El Celta sufrió lo suyo para llevarse el primer punto de la temporada. Fue un partido en donde los vigueses llevaron el peso del encuentro durante muchos minutos, con un Atlético Perines que intentaba robar el balón para salir con velocidad a la contra.

La mala suerte se alió con el guardameta vigués, cuando no fue capaz de evitar el tanto santanderino. En la segunda parte los cambios no tardaron en llegar, pero a los célticos les costaba hacer daño ante un cuadro rival que estaba muy cerrado y no dejaba huecos.

A nueve minutos para la conclusión, Manu Fernández salvó un punto con su gol.