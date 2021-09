Uno de los rivales favoritos de Mina

A Santi Mina suele costarle un poco entrar en la dinámica goleadora, a pesar de que en su temporada de debut en el Celta aprovechó la primera oportunidad que le ofreció Luis Enrique Martínez para estrenarse como goleador en Primera División. Fue en el nuevo San Mamés. En ese curso 2013-14, el vigués solo hizo dos goles y se enfrentó por primera vez al Real Madrid pero no vio puerta. Se resarciría en la siguiente temporada, aunque no explotó como goleador hasta alcanzar la trigésimo primera jornada. Pero lo hizo a lo grande, con cuatro goles ante el Rayo Vallecano. Tenía 19 años y 5 meses y en apenas media hora logró una marca al alcance de muy pocos en el fútbol profesional. Es más, el noruego Haaland no consiguió su primer póquer de goles hasta cumplir 20 años y 4 meses; Luis Suárez, con 22 años y 6 meses; Messi, 22 años y 9 meses; Harry Kane, 23 años y 9 meses; Lewandowski, 24 años y 8 meses; Cristiano Ronaldo, 25 años y 8 meses; e Ibrahimovic, con 32 años y 20 días.

Este curso, Mina no ha conseguido marcar, después de realizar cinco remates. El verano le cortó la racha que inició en los seis últimos partidos del pasado campeonato, en los que obtuvo cuatro goles y dos asistencias. Dos de sus goles al Villarreal sirvieron para ganar en el Estadio de la Cerámica. Otro doblete lo reservaría para el Camp Nou y el Celta sumó otra victoria histórica ante el Barça.

En la nueva temporada, Mina, como el resto del equipo celeste, ha comenzado con titubeos y generando pocas ocasiones de gol. Es más, el único tanto lo anotó Aspas desde el punto de penalti. Mina, que el curso pasado fue el segundo máximo goleador céltico, con 12 tantos, dos menos que el moañés, visita en unos días un escenario que le trae muy buenos recuerdos.

En febrero de 2020, semanas antes de declararse la pandemia, el Celta consiguió un empate a dos goles en el Bernabéu gracias al tanto de Mina en el minuto 85. Era el tercero que anotaba con la celeste al Real Madrid. Esta racha la inició el futbolista vigués en Balaídos el 26 de abril de 2015. En aquella ocasión, el conjunto madrileño se llevó los tres puntos (2-4).

Después de su etapa en el Valencia, con el que se enfrentó en cuatro ocasiones en Liga a los merengues y anotó un gol, Mina regresó a casa en el verano de 2019. Una lesión le dejó fuera del primera partido del campeonato frente al Real Madrid, al que le marcó otro gol en la segunda vuelta, para empatar el partido en el Bernabéu. El curso pasado, el Celta cayó en Valdebebas (2-0) y en Balaídos (1-3). Ese tanto llevó la firma de Mina, que volverá al Bernabéu año y medio después para enfrentarse a uno de sus rivales favoritos.

El Real Madrid instala el nuevo césped del Bernabéu a seis días de la visita del Celta

El Celta regresa a los entrenamientos

El Celta regresó ayer a los entrenamientos, después de disfrutar de dos días de descanso, y ha comenzado a preparar el partido de la cuarta jornada de Liga, que le medirá al Real Madrid el domingo en el Santiago Bernabéu (21:00 horas). El estadio madridista permanece en obras y ayer mismo se colocó el nuevo césped, a seis días del partido contra los célticos.El Santiago Bernabéu volverá a acoger un partido de fútbol 560 días después y, en mitad de las obras de remodelación del estadio, el club instaló ayer el nuevo césped para tenerlo listo en el partido ante el Celta.En la página web del club blanco se puede seguir el estado de las obraa. Ayer publicó fotos en las que se ve cómo empezaron a instalar el verde que los jardineros del club cuidarán para que llegue en las mejores condiciones al encuentro del domingo.El fútbol volverá al coliseo del Paseo de la Castellana después de aquel clásico contra el Barcelona que acabó con victoria blanca por 2-0 gracias a los goles de Vinicius Júnior y de Mariano Díaz. Con Zinedine Zidane y Quique Setién en los banquillos del Real Madrid y del Barcelona.Tanto tiempo sin abrir sus puertas se debe a que, en la vuelta del fútbol sin público tras el parón por el coronavirus, el Real Madrid decidió utilizar el Alfredo di Stéfano como estadio para actuar como local con el objetivo de avanzar con mayor celeridad las obras de remodelación de su feudo habitualLas obras avanzan con rapidez y, tras acortar plazos, el objetivo del club blanco es tener terminada la remodelación del Bernabéu a finales de 2022. De momento, el aforo será del 60 por ciento, unos 48.000 espectadores contando la capacidad previa a la remodelación –de 81.044 asientos– pero que podría verse reducido debido al estado de las gradas por las obras. El Real Madrid ya abrió el proceso de compra de entradas en su página web y dio prioridad a los socios abonados y a los euroabonados. Mientras tanto, el Celta espera recuperar para la cita del Bernabéu a los lesionados Fontán y Baeza, mientras que Kevin deberá esperar tras la lesión en el pómulo. Murillo podría debutar tras firmar su tercera cesión. El colombiano y el brasileño Thiago Galhardo ya trabajan con el grupo, en el que faltan los internacionales Renato Tapia, Néstor Araújo, Brais Méndez, Joseph Aidoo y Okay Yokuslu.