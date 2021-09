El Celta afronta el partido de mañana contra el Cádiz (Balaídos, 21 horas, Gol TV), convencido de que sumará su primera victoria de la temporada. En la quinta cita del curso no estará Joseph Aidoo, que ha dado positivo en COVID, mientras que Eduardo Coudet confía en contar con Franco Cervi y con Néstor Araújo, que arrastran unas molestias del partido contra el Real Madrid. Pese a la goleada sufrida en el Bernabéu, el técnico argentino del Celta se muestra convencido de sostener la misma apuesta futbolística frente a un Cádiz que también está necesitado de puntos.

“Las estadísticas son un dato, nada más. El Cádiz va a ser un rival duro. Probablemente vamos a tener que tener paciencia para intentar abrir el marcador. Su entrenador es inteligente para los planteamientos de este tipo. Trataremos de tener paciencia, más allá de las ganas de quedarnos con los puntos", apunta Coudet en relación a lo expresado horas antes por Álvaro Cervera, entrenador del Cádiz, de que en Balaídos dejarán la iniciativa del juego a los célticos.

Con un punto de doce posibles, el entrenador del equipo vigués ve urgente sumar de tres en tres. “Estamos en deuda con los resultados y con nuestra afición. Vamos a tratar de darle alguna alegría mañana", comenta Coudet en la rueda de prensa antes de reforzar la idea de la necesidad de puntuar: “No creo que estemos en deuda en sacrificio e intención, pero sí necesitamos resultados. Vamos a tener que tener paciencia pero queremos ir a buscar los tres puntos".

Coudet asume toda la responsabilidad del mal comienzo de curso del Celta. “Me hago cargo de la realidad. Soy el principal responsable de que este equipo juegue bien y gane. ¿Pensáis que ante el Atlético o Bilbao mereció perder el Celta? Para mí, no. Perdió, esa es la realidad". E insiste en mantener la misma idea. “Nuestra intención de juego es tratar de ser protagonistas, más allá de lo que plantee el rival y trataremos de adaptarnos a lo que vaya sucediendo. No quiero que suene a excusa. Yo veo que el equipo, desde la actitud, desde el intentar, desde disputar la pelota... no hemos sacado resultados y es la realidad. Nos hacemos responsables, tenemos que mejorar cosas, pero repetir muchas también. Para mejorar la idea hay que intentar sostenerla. Veo a los jugadores convencidos. En esta liga voy aprendiendo constantemente. El calendario, a veces, te condena un poco. No es excusa”, conviene.

El preparador del Celta excusa a los zagueros de los malos resultados. “Los errores defensivos deben estar a la misma altura de corregir que los ofensivos. También tenemos cosas buenas que repetir. Siempre hay errores, y siempre hay que mejorar. Hasta cuando ganas hay que corregir errores", recalca.

Y resalta sus deseos para el partido ante el Cádiz: "Lo que quiero es que la gente se vaya contenta. Necesitamos ganar para que se vayan contentos y yo, también. Quiero ganar. Esa es la verdad. Que la gente se vaya feliz. Cuando no gano, sufro. Desde que arrancó el torneo no me voy ningún partido tranquilo".

Álvaro Cervera

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, declaró este jueves que después de la derrota del domingo ante la Real Sociedad (0-2), han vivido una semana "dura" porque ese partido les ha dejado "huella".

Cervera manifestó en una rueda de prensa que los últimos entrenamientos para preparar el encuentro de este viernes en Vigo ante el Celta han sido "complicados en los aspectos anímico y mental".

Para revertir la situación de un Cádiz que se sitúa en decimosexta posición con 2 puntos, su técnico consideró que es necesario "mejorar y conseguir buenos resultados pronto".

Cervera reconoció que las dos derrotas recientes, ambas como local, frente a Osasuna (2-3) y los donostiarras, les han dejado "sensaciones malas".

El entrenador del Cádiz añadió que en el partido de Vigo quieren "quitar cosas que sobran" en su equipo e "intentar hacer algo que lleve a estar cómodos" en el campo.

Cervera dijo que el Cádiz depende del "espíritu, ánimo y las sensaciones" para rendir mejor, y recordó del anterior partido que si quieren "ganarle a la Real corriendo menos que ellos, hay un problema".

Cervera tiene las bajas habituales de los lesionados José Mari Martín-Bejarano, Alberto Perea y Carlos Akapo y a ellos se une el central Juan Cala, que no está disponible por sanción tras su expulsión en el último encuentro disputado en el estadio Nuevo Mirandilla frente a la Real Sociedad (0-2).