El fútbol es una montaña rusa de estados anímicos. Un triunfo eleva a los protagonistas hacia las nubes, una derrota los desciende a los infiernos. Y así ha transcurrido más o menos la vida de José Manuel Fontán Mondragón (Vilagarcía, 11 de febrero de 2000) desde que hace casi un año debutase con el Celta en Primera División frente al Barcelona. Los elogios iniciales derivaron en críticas. De la titularidad pasó a la suplencia. Y desde la oscuridad del banquillo había afrontado los últimos partidos oficiales del Celta cuando una llamada de la selección española sub-21 le devuelve la alegría y el protagonismo. La convocatoria con la ‘Rojita’ le sorprendió “cuando volvía a casa de entrenar”. Luis de la Fuente le informó de que tenía que incorporarse de inmediato a la concentración de la selección española sub-21 en Sevilla. “Estoy muy contento y muy ilusionado por esta oportunidad”, señaló Fontán a los medios oficiales del club vigués.

En Vigo le esperaba una semana más de trabajo para preparar el partido contra el Sevilla, que seguramente lo tendrá que ver desde el banquillo, a donde lo ha confinado Eduardo Coudet desde el compromiso contra el Cádiz. Ese día, Fontán fue titular y cometió un inocente penalti. Le costó la sustitución en el descanso. Además, su entrenador le recriminó el fallo en la sala de prensa: “Ha sido un penal innecesario. Nos castiga por ahí la juventud de Fontán”, señaló Coudet.

Tras las críticas, el preparador del Celta no volvió a contar con el canterano. Es más, ha recurrido a compañeros como Carlos Domínguez, Okay Yokuslu e incluso Augusto Solari cuando se ha lesionado alguno de los centrales titulares. El arousano no volvió al equipo desde su titularidad ante el Cádiz.

La llamada telefónica de Luis de la Fuente ha abierto de nuevo las puertas de la competición al zaguero céltico, aunque no cuente con muchas opciones de debutar con la sub-21, que tras el duelo de hoy frente a Eslovenia (20:45 horas) se cita con Irlanda del Norte para el martes 12 de octubre, también en el estadio de La Cartuja. Fontán ha tenido que cambiar de planes. En Vigo le esperaban dos días de descanso tras el entrenamiento de este viernes en Mos, en el que ya no participará. Ayer tuvo que viajar a la capital andaluza. El defensa central del Celta ha sustituido por lesión a Urko González de Zárate, de la Real Sociedad. Pese a ser suplente en el Celta, el seleccionador de la ‘Rojita’ ha pensado en él como recambio de urgencia. Buen estimulante para quien quizás las dudas le estarían debilitando.

“Tengo muchas ganas e ilusión porque me voy a reencontrar con Sergio Carreira, un amigo con el que llevo toda la vida en el club”, comentó Fontán en referencia al lateral derecho que el Celta cedió esta temporada al Mirandés y que vive su segunda convocatoria con la selección sub-21. También en este caso, De la Fuente ofrece a un canterano céltico las oportunidades que no tuvo en el primer equipo. “Con Sergio hablé cuando me llamó De La Fuente. Estoy deseando llegar para incorporarme”, insiste el arousano, que en estos momentos de tanta felicidad no se olvida de su hermano gemelo. “La primera persona que se me vino a la mente al coger el teléfono para contárselo a alguien fue a mi hermano Javi porque siempre vivimos todo juntos. Estuvo en el Celta conmigo muchos años y estamos muy unidos. Mi hermano está muy orgulloso porque crecimos juntos, vivimos juntos, hacemos todo juntos y todos sus logros son míos y los míos son suyos”, señala el céltico sobre Javi Fontán, ahora en el Arosa, que compite en la Segunda RFEF.

José Fontán dio el salto del juvenil al Celta B y de ahí al primer equipo, de la mano de Óscar García, con quien debutó en Primera División ante el Barcelona en octubre del año pasado. El club decidió entonces que siguiese en el primer equipo, en el que ha disputado 16 partidos en la máxima categoría. Con la llegada de Coudet, las apariciones del joven zaguero se espaciaron hasta el punto de que los primeros catorce partidos del técnico argentino solo disputó 38 minutos. Mejoró sus números en la recta final del campeonato, aunque un positivo en coronavirus le apartó del equipo, con el que comenzó como titular este curso frente al Atlético de Madrid. El regreso de Murillo le apartó del once titular, al que no volvió desde su fallo ante el Cádiz. Ahora, la ‘Rojita’ rescata a Fontán del banquillo del Celta.

Alta médica para Nolito y Murillo, mientras Tapia causa baja con Perú

El Celta recupera a Nolito y a Murillo para el partido del Sevilla de la semana que viene pero se complica la presencia de Tapia. Los dos primeros recibieron el alta ayer de los servicios médicos del club y ya pueden participar plenamente en los entrenamientos de Coudet. El peruano acudió a la llamada de la selección de su país con unas molestias que se le han complicado. Es más, no podrá jugar el Clásico del Pacífico contra Chile por un desgarro muscular y es probable que también se pierda la siguiente cita, frente a Bolivia. Desde depor.com señalan que el mediocentro céltico posiblemente reaparezca contra Argentina, partido que se disputará dos días antes de que se reanude la Liga española. Como en el anterior paréntesis del campeonato, Tapia llegará a Vigo con el tiempo justo para preparar el partido contra el Sevilla, que visitará Balaídos el domingo 17 de octubre, a partir de las 16:15 horas. Nolito sufría una contusión en el dorso del pie derecho y Murillo, una sobrecarga de los isquiotibiales derechos. Con estas dos altas, solo Brais Méndez permanece en la enfermería.