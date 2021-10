El segundo paréntesis del campeonato ha venido bien al Celta para recuperar a los lesionados durante el partido contra el Elche. Dos de ellos, Renato Tapia y Néstor Araújo, han incluso viajado para incorporarse a las selecciones de Perú y de México, respectivamente. No así Brais Méndez, que tuvo que renunciar a la concentración con la selección española al sufrir un esguince de grado uno-dos en el tobillo de derecho. Además, Nolito sufrió una contusión en el pie derecho y Jeison Murillo se retiró del Martínez Valero con una contractura muscular en los isquiotibiliales. Los cinco son recuperables para la próxima jornada de Liga, que el Celta afrontará el domingo 17 de octubre frente al Sevilla (Balaídos, 16:15 horas). El único céltico que genera dudas de que pueda recuperarse a tiempo es Brais Méndez.

Los servicios médicos del club detallaron ayer la situación de los jugadores celestes que acabaron el encuentro con diferentes dolencias. En el caso de Brais Méndez, que no pudo acudir a la convocatoria de la selección española a causa de su lesión, sufre una contusión y un esguince de grado uno-dos lateral externo en el tobillo derecho y durante unos días no podrá realizar entrenamientos en el campo con el resto de sus compañeros. La evolución del centrocampista mosense determinará el tiempo de inactividad y si podrá disputar la novena jornada del campeonato liguero.

Araújo, por su parte, sufrió una contusión en el tobillo izquierdo y ya viajó para incorporarse a la selección mexicana. El jefe de los servicios médicos del club celeste, Juan José García Cota, ya se puso en contacto con su homólogo del combinado mexicano para informarle sobre esta eventualidad del zaguero céltico que concluyó dolorido el partido en el Martínez Valero.

Tapia fue otro de los que solicitó ser sustituido contra el Elche. El internacional peruano no disputó los últimos minutos contra el Elche al presentar una sobrecarga muscular en ambos gemelos. Eso no le impedirá estar a disposición de su selección nacional. García Cota también informó al responsable médico de Perú del estado del centrocampista celeste. “(Me siento) bien. Vamos a ver lo que dice el doctor en las próximas horas. Haremos unas pruebas y espero no perderme el clásico”, aseguró Tapia ayer, a su llegada al aeropuerto de Lima. Perú abrirá esta fase de clasificación contra Chile, en el Clásico del Pacífico. El partido se jugará el viernes 8 de octubre en la capital peruana.

Murillo sufrió una sobrecarga-contractura en los isquiotibiales derechos y se valorará si es necesario realizarle una ecografía en los próximos días en función de su evolución. El defensa central colombiano fue sustituido en el minuto 70 de partido por Solari.

El quinto lesionado de los célticos en tierras alicantinas fue Nolito. El delantero andaluz sufrió una contusión en el dorso del pie derecho a causa de un plantillazo y durante los próximos días deberá limitar los golpeos de balón.

Los tres lesionados que continúan en Vigo (Brais, Murillo y Nolito) no participarán estos días en los entrenamientos con el resto del equipo, que también pierde por compromisos de sus selecciones a los internacionales Araújo, Tapia y Joseph Aidoo. Los dos primeros disputarán tres partidos cada uno de la fase de clasificación del Mundial.