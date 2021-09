El quinto más longevo de Europa

La edad ha dejado de ser un inconveniente en el fútbol y de ello hay decenas de ejemplos. El último es el de Radamel Falcao, de 35 años, que viene de anotar tres goles en sus tres primeras actuaciones con el Rayo Vallecano. De ello se ha aprovechado el equipo madrileño: la revelación del campeonato español, en el que ocupa la quinta plaza en su año de regreso a la máxima categoría. Pero el delantero colombiano no es el único que se mantiene en la plenitud después de superar la treintena. Cristiano Ronaldo, Lewandowski, Leo Messi, Luka Modric, Karim Benzema, Luis Suárez o Jamie Vardy se mantienen entre los mejores cuando en otras épocas ya estarían disfrutando de una jubilación dorada.

Coudet apuesta por un once del Celta con una media de edad de 29 años, solo superado en las grandes ligas por Lazio, Elche, Sampdoria y Burnley - Luis Enrique manejó el equipo titular más joven desde 2012

Y el fenómeno de la longevidad es más acusado en la Liga española que en el resto de las principales competiciones domésticas europeas. En ese contexto, el Celta ocupa una posición privilegiada, la quinta, después de disputar las siete primeras jornadas del campeonato con una media de edad de 29,29 años en su once. Es el registro más alto de los célticos en la última década. Buena parte de ese crecimiento vegetativo viene dado por el grupo de canteranos que ha crecido en el club desde el ascenso en 2012. Los máximos representantes son Hugo Mallo y Iago Aspas. El capitán alcanzó la barrera de los 30 años, mientras que el moañés celebraba los 34 años en agosto. A ellos se unen Dituro (34 años), Nolito (35), Araújo (30) y Murillo (29).

La Liga española es la que más clubes incluye en la lista de los diez más longevos de Europa. Esta relación la encabeza el Lazio, con una media de 30,30 años de su equipo titular en este arranque de curso. Le sigue el Elche, próximo rival del Celta, con 29,92 años de media. El Sampdoria italiano y el Burnley inglés preceden al Celta, con 29,47 y 29,35 años, respectivamente. El Inter de Milán ocupa la sexta plaza, con 29,05 años de media en su once. Sevilla, séptimo, y Granada, décimo, completan con 28,95 y con 28,63 años este top ten.

Edad media del once del Celta en la última década Edad media TEMPORADA 2O21-22 Clasificación EQUIPOS DE LAS CINCO GRANDES LIGAS EUROPEAS Temporada EDAD MEDIA EN SUS ONCES Entrenador CON MAYOR EDAD Lazio 30,30 Elche 29,92 29,29 Sampdoria 29,47 Burnley 29,35 Celta 29,29 Inter 29,05 6º Sevilla 28,95 West Ham United 28,79 Bochum 28,68 8º 8º Granada 28,63 Fuente: CIES Football 9º Unión Berlín 28,59 27,36 Cádiz 28,41 Betis 28,33 26,81 Juventus 28,32 Villarreal 28,30 26,45 26,45 Atlético de Madrid 28,30 26,36 13º 13º 13º Levante 28,28 Crystal Palace 28,19 *7 primeras jornadas 25,7 25,7 Alavés 28,13 25,54 Watford 28,13 Genoa 28,01 25,15 17º 17º 17º CON MENOR EDAD Mónaco 24,31 Bayer Leverkusen 24,64 2014-15 2015-16 2016-17 2019-20 2020-21 2012-13 2013-14 2017-18 2018-19 2021-22* Olymp. Marsella 24,81 Stade Reims 24,88 Niza 24,94 Coudet Berizzo Luis Enrique Berizzo Berizzo Unzué Mohamed-Escribá-Cardoso Escribá-Óscar García Óscar García-Coudet Simón Espinosa Edad media del once del Celta en la última década Edad media Clasificación Temporada Entrenador 29,29 Herrera Abel Resino 6º 8º 8º Fuente: CIES Football 9º 27,36 26,81 26,45 26,45 26,36 13º 13º 13º *7 primeras jornadas 25,7 25,7 25,54 25,15 17º 17º 17º 2014-15 2015-16 2016-17 2019-20 2020-21 2012-13 2013-14 2017-18 2018-19 2021-22* Coudet Berizzo Berizzo Berizzo Unzué Luis Enrique Mohamed-Escribá-Cardoso Escribá-Óscar García Óscar García-Coudet TEMPORADA 2O21-22 EQUIPOS DE LAS CINCO GRANDES LIGAS EUROPEAS EDAD MEDIA EN SUS ONCES CON MAYOR EDAD Lazio 30,30 Elche 29,92 Sampdoria 29,47 Burnley 29,35 Celta 29,29 Inter 29,05 Sevilla 28,95 West Ham United 28,79 Bochum 28,68 Granada 28,63 Unión Berlín 28,59 Cádiz 28,41 Betis 28,33 Juventus 28,32 Villarreal 28,30 Atlético de Madrid 28,30 Levante 28,28 Crystal Palace 28,19 Alavés 28,13 Watford 28,13 Genoa 28,01 CON MENOR EDAD Mónaco 24,31 Bayer Leverkusen 24,64 Olymp. Marsella 24,81 Stade Reims 24,88 Niza 24,94 Simón Espinosa Edad media del once del Celta en la última década Edad media TEMPORADA 2O21-22 Clasificación EQUIPOS DE LAS CINCO GRANDES LIGAS EUROPEAS Temporada EDAD MEDIA EN SUS ONCES Entrenador CON MAYOR EDAD Lazio 30,30 Elche 29,92 29,29 Herrera Sampdoria 29,47 Burnley 29,35 Celta 29,29 Abel Resino Inter 29,05 6º Sevilla 28,95 West Ham United 28,79 Bochum 28,68 8º 8º Granada 28,63 Fuente: CIES Football 9º Unión Berlín 28,59 27,36 Cádiz 28,41 Betis 28,33 26,81 Juventus 28,32 Villarreal 28,30 26,45 26,45 Atlético de Madrid 28,30 26,36 13º 13º 13º Levante 28,28 Crystal Palace 28,19 *7 primeras jornadas 25,7 25,7 Alavés 28,13 25,54 Watford 28,13 Genoa 28,01 25,15 17º 17º 17º CON MENOR EDAD Mónaco 24,31 Bayer Leverkusen 24,64 2014-15 2015-16 2016-17 2019-20 2020-21 2012-13 2013-14 2017-18 2018-19 2021-22* Olymp. Marsella 24,81 Stade Reims 24,88 Niza 24,94 Coudet Berizzo Berizzo Berizzo Unzué Luis Enrique Mohamed-Escribá-Cardoso Escribá-Óscar García Óscar García-Coudet Simón Espinosa

