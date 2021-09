En el centro de las preocupaciones

El Celta comparte con el Alavés no solo los puestos de descenso en Primera División sino también que ambos figuran como los equipos más goleados del campeonato después de haberse disputado las cuatro primeras jornadas. La fragilidad defensiva de los célticos llega en un momento de dudas sobre la pareja de centrales. La única evidencia hasta el momento es que Néstor Araújo es el primero de los cinco centrales con los que ha contado Eduardo Coudet en la nueva temporada. De hecho, el mexicano ha disputado todos los minutos de la competición (360), al igual que sus compañeros Iago Aspas y Matías Dituro. Desde su regreso a la máxima categoría, el Celta no había presentado números tan negativos en goles encajados (8) como en este arranque. A Coudet le queda por delante el reto de encontrar la pareja de centrales más fiable.

El técnico argentino solicitó este verano un refuerzo para esa posición en el centro de la defensa. El club consiguió que la Sampdoria accediese a una tercera cesión de Jeison Murillo, que contó con la aprobación del preparador céltico.

El colombiano estuvo muy desafortunado el domingo pasado en el Bernabéu en su nuevo debut como céltico. Dos de los cinco goles del líder llegaron tras fallos del internacional cafetero, que fue sustituido a falta de un minuto para cumpliarse el tiempo reglamentario y con el marcador desfavorable que ya sería definitivo (5-2).

Ese día, el Real Madrid logró rematar once veces a la portería de Dituro, de los 15 intentos que realizaron sus jugadores. Además, el Celta concedió muchas ventajas, como un penalti innecesario de Denis Suárez y el fallo de Murillo cuando la defensa adelantó la línea del fuera de juego al comienzo de la segunda mitad que Vinicius Junior aprovechó para superar en un mano a mano al portero céltico.

Coudet, que se caracteriza como técnico por su apuesta a un once inicial más o menos fijo, ha presentado una pareja de centrales diferente en cada una de las cuatro jornadas que ha disputado el Celta este curso. Teniendo en cuenta que Araújo es un fijo para el argentino, ante el Cádiz se repetirá por primera vez una pareja de centrales. Murillo también cuenta con la confianza del míster. De hecho, mexicano y colombiano fueron los que más minutos disputaron juntos en el eje de la zaga desde la llegada a Vigo del argentino, que comenzó el curso dándole una nueva oportunidad al joven canterano Jose Fontán. Ese día, el Atlético solo encontró portería en cuatro de los trece intentos que realizó. Un buen bagaje defensivo para los célticos, teniendo en cuenta que se enfrentaban al vigente campeón de la Liga.

La baja de Fontán en Pamplona llevó a la titularidad a su compañero en el filial Carlos Domínguez. En el único partido que los célticos salieron imbatidos tuvo mucho que ver la gran actuación de Dituro, que incluso interceptó un lanzamiento de penalti. Osasuna realizó siete tiros a puerta después de realizar quince remates en todo el partido.

Aidoo, que arrastraba unos problemas físicos desde la pretemporada, tuvo que esperar hasta la tercera jornada para entrar en el once inicial. El ghanés cometió un error que le costaría la derrota a los célticos, que en ese día apenas concedieron ocasiones claras al Athletic Club (6 remates y 2 tiros a puerta). Entonces, se afrontaban los últimos días del mercado de fichajes y el error del zaguero africano aceleró posiblemente las negociaciones para que Murillo regresase a Vigo. El colombiano, sin embargo, no logró repetir durante toda la pasada temporada el gran rendimiento que había ofrecido nada más llegar a Vigo en el mercado de invierno de 2020.

