Felipe Miñambres expresó ayer su satisfacción por el desempeño del Celta en el mercado de fichajes. El director deportivo celeste considera que el club ha cumplido con la hoja de ruta trazada, tanto en lo referido a llegadas como a salidas, con la única “sorpresa” de no haber recibido una oferta lo suficientemente atractiva por Okay, quien previsiblemente seguirá en plantilla hasta el mes de enero.

“Estamos contentos con el mercado de fichajes. Hemos conseguido la hoja de ruta que nos habíamos marcado”, resumió en rueda de prensa el ejecutivo celeste, que lamentó no haber podido afrontar alguna incorporación más por falta de liquidez. “Si hubiésemos dispuesto de más posibilidades económicas quizá hubiésemos tratado de completar alguna posición que quedaba por ahí, pero en líneas generales ha sido como habíamos pensado”, analizó.

Miñambres explicó que será la competición la que determine el grado de acierto de los fichajes, aunque cree que se han cumplido con la mayor parte de las expectativas. “Es el mercado de todos en los que he trabajado que se ha parecido más a la idea que tenía el club”, afirmó. El alto responsable celeste desveló, por otra parte, que el Celta no recibió ofertas ni por Néstor Araújo ni Renato Tapia, dos de sus principales activos. Tampoco por Denis Suárez, si bien varios agentes se interesaron por la situación del salcedense tras su desencuentro con el presidente Carlos Mouriño.

La sorpresa de Okay

La ausencia de ofertas lo suficientemente atractivas por el futbolista con el que el Celta esperaba hacer caja este verano aprovechando su solvente desempeño con el West Bromwich Albion en la Premier League ha supuesto todo un chasco en la Calle del Príncipe. “Ha sido una sorpresa para todos los que lo seguimos en Inglaterra, donde hizo partidos de gran nivel contra rivales muy fuertes, pero el mercado te pone donde te pone”, admitió. “Ha habido ofertas, pero no eran de compra, como nosotros deseábamos, sino de cesiones con opciones y eso ya lo tuvimos la temporada pasada”, explicó.

El director deportivo del Celta no descartó que el centrocampista internacional turco pueda todavía abandonar el club con destino a alguno de los mercados que siguen abiertos, como el ruso o el turco, siempre que el jugador esté de acuerdo y la oferta sea lo suficientemente interesante. “Podría ser. Será cuestión de ver si conviene al Celta y el jugador”, apuntó.

El responsable céltico recordó que Okay está “involucrado” con el Celta y puede ser un futbolista más que aprovechable para Eduardo Coudet. “Sabe cómo han ido todas las negociaciones y cómo ha ido todo su tema y está contento. Ahora está con la selección, pero pensamos que es muy buen jugador y nos puede ayudar. No estoy preocupado por que Okay se quede con nosotros”, precisó.

Pleno de salidas

Felipe Miñambres valoró el trabajo realizado para dar salida en este mercado a todos los futbolistas que no entraban en los planes del club, si bien reconoció que en algunos casos el Celta ha tenido que renunciar a un rendimiento económico. “En algunos casos han coincidido las dos características, en lo deportivo y en lo económico y en otros no. No era fácil que algunas situaciones fueran hacia delante y salieron”, observó.

Denis Suárez

El conflicto con el presidente celeste propició que “muchos agentes” se interesasen por la situación del centrocampista salcedense, pero no hubo ofertas formales sobre la mesa. Miñambres confía, en todo caso, que Denis realice una gran campaña. “Lo veo bien, fuerte, y esto le debe de venir bien para mostrar su orgullo, que es un profesional que lleva mucho tiempo ya, que ha jugado muchos partidos y lo único que tiene que hacer es crecer y demostrar el jugador que es”, dijo.

Tercera cesión de Murillo

El director deportivo celeste reconoció que no confiaba en conseguir prolongar la cesión de Jeison Murillo por tercera temporada consecutiva y agradeció el esfuerzo del Sampdoria y del propio jugador para que su continuidad fuera posible. “Aprovecho para darle las gracias porque nosotros pensábamos que no iba a ser posible debido al tema económico, pero el esfuerzo hecho por la Sampdoria y por el chico y por nosotros hasta dónde podíamos, ha hecho que Jeison pueda estar otra temporada más con nosotros”, apuntó Miñambres, que rechazó desvelar la cuantía de la opción de compra que el Celta tiene sobre el internacional colombiano. “Eso es privado”, dijo. “Esperamos es que nos ayude, que aumente el nivel defensivo del equipo y que sea una buena temporada para él y para todos nosotros”, agregó.

¿Mejor plantilla?

El responsable del área deportiva de Celta expresó su confianza en que los nuevos fichajes mejoren la calidad del plantel y recordó qué será lo que lo determine: “Lo dirá el rendimiento de los jugadores que han venido nuevos y él rendimiento de los que están, pero sí que es cierto que ha sido la más cercana a lo que uno proyecta”, comentó.

Miñambres destacó las grandes dificultades que hubo que salvar para concretar algunas operaciones. “Ha sido complicado, con operaciones larguísimas, como la de la de Cervi o la de Javi Galán. La de Dituro fue un poco más rápida por la decisión del chico también y las de Murillo y las de Thiago han sido rápidas”, desveló. “Pero en las dos primeras hemos tenido que hacer una inversión, la de Cervi y la de Javi Galán, la verdad es que han sido muy duras”, confesó.

En la comparación de recursos disponibles, Miñambres considera que el Celta ha salido ganando. “A priori tenemos un portero [Villar] y dos centrales menos [Jorge Sáenz y David Costas]; y se ha ido un lateral izquierdo que no contaba como Juncà. Hemos cambiado a Javi Galán por Aarón, a Emre por Cervi y a Thiago por Facundo Ferreyra”, describió antes de matizar: “Lo que está claro es que LaLiga nos demuestra cada partido que lo que hiciste no vale de nada y que vamos a tener que seguir haciendo el mismo esfuerzo o más, la misma presión o más y estar más finos,, que creo que es lo que nos ha faltado un poco en estos primeros partidos”.

Pineda, Rafinha y Falcao

Felipe Miñambres se refirió en su comparecencia a los nombres de Oberlín Pineda, Rafinha Alcántara y Radamel Falcao. El ejecutivo confirmó el interés por el mexicano, que queda libre en diciembre, reiteró que la cesiópn de Rafinha era imposible debido a su “inasumioble” salario y explicó que el Celta sí conocía que el delantero colombiano, flamante fichaje del Rayo Vallecano, era una opción de mercado.