Un mercado con la impronta del Chacho

El Celta ha hecho los deberes en el mercado estival que acaba de cerrarse. Sobre la base del pasado curso, el equipo celeste ha formalizado cinco prometedoras contrataciones que deberían mejorar sus prestaciones en la temporada que acaba de alzar el telón.

Extécnicos, exjugadores del conjunto celeste y analistas valoran el esfuerzo realizado por el club para complacer las peticiones de Eduardo, el Chacho, Coudet con cinco contrataciones expresamente avaladas por el técnico que deben alumbrar el salto de calidad de un equipo que impresionó en el tramo final de la pasada temporada, pero que ha iniciado con el pie cambiado.

“Felipe ha trabajado mucho y bien. Acertó con las salidas y apuntaló el equipo con los fichajes necesarios” Moncho Carnero

“Felipe [Miñambres] ha trabajado mucho y bien”, celebra Moncho Carnero, extécnico y comentarista de la Radio Galega. “Acertó en las salidas que había que dar para poder hacer nuevos fichajes y apuntaló el equipo en los puestos que más o menos todos pedíamos: un delantero, un lateral izquierdo, un central y un jugador de banda izquierda. El club ha hecho un esfuerzo para mejorar la plantilla y creo que lo ha conseguido. Ahora, salvo en el lateral izquierdo, al que se puede adaptar Fontán, el Celta cuenta con dos buenos jugadores por puesto”, aplaude.

Galhardo, una incógnita con el aval de Coudet y la misión de apretar a Mina”

En opinión de Carnero, los fichajes se ajustan a las necesidades del plantel, aunque con diferente jerarquía en el grupo. “Murillo es una prolongación de años anteriores, el primer año estuvo muy bien, en el segundo algo más justo; Javi Galán me parece un lateral izquierdo muy bueno; a Galhardo no lo conozco, pero siempre es bueno tener un delantero que apriete a Mina para que no se duerma; y Cervi viene de un buen equipo, pero todavía no está dando el nivel que todos esperábamos. En cuanto a Dituro, es un portero interesante, bien para ser titular, bien para apretar a Rubén”, analiza.

“Los fichajes tienen buena pinta, pero hay que ver cómo se adaptan y el nivel que pueden mostrar” Roberto Trashorras

Roberto Trashorras destaca la “buena pinta” de un quinteto de refuerzos que combina certezas con algunas incógnitas. “Me parecen buenos fichajes, aunque algunos de ellos son, en cierto modo, una incógnita. Tienen buena pinta, pero hay que ver cómo se adaptan a la idea del Chacho y a la exigencia de una competición como LaLiga”, explica. “Los fichajes estrella del verano son, a juicio de Trashorras, Jeison Murillo, cuya cesión, tercera consecutiva, cerró el Celta en el último día de mercado, y Javi Galán, fichado en propiedad a golpe de cláusula.

“Los más importantes son Murillo, que conoce bien LaLiga y que le puede dar al equipo muchos argumentos en defensa; y Galán, que es un lateral que va bien hacia arriba. Defensivamente necesita mejorar porque está acostumbrado a jugar de carrilero arropado en por un esquema de tres centrales, pero en ataque puede darle mucho al Celta. Los demás, Dituro, Galhardo y Cervi son una incógnita. Habrá que ver cómo se adaptan, cómo funcionan y el nivel que muestran”, observa.

El excéltico valora que, a diferencia de anteriores temporadas, Coudet haya tenido mando en plaza en las contrataciones. “Otros años el Celta firmaba más lo que proponían los dirigentes o la dirección deportiva y en este caso so fichajes que ha pedido el entrenador. Los conocerá bien, sabrá el rendimiento que le pueden dar y eso puede es algo muy positivo”, apunta.

“El Celta da un salto de calidad a la portería, pero es importante que Rubén no lo vea como un tapón” Ismael Falcón

Sin despreciar el conjunto, a Ismael Falcón, exportero céltico que ahora defiende la zamarra del Atlético Sanluqueño, le gusta especialmente el fichaje de Matías Dituro. “El Celta ha dado un salto de calidad en la portería, lo demostró el otro día con un gran partido en Pamplona, donde paró además un penalti. Ahí hay portero para años”, señala.

Falcón, de hecho, ve una sana competencia por el puesto que va a mejorar también a Rubén. “Es importante que Rubén no lo vea como un tapón. Él tiene también un gran nivel y ha demostrado que puede ser el portero titular del Celta. Es joven y le queda mucho por recorrer, pero que haya competencia en la portería es bueno para el grupo porque sube el nivel”, reflexiona el gaditano, que elogia el nivel general de los fichajes. “Encajan en el perfil de buen fútbol que practica el Celta. Son futbolistas competitivos y de calidad”, relata.

“Conocen la forma de trabajar del entrenador y esto va a acortar su proceso de adaptación” Iago Bouzón

Iago Bouzón, hoy agente futbolístico, califica de “bastante positivo” el desempeño del Celta en el mercado. “Me preocupaba la posición de lateral izquierdo, que estaba un poco coja y en la que se ha fichado a un jugador de garantías, que puede dar mucho al Celta. El resto, sacando a Jeison, que era una petición popular, vienen avalados por la experiencia de haber trabajado con el Chacho y esto puede ayudarles en su adaptación”, establece.

La opinión del técnico, después de lo que pasó la pasada temporada, ha ganado importancia en la planificación deportiva. Al delantero brasileño lo conozco menos pero el resto había dado un buen nivel en los equipos en que estaban. Ahora habrá que ver cómo se adaptan a LaLiga. Lo que sí es cierto es que este tipo de fichajes, que ya conocen al entrenador acortan los tiempos. Conocen su forma de trabajar y esto va a mejorar su proceso de adaptación a una competición tan exigente como LaLiga”, concluye.