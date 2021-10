Eduardo, el Chacho, Coudet, afirmó ayer, tras la derrota del Celta ante el Elche (1-0), que el partido fue “malo y feo” y admitió que esperaba una respuesta muy diferente de ambos conjuntos. El preparador argentino no puso reparos al resultado, aunque explicó que ni el clima ni el estado del terreno de juego favorecieron que se viese en el Martínez Valero un buen espectáculo. “El clima, el campo… Ha sido un partido malo y muy feo futbolísticamente”, manifestó a la conclusión del choque el técnico argentino, quien no quiso opinar sobre la jugada del gol anulado por Munuera Montero a Iago Aspas.

“No he podido ver aún la repetición”, dijo Coudet, quien aclaró que las condiciones del césped no son “una excusa” para el mal partido realizado por su equipo.

El entrenador del Celta expresó su confianza en que las lesiones de Brais Méndez y el colombiano Jeison Murillo no tengan demasiada importancia, pero explicó que habrá que esperar los resultados de las pruebas para conocer su alcance. “Creo que no [son preocupantes]. No te quiero decir algo que no lo sé. Brais se le había inflamado el tobillo. Debe tener un esguince. Murillo se estaba agarrando la pierna y Renato pidió el cambio. Es lo que te puedo decir”, se limitó a señalar el Chacho, que descartó que el partido ante el Elche haya sido el peor desde su llegada al club. “Queríamos seguir con la racha de victorias. Tendremos que mejorar muchas cosas. No nos ha ido bien la segunda jugada y el juego directo”, indicó el técnico

Coudet consideró que el rival había sido ligeramente superior. “Nosotros no tuvimos muchas situaciones, ellos tuvieron un par. Si te guías por las situaciones claras, ellos tuvieron más. Ahora es el fastidio de que me pareció muy feo el partido. Venía con otra expectativa de que saliera otra cosa”, indicó el preparador celeste, que prefiere pasar página sobre la mala tarde vivida ayer en Elche: “Diría lo mismo si hubiese empatado o perdido, porque visualmente no me gustó. Era muy difícil jugar al fútbol en estas condiciones”.