El Celta añora la pegada perdida

El Celta presumía de pegada a las pocas semanas de la llegada de Eduardo Coudet a Vigo. Entonces, el técnico argentino supo explotar el talento y la resolución de jugadores como Aspas, Mina, Brais Méndez y Nolito para conseguir que el conjunto celeste saliese de la enésima crisis de resultados. De hecho, los célticos eran noticia en noviembre pasado por anotar cinco goles en sus dos últimos partidos, solo uno menos que en las nueve jornadas anteriores del campeonato. Gracias a ese cambio radical, el Celta pudo abandonar la posición de colista para alcanzar la octava plaza al finalizar el curso. Con los mismos protagonistas de esa remontada y alguna pieza extra, como Cervi o Solari, el equipo vigués vuelve a sufrir una inquietante sequía goleadora que le impide protagonizar el esperado buen inicio de temporada. Ni los resultados ni el juego acompañan a un equipo que ha perdido frescura, claridad en la circulación del balón y fiabilidad en las áreas.

Con un punto y un gol a favor (de penalti) en tres partidos, el Celta regresa a los puestos de descenso nueve meses después de visitar el infierno por última vez. Entonces, Coudet fue capaz de transformar a los célticos en un equipo con pegada y juego fluido al que la mayoría de rivales eran incapaces de frenar y desactivar.

Este mal arranque de curso vuelve a activar las alarmas dentro del vestuario y entre buena parte del celtismo. “Lo que estamos dando no llega para ganar”, apunta Hugo Mallo, capitán céltico. Según su compañero Augusto Solari, “nos falta tener la contundencia que necesitamos”. “Si no mejoramos la puntería, va a ser difícil ganar”, recalca Coudet, para quien la derrota ante el Athletic Club le generó una lectura más complaciente que a la realizada por una buena parte de la afición. Sensaciones opuestas, cuando hasta ahora casi todo eran coincidencias entre el argentino y la grada.

En lo que va de temporada, el Celta es una bendición para los porteros rivales. Unai Simón no tuvo que realizar ninguna parada el sábado en Balaídos, al igual que el osasunista Herrera una semana antes en El Sadar. Solo Oblak, en la jornada inaugural, se vio obligado a intervenir en dos ocasiones. Tal ineficacia ofensiva no se registraba en el Celta desde la temporada 2003-04, en la que también fue incapaz de ver puerta en dos partidos seguidos.

Las estadísticas dan en parte la razón al técnico del Celta. Su equipo realizó 13 remates frente al Athletic Club, aunque cuatro fueron interceptados por los defensas y el resto se marcharon fuera. En ese caso, mejoró el balance ofensivo de El Sadar, donde los de Coudet solo protagonizaron cuatro remates pero ninguno entre los palos. Así resulta imposible marcar. También debe considerarse la calidad del juego ofensivo. Ante el conjunto vasco, los célticos abusaron de centros laterales de poca calidad que dificultaban que se realizasen buenos remates.

Los de Coudet ya no llegan en acciones de ataque con tanta claridad, ni generan espacios comprometidos para los rivales. Salvo algún error grueso como la clara ocasión de Aspas a puerta vacía contra el Atlético de Madrid, el Celta ha rebajado su caudal ofensivo a niveles preocupantes, hasta el punto de llevarle a los puestos de descenso y de protagonizar el peor arranque de curso de los cinco últimos años.

Coudet dispone de dos semanas de trabajo sin cuatro internacionales

Coudet arranca hoy esas dos semanas de trabajo en las que pretende que el Celta alcance un estado competitivo óptimo que le saque de las últimas posiciones de la tabla clasificatoria. La plantilla celeste disfrutó ayer de una jornada de descanso, tras la derrota frente al Athletic Club. Además, cuatro de sus futbolistas tenían previsto incorporarse a sus respectivas selecciones: Brais Méndez, con España, Renato Tapia, con Perú, Néstor Araújo, con México, y Okay Yokuslu, con Turquía. Este último, sin embargo, también estará pendiente de su futuro en los próximos dos días, hasta que la noche del martes se cierre el mercado de fichajes. Okay confía en que llegue por fin esa oferta económica que le permita volver a jugar en la Premier League, su gran objetivo después de disfrutar durante su etapa de cesión en el West Bromwich Albion. El futuro del centrocampista turco condicionará también la confección de la plantilla del Celta, a la que Coudet quiere incorporar un defensa central. El técnico argentino espera volver a contar con Jeison Murillo. Ayer, el colombiano no entró en la convocatoria de la Sampdoria ante el Sassuolo y desde Italia se sigue insistiendo en que el Celta negocia la incorporación del zaguero, que encadenó dos cesiones seguidas en Vigo en el último año y medio. Sin embargo, en A Sede no contemplan nuevas incorporaciones si finalmente no se cierra el traspaso de Okay, por lo que Coudet tendría que conformarse con cuatro zagueros centrales para afrontar esta primera parte del campeonato: los internacionales Araújo y el ghanés Joseph Aidoo, además de los canteranos Jose Fontán y Carlos Domínguez. Este último, con ficha del filial, estuvo el sábado en el banquillo celeste frente al Athletic Club y ayer fue titular en Riazor con el Celta B. Mientras tanto, Thiago Galhardo no descansó ayer. El último ficha del Celta acudió a la ciudad deportiva de Mos para seguir un plan especial de preparación. El brasileño necesita ponerse a punto para la cita del 12 de septiembre en el Bernabéu. Galhardo aprovechará este paréntesis en la Liga para adaptarse a su nuevo equipo. Sus nuevos compañeros Jose Fontán y Miguel Baeza apuran la recuperación de sus respectivas lesiones que les impidieron estar en las dos últimas convocatorias del Celta.