El Celta afronta el cierre de mercado con las urgencias clásicas, aunque también con sus objetivos principales claros: la venta de Okay y el fichaje de un central, con Murillo como principal candidato. El colombiano, de hecho, aguarda noticias en Vigo, a donde ha llegado por razones personales. En la cúpula de Príncipe ha crecido el optimismo respecto a estas operaciones. No hay más plazo para la incertidumbre. Con el cambio de día conocerá Coudet qué piezas exactas tendrá a su disposición al menos hasta enero.

El termómetro emocional ha variado en el entorno en las últimas semanas. El verano había estado presidido por el optimismo que habían creado la renovación de Coudet hasta 2024 y la contratación de jugadores de su gusto (Cervi, Galán, Dituro y finalmente Galhardo). “Vamos a luchar por ese título que le falta al club”, le propuso el entrenador al delantero moañés cuando lo felicitó por su cumpleaños.

Esa alegría se ha nublado. El conflicto con Aspas y especialmente Denis a raíz del veto a la agencia Intermedia Sport, las discrepancias públicas entre Coudet, Onésimo y el club respecto al modelo de cantera y el deficiente arranque liguero han enturbiado el ambiente. Vuelven a reclamarse refuerzos para un equipo que solo ha sumado un punto en tres partidos y solo ha mostrado en la primera parte ante el Athletic el juego alegre que lo caracterizó en la anterior Liga, tras la llegada de Coudet. Al técnico no le disgustaría, desde luego, una ampliación de su plantilla.

SIn embargo, Carlos Mouriño, Antonio Chaves y Felipe Miñambres rara vez han variado sus planificaciones y en todo caso, para quedarse cortos aunque sea a disgusto, como en el pasado verano, cuando no se pudo cerrar al delantero deseado (el bético Loren, en última instancia). Mouriño y Chaves no son muy vulnerables a la presión del último resultado. Si consideran que el proyecto sigue resultando igual de válido que antes de recibir al Atlético, no habrá variaciones sobre sus líneas maestras.

El presidente ha hablado públicamente de las necesidades y en la lista de la compra que explicitó solo falta una adquisición: el central. Y ligado además a la salida de Okay. Esas dos situaciones se mantienen encadenadas en estas horas finales de mercado, aunque siempre quepa margen a algún tipo de maniobra sorpresiva.

Paradójicamente Okay aguardará noticias sobre su destino inmediato fuera de la ciudad, en la concentración de la selección turca, mientras que el posible fichaje, Murillo, sí está en Vigo. El colombiano, con permiso de una Sampdoria que ha dejado meridianamente claro que no cuenta con él, se ha reunido con su familia, que lo había precedido en el viaje. Celebran con sus íntimos el cumpleaños de su hija. El deseo de Murillo consiste en no tener que hacer ya las maletas.

El salario de Murillo se antojó inasequible durante mucho tiempo. La Sampdoria y el Celta han aproximado posturas. De Murillo gusta mucho su capacidad de liderazgo. En cuanto a rendimiento, en Vigo ofreció seis meses espectaculares y después una temporada irregular. Se sintió más cómodo achicando balones durante la angustiosa etapa de Óscar que defendiendo lejos del área en la de Coudet. Pero el entrenador cree que encaja. Podría ser legalmente la tercera cesión consecutiva de Murillo, en un caso realmente peculiar.

Okay parece tener la llave. Mouriño ha agradecido el talante colaborador del turco, que les advirtió pronto de que traería un comprador. El Celta le ha permitido esperar por la mejor alternativa. Y lo cierto es que su mudanza al fútbol inglés, donde está cotizado tras su préstamo al West Bromwich Albion, ha seguido sin cerrarse. En caso de quedarse, le tocará a Coudet intentar recuperarlo para la causa.