Las parejas de centrales de Coudet RIVAL Tiros a puerta Remates MINUTOS DISPUTADOS CELTA-AT. MADRID Simón Espinosa 4 Araújo 13 36O Araújo Fontán OSASUNA-CELTA Aidoo 92 7 15 Araújo Carlos Dguez. CELTA-ATHLETIC CLUB 2 6 Araújo Aidoo REAL MADRID-CELTA 11 15 Fontán Araújo Murillo Carlos Domínguez 9O Murillo 89 79 GOLES ENCAJADOS EN LOS CUATRO PRIMEROS PARTIDOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA 7 2012-13 7 13-14 6 14-15 5 15-16 7 16-17 7 17-18 5 18-19 6 19-20 5 20-21 8 21-22 Las parejas de centrales de Coudet RIVAL Tiros a puerta Remates CELTA-AT. MADRID 4 13 Araújo Fontán OSASUNA-CELTA 7 15 Araújo Carlos Dguez. CELTA-ATHLETIC CLUB 2 6 Araújo Aidoo REAL MADRID-CELTA 11 15 Araújo Murillo GOLES ENCAJADOS EN LOS CUATRO PRIMEROS PARTIDOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA 7 2012-13 7 13-14 6 14-15 5 15-16 7 16-17 7 17-18 5 18-19 6 19-20 5 20-21 8 21-22 MINUTOS DISPUTADOS Simón Espinosa Araújo 36O Aidoo 92 Fontán Carlos Domínguez 9O Murillo 89 79 Las parejas de centrales de Coudet RIVAL Tiros a puerta Remates MINUTOS DISPUTADOS CELTA-AT. MADRID Simón Espinosa 4 Araújo 13 36O Araújo Fontán OSASUNA-CELTA Aidoo 92 7 15 Araújo Carlos Dguez. CELTA-ATHLETIC CLUB 2 6 Araújo Aidoo REAL MADRID-CELTA 11 15 Fontán Araújo Murillo Carlos Domínguez 9O Murillo 89 79 GOLES ENCAJADOS EN LOS CUATRO PRIMEROS PARTIDOS EN LA ÚLTIMA DÉCADA 7 2012-13 7 13-14 6 14-15 5 15-16 7 16-17 7 17-18 5 18-19 6 19-20 5 20-21 8 21-22

En medio de tantas dudas para componer el eje de la defensa, el Celta se ha convertido en el equipo más vulnerable de la competición y su arranque es el peor de la última década en cuanto a goles encajados (8). Si mantiene este ritmo, acabará la Liga con 76 tantos en contra, muy por encima de los 69 que recibió en contra en el curso 2016-17. Esa sigue siendo su peor marca desde el última ascenso a la máxima categoría. Los mejores números en defensa llegaron en la temporada 2014-15. Entonces, los célticos solo recibieron 44 goles. Cabral y Fontán era entonces la pareja titular de centrales. A continuación figura el dúo formada por Araújo y Aidoo, con la ayuda de Murillo, que en el curso 2019-20 encajó 49 goles. Los tres continúan en la plantilla del Celta, reforzada con los canteranos Fontán y Domínguez.

Salva Mejías ve “complicada” la situación de Celta y Cádiz

Salva Mejías, quien fuera delantero del Cádiz y del Celta hace tres décadas, espera un partido “igualado” el que disputarán estos equipos mañana en el estadio de Balaídos (21.00 horas, Gol TV), que abre la quinta jornada de la Liga. El menor de los hermanos Mejías reconoció en declaraciones a Efe que, transcurridas cuatro jornadas de Liga la situación es “complicada” para las dos escuadras, al no conocer el triunfo ni unos ni otros y sumar sólo un punto el Celta por dos el Cádiz. Salva Mejías, de 58 años, en su etapa profesional aparte de jugar en el Cádiz de 1983 a 1986 y en el Celta entre 1990 y 1991, militó en el Real Murcia (de 1986 a 1990) y en el Elche la temporada 1992-93. De su paso por el Celta, Salva no conserva “buenos recuerdos deportivos”, ya que vivió un descenso a Segunda División, aunque sí personales. “En Vigo nació mi hija pequeña Alba y es el mejor regalo que me traje de allí”, apuntó el delantero, que mantiene contacto con el central Nacho Cantero entre los jugadores con los que coincidió en el conjunto gallego. Salva Mejías “apenas” mantiene vinculación con el fútbol y recordó que “todo está cambiado, cuando estaba Manuel de Irigoyen –expresidente del Cádiz– todo era más familiar”. El que fuera hábil y veloz atacante le reclamó al club gaditano un mayor reconocimiento a los integrantes de épocas anteriores y destacó que “no tienen trato con los exjugadores y en otros sitios siempre están pendientes de los veteranos” , lamentó el exfubolista andaluz. De su paso por el Cádiz, el gaditano recordó con orgullo el trofeo de máximo goleador logrado en Segunda División en la campaña 84-85 (16 tantos), con ascenso incluido a Primera. “Fue una etapa que siempre se recordará, éramos trece o catorce jugadores de Cádiz más tres o cuatro extranjeros”, rememora Salva, a quien no le parece bien que el club gaditano “ahora no mire a su cantera”.