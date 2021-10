El entrenador del Celta de Vigo, Eduardo Coudet, afirmó este domingo, tras la derrota de su equipo ante el Elche (1-0), que el partido fue "malo y feo" y admitió que esperaba una respuesta muy diferente de ambos conjuntos.

"El clima, el campo… Ha sido un partido muy feo futbolísticamente", comentó el preparador argentino, quien no quiso opinar sobre la jugada del gol anulado a Iago Aspas. "No he podido ver aún la repetición", dijo Coudet, quien aclaró que las condiciones del césped no son "una excusa" para el partido realizado por su equipo.

El entrenador confió en que las lesiones de Brais Méndez y Murillo no tengan demasiada importancia y descartó que el partido ante el Elche haya sido el peor desde su llegada al club. "Queríamos seguir con la racha de victorias. Tendremos que mejorar muchas cosas. No nos ha ido bien la segunda jugada y el juego directo", explicó el preparador argentino.

"No tuvimos muchas situaciones de gol. Ellos tuvieron más. Veníamos con expectativas de que saliera otra cosa", comentó el técnico, quien elogió la plantilla que ha confeccionado el Elche. "Creo que tanto ellos como nosotros podemos jugar mejor, pero ellos se adaptaron mejor a la situación", concluyó.

Escribá: "No deberíamos haber sufrido tanto"

El entrenador del Elche, Fran Escribá, se mostró muy satisfecho por la victoria ante el Celta de Vigo (1-0) y afirmó que su equipo no debería haber sufrido tanto, pues tenía que haber aprovechado las ocasiones de gol de que dispuso.

El preparador valenciano afirmó que a ninguno de los dos equipos le gustó el estado del terreno de juego y que, pese a no ser un partido brillante, sí fue "intenso".

"Por encima del juego, ha habido un esfuerzo grande del equipo y la victoria es más que merecida", dijo Escribá, quien confesó no haber visto aún la jugada del gol anulada a Iago Aspas.

El entrenador se mostró feliz por el debut goleador de Darío Benedetto. "Le dije que estuviera tranquilo. Tiene mucha experiencia y lo que no tenía que hacer era obcecarse", comentó Escribá. El técnico explicó que con los cambios intentó "no perder nunca de vista la portería", ya que el equipo no quería encerrarse en su portería.

"Hemos hecho un partido de diez a nivel de esfuerzo. Habríamos querido jugar mejor, pero el partido exigía energía y lucha", añadió Escribá, quien destacó que la línea que está mostrando el equipo y las sensación que ofrece "es buena".

Dituro: "No es fácil darle ritmo al fútbol con un campo tan seco"

El portero argentino del Celta de Vigo Matías Dituro se quejó del estado del césped del Martínez Valero, donde su equipo cayó este mediodía ante el Elche con un tanto de su compatriota de Darío Benedetto.

"A esta hora, con el calor que hace y después de entrenar toda la semana en un campo de otra manera, jugar con el campo seco... Desaparecían balones, se va cortando el ritmo. No es fácil dar ritmo al fútbol con un campo así de seco", señaló tras el choque el guardameta celeste.

Dituro, que volvió a ser el más destacado del conjunto dirigido por Eduardo "Chacho" Coudet, aplaudió que su equipo buscará el gol del empate "hasta el final", y lamentó el tanto anulado a Iago Aspas porque "nos queda la duda de si fue mano o no".