Celta b 0

Campos, Carrique, Álex Martín, Carlos Domínguez, Pampín (Medrano, min.67); Beitia (Cedric, min.57), Carbonell; Iker (Javi Gómez, min.57), Holsgrove, Alfon (Gabri, min.67); y Lautaro (Dario, min.86).

Badajoz 0

Limones; Aitor Pascual, Pardo, Gorka Pérez, Jilmar; Barri; Clemente Aquino, min.86), Isi Gómez, Antonio Otegui (Zelu, min.73), David Concha (Cuevas, min.73); y Gorka Santamaría (Benito, min.59).

Árbitro: Jaime Ruiz Álvarez (comité asturiano). Amonestó a los locales Carbonell, Alfon y Holsgrove y a los visitantes Pardo, Isi Gómez y David Concha. Incidencias: Segunda jornada Grupo 1 Primera RFEF. Municipal de Barreiro. 600 espectadores.

Después del batacazo sufrido en el estreno de la nueva categoría en Riazor, había mucha expectación por ver el debut del Celta B ante su afición. Además, la prueba era exigente puesto que el conjunto de Onésimo Sánchez recibía al Badajoz, un equipo pensado para competir por las primeras plazas del grupo y que venía de imponerse al Talavera (2-0).

El técnico céltico sólo planteó tres novedades en su once inicial aunque una de ellas, la entrada de Lautaro por Miguel, obligada al encontrarse el delantero redondelano con la selección Sub-19. Así, Javi Gómez y Castro cedieron su sitio a Carbonell e Iker Losada. Eso sí, Onésimo optó en esta ocasión por una defensa de cuatro con Carrique en la derecha, Pampín en la izquierda con Álex Martín y Carlos Domínguez como pareja de centrales. Por delante, Carbonell y Beitia formaban un doble pivote por detrás de una línea de tres con Losada en la derecha, Alfon en la izquierda y Holsgrove por el medio, quedando la punta de ataque para Lautaro.

La nueva disposición táctica mostró a un filial más sólido, que apenas concedió un par de acercamientos peligrosos de los extremeños en la primera mitad aunque tampoco fue capaz de gener peligro ante la portería rival.

De hecho, la primera ocasión tardó casi media hora en llegar y sirvió para que Gaizka Campos mostrase sus virtudes con una excelente intervención para despejar a córner un disparo de Jesús Clemente. Pero también para que advirtiese de sus posibles defectos al fallar en la salida de ese saque de esquina, permitiendo al ex céltico Diego Barri rematar en el segundo palo. Afortunadamente para los intereses locales, Álex Martín consiguió repeler su disparo sobre la misma línea.

Diez minutos después fueron los vigueses los que, con un tímido disparo de Losada y otro de Lautaro, que ya sí obligó a Limones a emplearse a fondo para evitar el tanto, dieron muestras de vida en ataque.

La segunda mitad empezó con susto para el Celta B. Isi Gómez tiró de calidad para sacar un disparo raso buscando la base del poste pero Campos reaccionó bien y rápido para despejar a córner.

El partido seguía sin ritmo y sin que ninguno de los dos equipos lograra hacerse con la iniciativa y dar sensación de peligro. Hasta que Onésimo movió sus fichas. Primero recurrió a Cedric y a Javi Gómez, que empezaron a darle otro aire al equipo. Y poco después a Medrano y a Gabri, que salió muy enchufado, y encontró pronto un espacio desde el que incomodar a la defensa rival. Además, Holsgrove retrasó su posición al doble pivote y ayudó a ganar en fluidez y profundidad.

El Celta B ahora sí dominaba el partido y, poco a poco, encerraba a su rival en su propio campo y empezaba a acumular ocasiones. Primero, un tiro ligeramente cruzado de Pampín instantes antes de ceder su sitio a Medrano. Poco después, un lanzamiento alto de Javi Gómez. Y, más tarde, una buena maniobra de Gabri para hacer llegar el balón a Lautaro en la frontal, aunque su disparo salió excesivamente centrado.

Aún quedaba una última opción para que los vigueses se quedasen con tres puntos que ya habían hecho méritos para poseer. Pero Limones respondió de nuevo muy bien a un complicado remate de volea de Holsgrove desde la frontal justo cuando se cumplía el tiempo reglamentario.

“Me gustó el mensaje de querer ir siempre a ganar”

A Onésimo Sánchez le ha dejado más satisfecho la imagen que ayer ofreció el Celta B que el resultado obtenido ante el Badajoz, aunque lamenta que el filial concluya la segunda jornada de la Primera RFEF con solo un punto, pero recuerda la dificultad de arrancar en una nueva competición sin disponer de tiempo suficiente para ensamblar las nuevas piezas del filial. “Sabíamos que iba a ser un partido complicado, ante un gran equipo, con muy buenos futbolistas y construido para estar arriba. En la primera parte, el equipo salió bien, quizás faltó algo más con la pelota. Ellos apenas llegaron. En la segunda, el equipo se ha parecido más a lo que queremos. Los cambios han estado bien. Hemos metido variantes ofensivas para la victoria y la merecíamos. Es un buen punto, un buen resultado. Me ha gustado el mensaje de querer ir siempre a ganar. Ante un gran rival, hemos merecido bastante más”, dijo el técnico del filial. El entrenador céltico se muestra más optimista después del mal inicio en Riazor: “Los chicos van asimilando el trabajo. Con los que menos podemos contar (Carlos Domínguez, Medrano..., que entrenan con Coudet), tratamos de que lo asimilen también”, apunta. Lamenta Onésimo no haber ganado ayer: “No me voy contento viendo lo que ha pasado. En la primera parte hemos sido mejores y en la segunda hemos sido muy superiores. Eso nos tiene que animar para lograr el objetivo”, dijo antes de un análisis más general: “No podemos olvidar que estamos en una categoría superior. Lo importante es creer en una idea. Queremos ser un equipo valiente, que apriete arriba. Lo conseguimos a veces. Tenemos una plantilla corta otra vez. Hoy ha jugado un chaval que ha salido del juvenil, que va a jugar con el C”.