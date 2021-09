El Celta quiere aguar la fiesta del Bernabéu

El Celta se propone esta noche romper con 15 años de sequía en el Santiago Bernabéu (21.00 horas, Movistar LaLiga) y aguar, de paso, la fiesta del estreno de su nuevo estadio al Real Madrid, que se reencuentra con su afición 560 días después de iniciarse las obras. El grupo de Eduardo, el Chacho, Coudet afronta el duelo ante el gigante blanco con la determinación de lograr un triunfo de prestigio que disipe las dudas de su discreto arranque liguero y le impulse en el campeonato. Para conseguirlo, los celestes deberán recurrir a su mejor versión y superar, en un duelo de la máxima exigencia, a un adversario sumamente motivado, ansioso por complacer a su gente tras casi año y medio de ausencia, y que estará arropado por 22.500 gargantas (por las restricciones sanitarias y la anulación de gradas) ávidas de sangre.

El conjunto de Coudet busca disipar las dudas de su discreto arranque con un triunfo de prestigio en el estreno del nuevo campo del Madrid - El técnico dispone de todos sus efectivos

El Celta tendrá que mejorar en todos los aspectos del juego, pero sobre todo encontrar el camino de la portería tras un inicio de curso marcado por una extrema pobreza ofensiva. Apenas un gol (y de penalti) ha logrado anotar el cuadro vigués, que a la falta de pegada ha añade pocas llegadas claras a la portería rival. En esta primera visita al Bernabéu (el duelo del pasado curso se jugó en Valdebebas), Coudet podrá disponer de todo su arsenal para intentar amargar la noche al cuadro de Carlo Ancelotti. El preparador argentino contará con novedad en este partido con Jeison Murillo, cuyo fichaje cerró el Celta en el último día de mercado y que será titular en el eje de la zaga junto al mexicano Carlos Araújo.

No se esperan muchos más cambios en el once celeste. Existe la duda la ligera duda de si el Chacho dará descanso a Renato Tapia y de si Franco Cervi podría relevar en la titularidad a Nolito en la banda izquierda del ataque celeste. El internacionaol peruano solo ha podido participar en un entrenamiento y ha jugado completos los tres partidos de las eliminatorias de clasificación para el Mundial con la selección peruana, pero no parece que el técnico céltico se permita el lujo de prescindir de un futbolista de tanta valía posicional y capacidad para rectificar errores ajenos.

La posibilidad de que Franco Cervi releve a Nolito a la izquierda de la línea de volantes ofensivos está también en el aire. Coudet afirmó ayer que la cuestión aún no está definida. El resto del equipo que saltará esta noche al césped del Santiago Bernabéu no va a diferir del empleado por Coudet ante el Athletic: Dituro se situará bajo el arco, mientras que Mallo, en el carril derecho, y Javi Galán, en el izquierdo completarán la defensa. Por delante de Tapia, el Chacho desplegará su habitual tripleta de volantes ofensivos (Brais, Denis y Nolito o Cervi), que precederán a la dupla atacante integrada por Mina y Aspas.

Coudet dispondrá de todos sus efectivos, incluido Kevin Vázquez, que ayer tarde recibió el alta médica, aunque deberá jugar con una máscara protectora y el canterano Carlos Domínguez. Completan la convocatoria celeste Rubén Blanco (a quien esta temporada le ha tocado batallar desde la suplencia), Josep Aidoo, Fran Beltrán, Thiago Galhardo (que ya tuvo algunos minutos ante el Athletic), los recuperados José Fontán Kevin y Miguel Baeza, Brais Rodríguez y Okay. Este último entrará en su primera convocatoria del presente curso tras no concretarse su venta en el mercado veraniego. El técnico aseguró ayer que lo considera uno más y tiene las mismas opciones de jugar que el resto.

Existe la duda de si Cervi puede relevar a Nolito en la banda izquierda del ataque

Si el once del Celta parece claro, el del Real Madrid se presenta cargado de dudas por la baja a última hora del galés Gareth Bale, con molestias en los isquiotibiales, y las dudas de Alaba, con una sobrecarga muscular, y Jovic, aquejado de gastroenteritis, además del importante número de futbolistas sudamericanos que llegan justos al encuentro tras haber disputado las eliminatorias de clasificación de la Comenbol para el Mundial. Tal es el caso de los brasileños Casemiro, Vinicius Junior y Militao y el uruguayo Fede Valverde.

Esta circunstancia podría propiciar, tras su brillante papel con la selección española sub 21, su debut en el Santiago Bernabéu del canterano Antonio Blanco. El duelo frente a los celestes propiciará con todoa probablidad el debut en el coliseo madridista del francés Eduardo Camavinga, la alternativa elegida por Florentino Pérez para el medio campo tras el frustrado fichaje de Kylian Mbappé. que será suplente, pero probablemente gozará de sus primeros minutos como madridista