Augusto Solari, calificó como “dura” la derrota ante el Elche porque supone dar “un paso atrás”. “En el primer tiempo hicimos mejor las cosas, tuvimos más tenencia más allá de que fue un partido igualado. Veníamos haciendo bien las cosas, creciendo como equipo, y esta derrota es un paso atrás”, apuntó el centrocampista argentino.

Solari admitió que las alturas temperaturas impidieron que el partido no tuviese un ritmo alto, aunque no quiso excusar la derrota en ello. “Son situaciones que se presentan y que tenemos que trabajar porque no son partidos normales”, indicó el futbolista a CeltaMedia.

El portero Matías Dituro se quejó del estado del césped del Martínez Valero.“A esta hora, con el calor que hace y después de entrenar toda la semana en un campo de otra manera, jugar con el campo seco... Desaparecían balones, se va cortando el ritmo. No es fácil dar ritmo al fútbol con un campo así de seco”, señaló.