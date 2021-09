Eduardo, el Chacho, Coudet afronta con optimismo la visita al Santiago Bernabéu, a pesar de ser consciente de que el Celta necesita mejorar y acercarse a una versión parecida a la del final del pasado curso para derrotar al coloso blanco y sumar tres puntos muy necesarios para despejar las dudas generadas en el arranque liguero. “Nos enfrentamos a un gran equipo, con un gran entrenador, pero necesitamos resultados”, ha resumido el técnico céltico en rueda de prensa telemática tras el entrenamiento vespertino celebrado en la ciudad deportiva.

"Hemos tenido un inicio que no era el deseado, pero me parece que el equipo no muestra sensaciones como para tener un punto"

“Vamos pensando que las cosas salgan de la mejor manera y poder hacer un gran juego. Pensamos en las cosas buenas que podamos hacer”, ha destacado el preparador argentino, a quien no intimida el escenario (que tan solo visitó una vez como jugador con River Plate en un amistoso) ni el ambiente del estreno del nuevo campo tras año y medio de ausencia de la afición blanca. “Necesitamos de los resultados. Hemos tenido un inicio que no era el deseado, pero me parece que el equipo no muestra sensaciones como para tener un punto. No quiero que suene a excusa, pero no teníamos un partido para perder contra Atlético y Athletic, merecíamos más”, ha apuntado. Y ha agregado: “Somos conscientes de que tenemos que mejorar, hay que obtener resultados y los vamos a ir a buscar.”

El entrenador celeste ha reconocido que su equipo necesita también mejorar su juego y, sobre todo, encontrar el camino de la portería rival. “Hay que retomar y ajustar cosas que antes hacíamos muy bien”, ha relatado Coudet, que ha precisado: “Lo vamos a mejorar. Saben hacer goles todos. Se ha presentado así, hay que trabajar. Sabíamos que podía ser dificultoso el arranque, pero tenemos que seguir trabajando. Yo tengo mucha confianza en este grupo y en estos jugadores”.

Eduardo Coudet no ha escatimado elogios hacia el conjunto de Ancelotti. “Vamos a jugar contra el mejor equipo del mundo y tendremos una dificultad importante, pero trato de ser optimista y pensar de la mejor manera. Hace quince años que no gana el Celta en la cancha del Real Madrid, así que trato de no pensar en las estadísticas negativas. Es una historia nueva y vamos a afrontar la de la mejor manera”, ha asegurado.

El técnico céltico ha lamentado que no haya tenido apenas tiempo para trabajar con Tapia y Araújo por causa del parón de selecciones, aunque ha valorado que tanto Jeison Murillo, al que ve en buenas condiciones para afrontar el partido, como Thiago Galhardo, hayan podido aprovechar el paréntesis liguero para adaptarse a la dinámica del equipo. “[Tapia y Araújo] Están a disposición. Llegaron bien, aunque con el cansancio lógico de haber jugado tres partidos cada uno y un viaje largo. Creo que van a llegar bien”, ha comentado.

Sobre Murillo y Galhardo, ha dicho: “Lo veo bien. Estos días nos sirvieron para trabajar y ponerse de la mejor manera . A los dos que más le sirvieron estos quince días son a Thiago y a Jeison. Había tenido una preparación y les ha servido”.

El Chacho se refirió, por último, a la situación de Okay, al que considera “uno más” del plantel. “Ahora que su situación está definida vamos a contar con él. Es un gran profesional. Es uno más y tiene las mismas posibilidades de jugar que los demás”, ha explicado.