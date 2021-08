Jeison Murillo apuesta por el Celta. Y el Celta, a diferencia de lo que había sucedido durante buena parte del verano, cree que podrá lograr una cesión por parte de la Sampdoria en condiciones asumibles. El central colombiano se encuentra en Vigo. Ha viajado a la ciudad para celebrar el cumpleaños de su hija con el círculo de amistades que ha edificado en la ciudad durante el último año y medio. Su esperanza es no tener que volver a hacer las maletas. Pero su futuro aparece en gran medida relacionado con Okay. El centrocampista turco sigue sin cerrar su marcha a algún equipo de la Premier League. En el Celta se había mostrado pesimistas respecto a su situación pero parece que se han producido novedades al respecto.

Los dos casos están relacionados por cuestiones del tope salarial (el Celta no quiere emplear esta temporada todo el margen que le concede el acuerdo de LaLiga con el fondo CVC) e incluso de conveniencia deportiva. Si Okay se quedase finalmente en la plantilla, aunque Coudet apenas contó con él en el escaso tiempo que compartieron antes de su préstamo al West Bromwich Albion, el turco podría ejercer de central de urgencia además de competir con Tapia y Beltrán por un puesto en la medular. Su marcha ha sido contemplada desde el inicio de verano (Mouriño ha agradecido públicamente la claridad de Okay al respecto) y en la planificación de la campaña entraba el fichaje de otro central. No estrictamente el de Murillo, que parecía fuera de alcance por su salario. Pero la Sampdoria no ha conseguido colocarlo y el club italiano podría aceptar compartir su ficha. Murillo agrada por su liderazgo en el vestuario. En cuanto a su rendimiento deportivo, fue excelente en su primera campaña y mucho más irregular en la segunda, probablemente en relación a la situación del equipo, su juego y sus necesidades.

Pero aunque Murillo haya ofrecido mejores prestaciones con Óscar que con Coudet, el entrenador argentino le tiene confianza. En caso de culminarse, sería la tercera cesión (la primera, de seis meses; la segunda, de temporada entera), en un caso sin parangón de la historia del Celta, puesta Murillo podría enlazar como préstamo mucho más tiempo que otros cuya ficha ha sido propiedad del Celta.