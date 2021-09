El Celta B consiguió una victoria de prestigio ante un rival histórico, que, además, venía con la moral reforzada tras golear la pasada jornada al Talavera (5-1), en un choque con una primera parte vibrante y muy igualada y una segunda en la que los vigueses llevaron la iniciativa y fueron capaces de transformar ese dominio en el tanto de Álex Martín para quedarse los tres puntos.

El segundo triunfo consecutivo de un filial céltico que continúa dando muestras de su progresión y potencial llegó en un partido con mucho ritmo. Desde el primer segundo quedó claro que el fuerte de ambos conjuntos pasaba más por buscar la portería rival que por defender la propia y los acercamientos a las áreas se sucedían sin descanso.

En una de esas primeras llegadas, Álvaro Bustos ponía por delante a los cántabros al aprovechar un balón suelto tras un disparo repelido por un defensa de Cedric que Pablo Torre no había podido enviar al fondo de la red.

Pero no hubo tiempo para saber cómo habían digerido locales y visitantes el gol puesto que el empate llegó casi nada más sacar de centro el conjunto de Onésimo. Losada, un incordio constante para el Racing en el inicio del partido, dejó pasar muy inteligente el balón para la llegada de Carrique por banda. Éste puso un buen centro al segundo palo para que Alfon, con un buen cabezazo, firmase el empate.

Los tantos no variaron en absoluto la dinámica de un partido que, para disfrute de los aficionados, seguía teniendo mucho ritmo y llegadas a las áreas. Losada, con un disparo al lateral de la red después de un gran pase de Alfon y minutos antes de tener que retrasar su posición al lateral derecho por la lesión de Carrique, pudo marcar para el filial. Aunque, sin duda, la mejor oportunidad en lo que quedaba de primera parte fue para los santanderinos. Pablo Torre aprovechó un contragolpe para lanzar a Soko, quien puso un centro raso que los centrales célticos no acertaron a despejar, permitiendo que la pelota llegase al segundo palo. Pero, inexplicablemente, Álvaro Bustos, con todo a favor para marcar, estrelló la pelota en el palo y, además, en el rechace Borja Domínguez disparó fuera desde la frontal.

Hubo otras ocasiones como un disparo de Cedric Teguía rozando la base del poste, un peligrosísimo centro de Bustos que no encontró rematador o una chilena suya para cerrar la primera parte pero sin incidencia en el marcador.

Tras el paso por vestuarios, el Celta B parecía volver al campo más entonado y enchufado que su rival. Sin embargo, el Racing pudo adelantarse de nuevo en una llegada a línea de fondo del ex del Celta B Borja Domínguez para buscar un pase atrás a Cedric, quien encontró en la frontal a Íñigo. Afortunadamente para los intereses célticos su disparo, muy centrado, no puso en apuros a Gaizka Campos.

La réplica viguesa fue instantánea y en la siguiente jugada fue Gabri Veiga el que sí obligó a Lucas a esforzarse a fondo para despejar a córner su disparo raso desde la frontal. Y en ese saque de esquina, después de un barullo dentro del área, Álex Martín consiguió controlar el balón y abrirse el hueco necesario para sacar el disparo y mandar la pelota al fondo de la red.

El Racing intentó también devolver el golpe de forma inmediata y estuvo a punto de conseguirlo con cuatro llegadas en apenas tres minutos. Primero, con otro peligrosísimo centro de Bustos que no encontró rematador, luego con un tiro raso de Pablo Torre rozando el palo, a continuación con un servicio raso al área del propio Torre que Losada sacó a córner y, por último, con un centro de Bustos que se fue envenenando para estrellarse en el larguero.

El Celta B aguantó el chaparrón para volver a hacerse con el mando del partido. Pudieron ganar en tranquilidad los pupilos de Onésimo a poco más de un cuarto de hora para el final en un potente disparo de Miguel que Lucas sacó como pudo a saque de esquina.

No fue así y a punto estuvieron de pagarlo en la prolongación con un cabezazo a la desesperada de Pol Moreno que se marchó fuera por muy poco. Eso sí, con todo el Racing volcado sobre la portería de Gaizka Campos, el filial céltico pudo dar más lustre a su triunfo en un contragolpe en el que Miguel habilitó a un Iker Losada incombustible, que tuvo aún pulmón para llegar, recortar al portero y disparar al lateral de la red.

“En el global del partido hemos merecido más”

El técnico del filial céltico se mostraba “muy contento sobre todo por los jugadores tanto por su actitud, que es muy buena, inmejorable, como por su aptitud. Además de conseguir cosas hay que conseguirlo con lo que trabajas, con lo que tú quieres”. “Con mucho margen de mejora y ante un equipo con este potencial, el partido que han hecho los jugadores es muy bueno a nivel de presión, de querer, de ir a lo siguiente, de ayudar y con la pelota, aunque a veces nos precipitamos y no elegimos bien, pero es parte del juego y tenemos que mejorar con el día a día”, resalta Onésimo, quien insiste que “tiene mucho mérito lo que hicieron los futbolistas de estar a un nivel alto todos, los que han empezado y los que han salido. Un diez en actitud y eso siempre es una gran noticia”. El preparador del Celta B estaba feliz no sólo por el resultado, el triunfo y los tres puntos. “Valoro que pasa mucho de lo que trabajamos. A pesar de los errores, lo que falla uno lo soluciona el otro. Es importante el trabajo que hacemos en ayudas, en pelotas fáciles que el compañero falla y no recriminamos y vamos a lo siguiente.” “En el global del partido hemos merecido más. En la primera parte manejamos pero ellos son letales. Lo sabíamos. Cuando se acercan a nuestra área tienen jugadores definitivos, muy rápidos y, por eso, habíamos trabajado no cometer perdidas”, señaló Onésimo antes de añadir que “en la primera parte, el empate creo que justo. En la segunda, metimos una marcha más y nos vinieron bien los cambios para seguir en presión alta. A ellos les costó un poco y hemos tenido mejores situaciones en las que hemos decidido mal. Si hubiéramos decidido bien, podríamos haber hecho incluso algún gol más”.

Banquillo de mínimos

Onésimo Sánchez presentó para el partido ante los santanderinos un banquillo con únicamente cuatro jugadores de campo disponibles. La presencia de Carlos Domínguez con el primer equipo, la lesión de Lautaro, la sanción de Fran López y los problemas burocráticos para inscribir a Fabrizio se unieron a la disputa del partido del juvenil de División de Honor a las diez de la mañana para provocar que el técnico del filial céltico únicamente tuviese a su lado como posibles relevos a Pampín, Javi Gómez, Beitia y Miguel, además del portero Ruly García. Y eso en un encuentro en el que además, la lesión de Carrique obligó a Onésimo a realizar su primera sustitución antes de la media hora de juego.