Nolito pide calma y sosiego ante el mal inicio de temporada del Celta, también lo reclama para compañeros como Iago Aspas, al que califica como “el mejor jugador de la historia del Celta”. El gaditano, que espera convencer al club para renovar al menos un año más –no hay cláusula de renovación por partidos–, confía en que el plan de juego de Eduardo Coudet vuelva a dar buenos resultados.

“Quizás no sea el inicio que todos esperábamos, pero los demás también juegan. No estamos como terminamos el año pasado, pero hay que intentar mejorar y esto acaba de empezar. Lo mejor está por llegar. Soy optimista y el equipo, también”, comenta Nolito en la rueda de prensa telemática ofrecida ayer, en la que defendió a su compañero Iago Aspas.

“Yo lo veo de puta madre. Somos humanos y en todos los trabajos se falla. Iago es el líder del Celta. Hay que ponerle un monumento en Moaña, otro en Vigo y otro en la frontera de Portugal. Se puede permitir el lujo de fallar, también es humano. ¿Falla? Falla Aspas, Nolito, Messi... Si hasta falla Haaland, ¿no va a poder fallar Aspas? Es el mejor de la historia del Celta y hay gente a la que se le olvida. Para mí, Aspas es uno de los mejores delanteros de la Liga”, subraya el andaluz del amigo moañés.

Nolito recibió ayer el alta médica del golpe que le impidió completar el partido en Elche. “Tuve un golpe muy duro, fue un sustito. Todo bien. Seguir entrenando y seguir mejorando”, indica antes de analizar la situación de un Celta que suma 7 puntos de los 24 disputados: “Tenemos que preocuparnos y hacer autocrítica, pero lo necesario. Podemos dar más y sacar más puntos, intentar mejorar. Todavía queda mucho. Esto es como acaba y no como empieza. Hay que tener tranquilidad, tanto la afición como los compañeros, no volvernos locos ni ponernos nerviosos”.

El atacante del Celta no se ha estrenado como goleador este curso y espera que esa mala racha se rompa pronto para “ayudar” al equipo. “Lo importante es ganar y si lo meto yo, mejor, si te soy sincero”.

Considera Nolito que el Celta debe seguir apostando por la idea inicial de Coudet: “En mi opinión, nos ha ido bien jugando así. Ahora no estamos teniendo las oportunidades que teníamos antes, éramos más efectivos, pero todo a su tiempo. Esto es fútbol y los rivales también te ven y analizan. Y es un estado anímico también”.

Defiende a Luis Enrique Martínez, al que considera su “padre deportivo”. “Va a intentar ser lo más justo posible. Cada uno ve el fútbol a su manera. No te voy a hablar mal nunca de Luis Enrique. En el Celta hizo una gran temporada; en el Barcelona, también. Es una grandísima persona y un grandísimo entrenador, lo dicen los números. Creo que España fue superior a una gran selección como Italia. No había visto jugar a Gavi y ayer [por el miércoles] y me pareció que ante Italia estaba jugando en el patio de su casa”. Lo único que Nolito pide al seleccionador español es que convoque a Aspas, “porque es uno de los mejores delanteros españoles. Aunque pierda un balón, puede tener uno y marcar gol”.

El gaditano que en octubre cumple 35 años espera retirarse en el Celta: “La renovación depende del club. Estoy muy contento aquí. Si me respetan las lesiones me pueden quedar uno o dos años más. Si tengo oportunidad de renovar, lo haré Si puedo me retiraré en el Celta”.