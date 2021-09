Felipe Miñambres ha valorado el desempeño del Celta en el último mercado de fichajes, que ha considerado ajustado a las necesidades y a la hoja de ruta marcada por el club, a pesar de la dificultad de algunas negociaciones y a la “sorpresa” de no haber conseguido vender a Okay Yokuslu, el jugador con el que se esperaba hacer la gran venta de este verano.

“Estamos contentos con el mercado, ya que se ha conseguido la hoja de ruta que nos habíamos marcado. Con algo más de dinero podríamos completar alguna posición más, pero en general estamos contentos”, ha explicado el director deportivo.

En rueda de prensa telemática, el alto responsable celeste ha precisado que será la competición la que determine el acierto de los fichajes que se han concretado, pero ha aclarado que ha sido el mercado que “más se ha acercado a la idea de partida que tenía el club", de los que él ha participado.

Miñambres ha reconocido que la ha "sorprendido" no haber podido vender a Okay. “Ha sido una sorpresa para todos los que lo seguimos en Inglaterra, donde hizo partidos de gran nivel contra rivales muy fuertes, pero el mercado te pone donde te pone”, ha señalado. Ha habido ofertas, pero no de compra directa, como nosotros deseábamos”, ha agregado el dirigente, que no ha descartado la posibilidad de que el centrocampista turco pueda salir en alguno de los mercados que todavía siguen abiertos. “Podría ser. Será cuestión de ver si conviene al Celta y el jugador”, ha apuntado.

El ejecutivo celeste ha revelado que no llegaron a la Calle del Príncipe ofertas en firme por Renato Tapia ni Néstor Araújo, tampoco por Denis, aunque en este último caso sí hubo numerosos clubes que se interesaron por la situación del salcedense tras su desencuentro con el presidente Carlos Mouriño. “A Denis lo veo bien. Lo veo fuerte y creo que esto le va a venir bien a su orgullo para demostrar que es un profesional y esto es lo que tiene que hacer: crecer y demostrar el jugador que es”, ha apostillado.

Felipe Miñambres no ha ocultado, por otra parte, su satisfacción por el alto grado de cumplimiento de salidas de jugadores que no entraban en los planes del club. “No eran fáciles algunas salidas. Nos quedamos con una plantilla que pensamos que puede ser la correcta”, ha indicado. No obstante, ha matizado que será la competición la que determine si el celta tiene mejor plantilla que el pasado curso. “A priori tenemos un portero y dos centrales menos y un lateral menos que no contaba. Hemos cambiado a Galán por Aaron y a Emre por Cervi , pero hay que estar un poco más finos en el aspecto ofensivo. Si queremos estar donde esta la plantilla puede estar, hay que hacer un esfuerzo y demostrar que ha aumentado su nivel para conseguir los objetivos”, ha subrayado.