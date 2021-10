Fran Escribá compareció ayer en rueda de prensa para hablar del partido contra el Celta y aprovechó el acto para hablar de su paso por el conjunto vigués, que consideró “muy bueno”, a pesar de su abrupta salida del club en su segunda temporada en el banquillo.

El entrenador del Elche se mostró apenado por no haber cumplido con las expectativas que él mismo se había marcado, pero reconoció que el proyecto que el club le prometió fue muy diferente que el que finalmente tuvo entre manos. “No fue el proyecto que esperaba ni lo que se me había dicho. Entre lo que se habló y lo que se me dio hubo mucha diferencia. Si lo llego a saber con tiempo no hubiera renovado”, lamentó el técnico valenciano. “Me sabe mal salir así a nivel deportivo y no haber dado más de lo que dimos en el segundo año pero es cierto que, en ese momento, las herramientas no eran las que se me habían dicho”, precisó.

Este desacuerdo con los dirigentes celestes (que aquella temporada fiaron todo a una Operación Retorno que en sus primeros años no dio los frutos apetecidos) no desluce, según Escribá, los buenos momentos que vivió en la ciudad y pasó con la afición del Celta. “Yo fui muy feliz en Vigo, lo digo de verdad. Es una ciudad que conocía de poco y disfruté mucho de ella”, aseguró el preparador valenciano, que apreció el trato recibido y el haber terminado su primer año con la satisfacción del deber cumplido. “La gente es encantadora, me trataron muy bien. Hicimos algo difícil, tomamos un equipo en una situación muy difícil y la afición se portó de forma extraordinaria. Le dimos la vuelta a la situación y conseguimos salvarlo”,valoró.

Fran Escribá rescata también de su etapa en el Celta su buena relación con el personal del club. “A nivel personal, y hablo de la gente del club: fisios, utillero, delegado, médico y el grupo humano del vestuario, que la mayoría los he tenido, es un grupo extraordinario. Me hicieron muy bonito el día a día, lo disfruté mucho”, destacó.

El entrenador del Elche espera mañana un duro duelo contra el grupo de Eduardo Coudet. “El Celta venía mal a nivel de resultados, no de juego, y ya ha enlazado dos buenos resultados que le han hecho estar en una situación más lógica para ese potencial. Es un rival muy bueno, con un equipo muy hecho, consolidado ya hace tiempo, con jugadores de mucho nivel”, advirtió Escribá, que destacó la peligrosidad de Santi Mina y, sobre todo, de Iago Aspas.