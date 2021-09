El Celta apuró hasta el último día del mercado para cerrar la cesión de Jeison Murillo hasta final de temporada en una maratoniana jornada en los despachos en la que el club vigués no ha conseguido finalmente dar salida a Okay Yokuslu, el futbolista que parecía destinado a convertirse en la gran venta del verano y que continuará en plantilla al menos hasta el mes de enero. El acuerdo con el Sampdoria por el internacional colombiano incluye, de nuevo, una opción de compra a final de temporada.

Murillo encadena su tercera cesión en el Celta, al que llegó en el mercado invernal de 2020 con una opción de compra por 16 millones. El club celeste decidió no ejercer entonces su opción preferencial para adquirir en propiedad al jugador, cuyo alto salario era prácticamente imposible asumir, pero aprovechó las dificultades del Sampdoria para vender al jugador para cerrar sobre la bocina, en el último día de mercado, un segundo préstamo en ventajosas condiciones, pues el club genovés asumió buena parte del sueldo del jugador. Se incluyó nuevamente la posibilidad de una adquisición en propiedad, esta vez por 12 millones.

Aunque las condiciones del préstamo no han sido este año tan ventajosas y el Celta tendrá que asumir un porcentaje mayor de la ficha de Murillo, el club celeste ha repetido la buena jugada del pasado curso, aprovechando las dificultades del Sampdoria para vender al colombiano y la carga económica que supone su alta ficha para hacerse con el jugador a préstamo en el último momento. El interés de cafetero, que ha encajado a la perfección en el club y en la ciudad, donde su familia se siente muy a gusto, ha sido clave para el cierre de la operación. Jeison Murillo se encontraba desde el pasado lunes en Vigo para festejar el cumpleaños de su hija y esperaba no tener que volver a hacer las maletas. Su deseo se ha visto cumplido.

Con la cesión de Jeison Murillo, el Celta refuerza una de sus posiciones más frágiles con un defensa central de acreditada experiencia y calidad que colma las expectativas de Eduardo, el Chacho, Coudet. El internacional cafetero lo jugó prácticamente todo en sus primeros seis meses en Vigo y fue el central más utilizado el pasado curso, tanto por Óscar García como por el Chacho, que ha avalado su contratación.

El feliz desenlace de la negociación con el Sampdoria por Jeison Murillo no se ha trasladado al caso de Okay, la última y más importante de las piezas de la Operación Salida que restaba por concretarse.

El centrocampista internacional turco era, a comienzos del verano, la principal opción del club para obtener liquidez con la que equilibrar el presupuesto y a la vez aligerar carga salarial. Su apreciable rendimiento en el West Bromwich Albion, donde jugó los últimos seis meses a préstamo, parecía, pese al descenso del equipo, una excelente carta de presentación en la Premier League. Sin embargo, las promesas de su agente de encontrar destino al futbolista en la exigente competición inglesa no se han traducido en propuestas concretas.

En las últimas horas, el Galatasaray se interesó por la situación de Okay, pero en los planes del centrocampista no entraba de momento regresar a su país. Aunque el mercado cierra en Turquía la próxima semana, la sensación generalizada es que la operación ya no va a hacerse, pues el Celta no quiere negociar en una posición de inferioridad. El club vigués, pese al varapalo de no poder concretar la venta que sobre el papel iba a ser su principal fuente de ingresos este verano, considera al centrocampista turco un futbolista más que aprovechable.

La frustrada venta de Okay ha sido el único contratiempo del Celta en un mercado estival que ha saldado con cinco fichajes del gusto de Coudet: el portero argentino Matías Dituro (Universidad Católica), el extremo argentino Franco Cervi (Benfica), el lateral izquierdo pacense Javi Galán (Huesca) y el delantero brasileño Thiago Galhardo (Internacional de Porto Alegre). El club celeste ha desembolsado un total de 8 millones de euros, 4 por Cervi y 4 por el fichaje, tras hacer efectiva la cláusula de rescisión, de Javi Galán. Galhardo, Dituro y Murillo se han incorporado cedidos, con opción de compra.

Por lo que respecta a las bajas, el Celta ha logrado dar salida a todos los futbolistas que no entraban en sus planes, salvo a Okay. El club ha logrado desprenderse de David Costas (Oviedo) y quitarse de encima el lastre de Emre Mor (Karagümrük) y ha cedido a Gabriel Fernández al Juárez y a Iván Villar al Leganés.

La Operación Salida se ha completado con la venta (pactada en caso de ascenso) de Álvaro Vadillo al Espanyol por 2 millones, y la rescisión pactada de los contratos de David Juncà (Girona) y Jozabed Sánchez (Málaga),

Por otra parte, el Celta anunció en la tarde de ayer el fichaje para el equipo filial del portero Coke Carrillo (Poio, 2002), procedente del Barcelona B. El joven guardameta, que llega cedido hasta final de temporada con opción de compra, sustituye a Álvaro Fernández, que se ha desvinculado del club celeste.

Se abre el plazo de altas para abonados

El Celta ha abierto el plazo para altas de nuevos abonados. Los aficionados que deseen incorporarse a la masa social del club celeste pueden formalizar sus abonos desde mañana hasta el próximo día 10 de septiembre en el portal rcelta.es/abonados con los precios establecidos por el club en la campaña de abonados para la temporada en curso más una cuota de alta de 90 euros en el caso de los adultos y de 50 para el resto de las categorías. El Celta ha informado de que esta temporada tan solo se van a poder tramitar altas para las gradas de Tribuna Alta, Tribuna Baja, Río Alto y Río Bajo debido a las obras de reforma de Balaídos. El club explica asimismo que a los abonados que formalicen sus altas en las mencionadas fechas se les devolverá el importe correspondiente a los dos partidos de esta temporada que ya se han disputado en Balaídos, frente al Atlético de Madrid y el Athletic Club. En el caso de que, por causa de las restricciones sanitarias, no puedan acudir al estadio, el Celta les restituirá también el importe de los partidos a los que no puedan acudir, con las mismas condiciones que al resto de los aficionados. Entre las ventajas que disfrutarán los abonados celestes esta temporada el club destaca el disfrute gratuito de los partidos como local del Celta B y el Celta Zorka Recalvi, así como descuentos en las tiendas oficiales y actividades de la fundación y acceso a contenidos exclusivos y promociones.