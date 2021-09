El discreto arranque liguero del Celta que, con un solo punto en cuatro partidos, ha igualado su peor inicio liguero en lo va de siglo, no preocupa a la afición celeste, que mantiene intacta la ilusión y confía plenamente en la capacidad de Eduardo, el Chacho, Coudet para impulsar al equipo en la tabla de posiciones. “La Chachoneta va a carburar”, convienen los hinchas, que achacan los pobres resultados cosechados por el conjunto celeste a la dureza del calendario.

La sensación es unánime. Los aficionados valoran, pese a los pobres resultados, el carácter competitivo del grupo y destacan que ahora que el equipo aborda cuatro partidos consecutivos ante adversarios de su mismo pelaje es el momento de dar la talla. “Nuestra Liga empieza ahora. Hemos jugado contra cuatro equipos, tres de ellos muy físicos, y el otro es el Real Madrid. Son partidos que, salvo el de Osasuna, entraba dentro de lo posible perder. A partir de ahora, es cuando hay que empezar a crecer e ir hacia arriba. Pero preocupación ninguna”, resume Javier Vaz, de la peña Centolos Celestes. “Se ven mimbres y capacidad de mejora. No se ve un equipo muerto, decaído o bajo o con la sensación de que tenga un bloque. Estoy seguro de que se empezarán a ver mejores números”, resalta.

“Tendríamos que estar preocupados si no ganamos al Cádiz y seguimos perdiendo partidos, pero nos hemos enfrentado al campeón de Liga y al Real Madrid, además de al Bilbao, que es un equipo muy físico que acostumbra a darnos problemas, y en Pamplona arrancamos un empate. Más ser perdió en Cuba”, apunta Belermo Dios, de Carcamáns Celestes.

Javier Encisa, JES, de Siareiros Celestes, tampoco ve motivos para la inquietud. “El año pasado a estas fechas estábamos todos muertos de miedo, pero este año, como nos hemos enfrentado a rivales muy duros, hay que estar tranquilos. Quiero ver lo que pasa con el Cádiz, con el Levante, con el Granada, con el Elche... No me gusta que nos metan cinco goles, pero hay mucho margen para reaccionar”, sostiene.

Aunque los resultados no han acompañado y son muchos los aspectos del juego que urge mejorar (especialmente las prestaciones defensivas), la imagen del Celta no ha sido del todo mala. “Quizás tendríamos que tener algún punto más, pero no estoy en absoluto preocupado. En el Bernabéu, a pesar de los fallos ofensivos que se cometieron, ya se vio otro equipo. Así que preocupación cero”, dice Pepe Méndez, de la peña Arbo. “Los partidos no se ganan, pero se ven cosas. El equipo no gana, pero pelea y ahora también está marcando goles. Si en vez del Madrid fuera otro equipo, estoy convencido de que habríamos ganado,” apostilla JES.

Reyes Álvarez, de Terra Celeste, rompe una lanza en favor del técnico. “El Chacho tiene toda mi confianza, se la ha ganado. Cogió al Celta destrozado y nos sacó de lío. Hay absoluta confianza en el entrenador y hay equipo. No me gusta que el Celta pierda, pero no tengo ningún miedo”, observa. “Hay que cambiar el chip, pero no se le puede meter caña al equipo y al entrenador. Tenemos ahora un tramo de calendario propicio y ahora que ya tenemos a todos disponibles, hay que ir a por ellos. Ahora a que ir a por el Cádiz. Espero que el viernes estemos todos allí apoyándolos como locos”, subraya Álvarez.

Jesús Besada, de Comando Celta, carga contra los derrotistas. “Yo no estoy preocupado, pero miro las redes sociales y hay algunos que ya están pidiendo la cabeza del entrenador. Son una panda de agoreros. No tienen memoria. Si saben tanto, que me digan qué números salen este viernes en el Euromillón”, ironiza. “Hay problemas que resolver, pero nos han tocado cuatro rivales muy difíciles y tampoco he visto que se haya jugado tan mal”, comenta.

La gran racha conectada por Coudet al poco de hacerse cargo del banquillo y el gran final de curso protagonizado por el Celta han propiciado, en cierto modo, que se haya perdido la perspectiva, en opinión de Belermo Dios. “Quizás estábamos demasiado ilusionados para estar ya competiendo entre los cinco o seis primeros y hemos vuelto a la realidad. Ahora nos medimos a rivales que no están entres los cinco primeros y seguro que arrancamos”, señala. “Estoy convencido de que el equipo va a ir de menos a más. Los resultados van a llegar. En cuanto cojamos una ‘rachiña’ cambiara el cuento”, agrega.

Los aficionados célticos coinciden en que el equipo cuenta este curso con más calidad y fondo de armario para afrontar la temporada. “El ver que el equipo juegue y compita me da esperanzas para los próximos partidos. Creo que tenemos mejor plantilla que el año pasado”, opina JES. “Me encanta la plantilla: Galán es un jugadorazo, muy buen refuerzo, como Dituro, que está rindiendo de maravilla; Cervi tiene mucha calidad. No hay s que esto acaba de empezar”, corrobora Besada.

Los hinchas celestes apuntan, por último al duelo del viernes contra el Cádiz como punto de inflexión para la reacción. “La afición está a muerte con el equipo. Sabemos lo que nos jugamos y estoy seguro de que el viernes la afición se va a volcar, como hemos hecho siempre”, resume Pepe Méndez.