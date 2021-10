Coudet toca madera por Tapia y Araujo

Eduardo Coudet cruza los dedos para que Renato Tapia y Néstor Araújo no sufran el menor percance con sus selecciones durante el parón de LaLiga. Ambos internacionales se han incorporado a la concentración de sus respectivos combinados nacionales con diferentes problemas físicos para disputar en siete días tres encuentros de las eliminatorias de clasificación para el próximo Mundial de Catar.

En ambos casos son lesiones de escasa importancia, pero al club celeste le preocupa que la carga de partidos y la fatiga muscular que Tapia y Araújo arrastran después de un año sobrecargado de minutos, en el que ninguno ha tenido apenas descanso, comprometa su participación en el próximo compromiso liguero frente al Sevilla o, en el peor de los casos, agrave por más tiempo el problema.

El caso más preocupante es el de Tapia. El medio centro limeño concluyó el partido liguero disputado el pasado domingo frente al Elche en el Martínez Valero con una sobrecarga muscular en ambos gemelos, según el parte de enfermería difundido por el Celta. El jefe de los servicios médicos del club, Juan José García Cota, se puso en contacto con su homólogo de la selección mexicana para explicarle la situación del futbolista, que sin embargo tiene altas probabilidades de jugar ya el primero de los tres partidos (Chile, Bolivia y Argentina) que tiene programados en esta fecha FIFA el conjunto que dirige Ricardo Gareca. El propio Tapia se postulaba para jugar nada más aterrizar en su país. “Estoy bien. Haremos pruebas en las próximas horas y a ver qué dice el doctor, pero espero no perderme el clásico”, afirmaba, a su llegada a Lima, el internacional celeste con respecto al inminente duelo ante Chile.

Juegue o no, el Celta tiene motivos más que justificados para inquietarse. La saturación de minutos está pasando factura al pivote limeño en el plano físico. Su participación en la pasada Copa América prolongó una larga y agotadora temporada con el Celta en la que Renato Tapia lo jugó prácticamente todo –se perdió apenas dos partidos por sanción–, hasta que se lesionó en la trigésimo cuarta jornada frente al Levante. Otra lesión muscular de carácter leve no le impidió, al concluir la temporada, incorporarse a la selección peruana que disputó la Copa América. Y el largo recorrido de Perú en el torneo no le concedió un respiro. Solo otra lesión, durante el partido contra Colombia por el tercer y el cuarto puesto, pudo detenerlo.

No por mucho tiempo porque el jugador renunció a parte de sus vacaciones y se incorporó a la concentración del Celta en Marbella para acelerar su recuperación y estar a punto para el duelo inaugural de LaLiga contra el Atlético de Madrid. Llegó a tiempo para jugar contra el campeón liguero, pero el hecho de no haber realizado apenas pretemporada y la acumulación de encuentros con muy poco tiempo de descanso ha repercutido de forma negativa en su rendimiento.

Tapia conserva inalterado su instinto táctico y dominio del juego posicional, pero el cansancio acumulado y la ausencia de una puesta a punto durante el verano le está impidiendo llegar a balones que antes alcanzaba con facilidad. Basta con echar un vistazo a sus números para comprobar el palizón que lleva en el cuerpo el incombustible pivote peruano: 62 partidos oficiales (4.828 minutos) en algo más de 13 meses con poco más de una semana de descanso.

