estoy a favor de la gente joven en el fútbol porque yo también salí de ahí. Otra cosa es que los entrenadores usen eso para adjudicarse que han hecho debutar a un chaval. Eso normalmente no le hace bien al chaval y le genera un daño al fútbol”. sostiene Juanfran García.

“Influyen muchos factores, como quién está entrenando al primer equipo y al filial. Hace un año, el Celta se enfrentó a Barcelona con tres o cuatro jugadores recién salidos del juvenil y un año después está muy lejos que Gabri Veiga o Miguel Rodríguez puedan disfrutar de minutos en el primer equipo, mientras Fontán perdió el protagonista que tuvo. Todo depende de lo que apueste el entrenador del primer equipo y sobre todo, el club. En estos momentos, parece que el Celta se está alejando un poco de lo que debería seguir siendo su apoyo a la cantera. Galicia es un vivero de grandes jugadores y parece que el Celta se está alejando un poco de ese modelo cuando hay muy buena base para seguir tirando de jugadores. Pero también soy de los que digo que los jóvenes tienen que derribar las puertas con su rendimiento diario”, añade Jacobo Montes.

Mayor precocidad que la de Gavi fue la de Iago Bouzón en el Celta. El defensa redondelano debutó en el primer equipo con 16 años, 8 meses y 27 días, convirtiéndose así en el segundo debutante más joven en la historia del club vigués, tras Sansón (15 años, 8 meses y 11 días). Bouzón jugó su primer partido con el Celta el 12 de marzo de 2000 en el estadio olímpico de Montjuic. Dos décadas después, el exfutbolista considera que la poca promoción de los jóvenes es un problema no solo de los entrenadores y de los clubes sino también de los aficionados, que en muchos momentos carecen de la paciencia necesaria durante el proceso de adaptación al fútbol de élite de los chavales y que se prefiere a jugadores consagrados cuando los clubes muestran potencial económico.

“Más que entrenadores valientes, estoy convencido de que tiene que haber circunstancias especiales. Es cierto que el caso de Yéremi es diferente porque el Villarreal está en una situación buena cuando apuesta por él, pero al final qué casualidad que salen jugadores jóvenes cuando a los clubes ‘no les queda más remedio’ que apostar por ellos. Podemos hablar del Celta en su día._Ahora en el Deportivo lo estamos viendo un poco con Trilli o con Noel. También lo vemos en el Barça, que está en un momento de transición complicado. Está claro que los jugadores tienen que tener nivel y estar preparados. Pero seguramente si el Barça fuera el de años atrás a esos mismos jugadores seguramente les resultaría más difícil poder demostrar en la primera plantilla lo que llevan dentro. Estas oportunidades no van tanto por la capacidad del jugador sino por las necesidades o las circunstancias que rodean a los clubes”, señala Bouzón.

Lamenta que la mayoría de oportunidades a los jóvenes lleguen en momentos difíciles de los clubes. “Es un poco incongruente que los equipos en crisis económicas recurran a las canteras y cuando la situación del club es bueno creen que esos mismos chavales no están preparados. Sin embargo, es mucho más fácil para cualquier jugador dar un buen rendimiento cuando las situaciones son favorables que cuando son adversas”.

Y Bouzón señala otras fuentes del problema: “Esto también está relacionado con la forma de ver el fútbol de los aficionados en general. Por ejemplo, cuando el Barça está bien y va a firmar jugadores de primer nivel por las cifras que se pagan en ese caso el aficionado se siente mucho más ilusionado con ello que si el club propone incluir a canteranos en la plantilla. Me parece un poco ventajista, en el sentido de que al final qué es lo que queremos realmente. Si el Barça tuviese millones para firmar a jugadores no renunciaría a ese fichaje para apostar por Ansu Fati, Pedri o Gavi. Su propia afición incluso le reclamaría fichajes de renombre. Creo que tenemos que hacérnoslo ver todos. Los que estamos como aficionados y los clubes. Al final, lo que tiene mucho mérito para mí es lo de Luis Enrique. Pudiendo llevar jugadores con más nombre y con más minutos en sus equipos, él tiene clara su línea de trabajo y la mantiene hasta el final”.