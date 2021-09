José Juan Figueras, portero del Alcoyano, considera la nueva Primera RFEF como “una mini Segunda División” en la que los presupuestos más modestos van a tener muy complicado afianzarse por el sistema de cinco descensos por grupo, que en su opinión “son muchos”. El guardameta, héroe con sus paradas en la eliminación copera del Real Madrid en la pasada temporada, asegura que a ilusión no les va ganar nadie” pero explica que el objetivo es la permanencia pese al buen inicio liguero de su equipo, que ha ganado un partido y empatado otro en las dos primeras jornadas.

José Juan, que es el jugador más veterano de la categoría a sus 41 años, afirmó que le recuerda al fútbol de otra época. “Pese a que tengo una edad, no lo conocí pero me dicen que se asemeja mucho a aquella Segunda B de los primeros años cuando eran dos grupos, con equipos de grandes ciudades y muy buenos presupuestos”.

El portero vigués, que cumple su tercera temporada en el Alcoyano, opina que en una categoría tan competitiva los empates van a servir de poco. “Bajan cinco por grupo y lo que valdrá serán las victorias. Se van a ver muchos partidos que se vuelven locos en los últimos quince minutos por ese afán de querer ganar”, aventuró.

Sobre el secreto de su longevidad como futbolista, José Juan explicó que pasa por cuidarse más tanto en la comida como en el descanso, pero sobre todo apunta a la ilusión y su amor a una profesión que inició en las categorías inferiores del Celta –llegó a debutar con el primer equipo en tiempos de Miguel Ángel Lotina–. “Mientras el cuerpo aguante, voy a seguir al pie del cañón. Siento que puedo aportar aún muchas cosas y estoy a gusto con lo que hago. La verdad es que voy a entrenar con la misma ilusión que tenía cuando era un niño”, esgrimió.

Confiesa sentirse reconfortado por el cariño que le muestran los aficionados de los equipos rivales cuando le toca viajar con el Alcoyano. “La eliminatoria contra el Real Madrid fue algo muy grande para mí. Allá donde voy me reconocen y me dicen cosas. Me ha servido para que me respeten más y algunos me aplaudan. Es muy bonito ver la reacción de la gente y sentirte querido”, señaló.