El año incombustible de Renato Tapia y Araújo RENATO TAPIA Celta 20-21 Liga NÉSTOR ARAUJO Celta 20-21 Liga Copa 2 32 33 partidos partidos partidos 108 2.709 2.425 minutos minutos minutos Perú Clas. Mundial 8 660 México partidos minutos Amistosos 5 218 Copa América 7 546 partidos minutos 5 367 Copa Oro partidos minutos partidos minutos Celta 21-22 Celta 21-22 8 589 7 626 Liga Liga TOTAL partidos 53 minutos TOTAL partidos minutos 62 partidos México Perú partidos 3.906 3 270 Clasif. Mundial Clas. Mundial 3 216 4.828 minutos partidos minutos partidos minutos minutos El año incombustible de Renato Tapia y Araújo NÉSTOR ARAUJO Celta 20-21 Liga 33 partidos 2.425 minutos México Amistosos 5 218 partidos minutos 5 367 Copa Oro partidos minutos Celta 21-22 7 626 Liga TOTAL 53 partidos minutos partidos México 3.906 3 270 Clasif. Mundial minutos partidos minutos RENATO TAPIA Celta 20-21 Copa Liga 2 partidos 108 minutos 32 partidos 2.709 minutos Perú Clas. Mundial 8 660 partidos minutos Copa América 7 546 partidos minutos Celta 21-22 8 589 Liga TOTAL 62 partidos minutos partidos Perú 4.828 Clas. Mundial 3 216 minutos partidos minutos El año incombustible de Renato Tapia y Araújo RENATO TAPIA Celta 20-21 Liga NÉSTOR ARAUJO Celta 20-21 Liga Copa 2 32 33 partidos partidos partidos 108 2.709 2.425 minutos minutos minutos Perú Clas. Mundial 8 660 México partidos minutos Amistosos 5 218 Copa América 7 546 partidos minutos 5 367 Copa Oro partidos minutos partidos minutos Celta 21-22 Celta 21-22 8 589 7 626 Liga Liga TOTAL partidos 53 minutos TOTAL partidos minutos 62 partidos México Perú partidos 3.906 3 270 Clasif. Mundial Clas. Mundial 3 216 4.828 minutos partidos minutos partidos minutos minutos

Si Tapia es poco menos que indispensable para Coudet, Araújo se ha convertido en el defensa central más utilizado esta temporada por el preparador celeste. Sin alcanzar la carga de minutos del peruano, el internacional mexicano lleva también trece meses agotadores y un verano muy largo, con varios partidos amistosos nada más concluir la temporada y una participación en la Copa de Oro de la Concacaf en la que México alcanzó la final (perdió frente a Estados Unidos), con lo que el jugador celeste no regresó a la ciudad hasta la semana previa al inicio de Liga.

La situación de Araújo es bastante similar a la de Tapia. El zaguero afronta el triple compromiso de su selección en esta fecha FIFA (Canadá, Honduras y El Salvador) con una contusión en el tobillo izquierdo, una lesión de carácter leve que sin embargo se suma a los problemas que el zaguero venía arrastrando en las últimas semanas en su tobillo derecho. Como en el caso de Tapia, el doctor García Cota se ha puesto en contacto con el responsable médico de la selección mexicana para informarle de la situación. Todo apunta a que Néstor Araújo estará disponible para los tres encuentros e incluso apunta, en vista de su protagonismo en los últimos partidos del cuadro azteca, a titular. Sus cifras en los últimos trece meses también impresionan: 3.906 minutos en 53 partidos sin pretemporada ni apenas tiempo de descanso.

Vuelta a los entrenamientos pendientes de los lesionados

El Celta retornó ayer a los entrenamientos más pendiente de recuperar efectivos que de la preparación del próximo compromiso liguero frente al Sevilla, a la vuelta del parón de selecciones. El último compromiso liguero contra el Elche ha dejado un reguero de secuelas físicas. Además de Renato Tapia y Néstor Araújo, concentrados desde el pasado lunes con sus respectivos equipos nacionales, el preparador céltico estará en los próximos días muy pendiente de la evolución de Brais Méndez, con una lesión en el tobillo que le ha impedido disputar con la selección española la fase final de la Liga de Naciones, y Jeison Murillo, con un problema en los músculos isquiotibiales. Según el parte de enfermería actualizado ayer, Brais y Murillo son recuperables para el duelo contra los de Julen Lopetegui, aunque el plazo de recuperación del mosense ofrece más dudas y no se descarta la realización en los próximos días de una ecografía que permita determinar con mayor exactitud el alcance de la lesión. Brais realiza de momento tratamiento físico y de recuperación. A Murillo se le ha diagnosticado una sobrecarga (que, si no se complica, no debería impedirle jugar) y Nolito, con una contusión en el pie, trabaja al margen del grupo con buenas perspectivas de recuperación.