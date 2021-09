Thiago Galhardo (Brasil, 1989) vive a los 32 años experiencias que la mayoría de futbolistas conocen a edad mucho más temprana. El nuevo delantero del Celta es un caso atípico: solo hace un año que se estrenaba con la selección ‘Canarinha’ y superada la treintena iniciará su aventura en el fútbol europeo. Y de aquí ya no espera moverse hasta que cuelgue las botas, asegura en la primera rueda de prensa como celeste, en la que subraya la importancia de Eduardo Coudet en todo lo bueno que le ha sucedido últimamente, desde que se conocieron en Internacional de Porto Alegre. Pese a debutar en Balaídos con una derrota, Galhardo destaca el potencial del Celta e incluso no descarta que puedan dar la sorpresa en el Bernabéu la semana que viene. Admite que le falta mejorar el tono físico, mientras que en los conceptos del juego no tendrá problemas de adaptación porque conoce bien los métodos del técnico argentino. Se define como un futbolista que entiende el juego y ve a Mina y a Aspas como un buen complemento para el ataque del Celta y con los que competirá por la titularidad en el once.

“Sigo la Liga desde hace tiempo por Messi y por Cristiano Ronaldo, que son los mejores jugadores del mundo. Para mí es la liga más disputada y más famosa por haber tenido a esas estrellas aquí tanto tiempo. Espero alcanzar pronto un mayor entendimiento con los compañeros para poder ayudarles”, explica Galhardo, antes de reconocer que le falta rodaje. “Coudet nos hace correr bastante. Cuando llegué a Internacional hay esa historia curiosa de que en un entrenamiento lo pasé mal. Ahora estoy un poco más adaptado. La máxima preocupación de ellos es que esté bien físicamente”. Aunque lo que preocupa al brasileño es adaptarse a sus nuevos compañeros. “De la parte técnica y táctica, ya tengo la metodología de juego porque ya trabajé diez meses con él [Coudet]”.

Galhardo recuerda que ha cumplido el deseo de reencontrarse con el técnico argentino que mejor rindió (marcó 16 goles y dio 7 asistencias en 27 partidos). “Cuando el ‘Chacho’ vino con su cuerpo técnico a Vigo les dije que un día trabajaríamos juntos nuevamente. Pensaba que sería muy difícil porque tengo 32 años, pero acabé teniendo la oportunidad. Era también el deseo de ellos contar conmigo. Es el mejor entrenador con el que he trabajado, el que consiguió sacar los mejores resultados de mí. Espero que pueda tener éxito en el Celta”.

Al lado de Coudet nuevamente, el brasileño confía en que vuelva a convocarle Tite. “Jugar en la selección brasileña es el sueño de cualquier deportista. Yo conseguí eso a los 31 años y a los 32 he dado el salto a Europa. Estoy muy contento por ello. Me hace soñar saber que si lo hago bien en el Celta puedo volver a la selección”, apunta el último fichaje recomendado por Coudet.

Y habla de su proceso como futbolista que pasó media carrera en clubes modestos y que explotó como goleador en Porto Alegre. “Yo no era un delantero. Quien conoce mi carrera, sabe que yo comencé de volante derecho, de mediapunta, de diez, y ahora juego de nueve. Romario y Ronaldo ‘O Fenómeno’ son los jugadores que admiro. Mi mayor virtud como futbolista es la inteligencia y ayudar al equipo. Conseguí entender el juego. Es lo que me hizo llegar aquí y tener grandes números en los últimos años”. Y admite que llegó a Vigo “fuera de forma” porque en Brasil pasó días sin entrenar, pero espera alcanzar “pronto” el ritmo de sus compañeros porque “se ve que aquí tampoco está todo el mundo a tope”, dijo Galhardo, a quien le llama la atención “la igualdad” que ha visto entre los equipos de la Liga.

El brasileño espera recibir ya el visado italiano y dejar de ser extracomunitario

Galhardo ocupa una de las tres plazas de extracomunitarios del Celta, junto a Renato Tapia y a Franco Cervi. Pero el brasileño desvela que pronto podría disponer del pasaporte italiano y dejar libre una plaza para que el club pueda cerrar en el mercado de enero próximo la incorporación del centrocampista mexicano Orbelín Pineda, que está a punto de agotar su contrato con el Cruz Azul. Ayer, Galhardo habló de su visado, en relación a que su madre es de origen italiano. “Estoy intentando conseguir el pasaporte italiano para no contar como extracomunitario. Era un sueño [jugar en el Viejo Continente], pero no pensaba que pudiera pasar y ahora que pasó, quiero terminar mi carrera en Europa”, explicó. Y cuando firmó por el Celta, Galhardo llamó a su amigo Vinicius Júnior, con quien coincidirá el domingo 12 de septiembre en el Bernabéu. El céltico salió en defensa de su compatriota, criticado también en su país. “Es muy joven aún, pero tiene un talento increíble. El regate, la explosión y la fuerza que él tiene es realmente asombrosa. En Brasil los aficionados lo critican más que lo apoyan. Nadie llega al Real Madrid y juega tantos partidos por nada. Pienso que las personas deberían ver hasta donde ha llegado antes de criticarlo. Es un niño que todavía tiene que crecer, pero juega en el Real Madrid y en la selección brasileña. Seguro que va a madurar y va a conseguir logros mayores. Le deseo lo mejor, menos cuando juegue contra el Celta”, apuntó el nuevo delantero céltico.

“El Bernabéu es buen sitio para cambiar la dinámica”

Galhardo debutó con una derrota ante el Athletic Club, pero no por ello ha cambiado su idea sobre el potencial del Celta y apunta que en el Bernabéu intentarán dar la sorpresa. “Es un gran partido para comenzar a cambiar la dinámica y pensar en la victoria y pensar en cosas mayores. Es el inicio de temporada aún. Imagino que a partir de ahora las cosas van a empezar a cambiar a mejor, para poder soñar y luchar por una competición europea”, apunta el brasileño tras lamentar la derrota del lunes pasado, la segunda del Celta en tres jornadas de Liga. Para el brasileño, jugar en el Bernabéu será otro sueño cumplido. “Sin duda, es un sueño para mí. Llegué a la selección con 31 años y no esperaba jugar en Europa a los 32”.