De Luis Enrique a Coudet

El once céltico de esta temporada es el más longevo de la última década, desde el ascenso de 2012. Es más, entre el que maneja Eduardo Coudet y el de Luis Enrique Martínez del curso 2013-14 hay una diferencia de cuatro años: 29,29 frente a 25,15 años. Entre esos dos límites se encuentran el resto de equipos titulares del Celta en toda esta etapa en la máxima categoría. El del año pasado fue el segundo más viejo, con 27,36 años. Después le siguen cuatro equipos del Celta con una media de 26 años. El tercero de más edad es el que dirigieron Paco Herrera primero y después Abel Resino en el curso del retorno a Primera División.

Entonces, el Celta presentaba un once con seis canteranos (Túñez, Roberto Lago, Jonny Otto, Oubiña, Álex López y Aspas, pues Mallo pasó medio curso de baja por una grave lesión). Junto a ellos aparecían veteranos como Mario Bermejo (34 años), Javi Varas (30) o Krohn-Dehli (29). Ese porcentaje de canteranos no se pudo superar por el momento. Solo se igualó el curso pasado con la presencia en el equipo, de Óscar García primero y después de Coudet, de futbolistsa como Iván Villar, Hugo Mallo, Denis Suárez, Brais Méndez, Iago Aspas y Santi Mina. Sin embargo, ese Celta se mantiene como el segundo más longevo de la última década, con 27,36 años de media.

En el primer año de Eduardo Berizzo en el banquillo el once titular se situaban en los 26,45 años aunque disminuyó a tres la presencia de jugadores formados en A Madroa (Sergio Álvarez, Hugo Mallo y Jonny Otto). El técnico argentino apostó por acentuar la veteranía en un equipo que dio un salto cualitativo al alcanzar dos semifinales de la Copa del Rey y una en la Liga Europa. Con veteranos como Cabral, Roncaglia o Tucu Hernández, el Celta de Berizzo finalizó en la sexta plaza de la clasificación de la Liga en la temporada 2015-16. Apenas cuatro canteranos asomaban habitualmente por el once: Sergio Álvarez, Hugo Mallo, Jonny Otto y Aspas.

Después de unos años con menor presencia de jugadores de A Madroa, éstos ganaron peso en el equipo que dirigieron Fran Escribá y Óscar García durante el curso 2019-20, el que se vio afectado por la pandemia. Sobre todo el técnico catalán rejuveneció un once que presentó una media de edad de 25,54 años. Es la segunda más joven de la última década. No obstante, el equipo sufrió hasta el último segundo de la competición por evitar el descenso, como ya había ocurrido en las dos anteriores temporadas. Sin embargo, parecía que el club preparaba la renovación de canteranos como Hugo Mallo o Iago Aspas apostando por el retorno de futbolistas formados en A Madroa como Denis Suárez, Santi Mina o Pape Cheikh.

Recambio generacional

A estos se añadirían en el último año jóvenes promesas como Sergio Carreira, Gabri Veiga, Miguel Rodríguez o Lautaro de León. De esa remesa de canteranos solo Jose Fontán y Carlos Domínguez se mantienen bajo el paraguas de Eduardo Coudet. El técnico argentino, sin embargo, tampoco parece estar muy dispuesto a dar muchas oportunidades a los jóvenes. Intenta enderezar el rumbo del equipo con los más curtidos de la plantilla. Así, Fontán no ha vuelto a jugar después de cometer un penalti contra el Cádiz, El técnico no tuvo problema en cuestionar desde la sala de prensa el fallo de su jugador. Domínguez tampoco ha pasado de unos minutos ante el Levante después de jugar como titular en Pamplona. Ninguno de los dos entró en el campo el lunes pasado cuando se lesionó Néstor Araújo. Coudet se decantó por Okay Yokuslu, un centrocampista, y modificar el dibujo con el traslado de Mallo al centro de la defensa.

Los jugadores de cantera, como ocurre con las sopas, proliferan cuando mengua la economía de los clubes. Le pasa ahora al todopoderoso Barcelona, que una multimillonaria deuda le obligó a desprenderse de jugadores como Leo Messi, Luis Suárez o Antoine Griezmann para apostar por jóvenes talentos como Nico González (19 años), Gavi (17), Demir (18) o Balde (18), que se unen a los ya consagrados Pedri (19) y Ansu Fati (19).

Cuando los clubes se ven económicamente fuertes y con mayores aspiraciones deportivas, los jóvenes pasan a un segundo plano y los veteranos se convierten en las piezas fundamentales. Además, los hay que mejoran con la edad, como viene demostrando estos días Radamel Falcao en Vallecas.