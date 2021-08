Eduardo “Chacho” Coudet, entrenador del Celta de Vigo, consideró “injusta” la derrota de su equipo ante el Athletic Club porque, a su juicio, en el primer tiempo tuvieron ocasiones para mandar “con tranquilidad” en el marcador, pero tampoco escondió su preocupación por falta de gol de los suyos.

“Hicimos trece o catorce remates a portería pero casi ninguno entre los tres palos. Si no mejoramos la puntería, va a ser difícil ganar. Más allá de la bronca por el resultado, hay que mejorar. Las sensaciones dicen que hemos rematado pero la realidad no”, comentó en rueda de prensa.

El argentino dijo que “un error” castigó a su equipo en el primer tiempo, e incidió en que “con el poder ofensivo” de su equipo necesitan generar más ocasiones: “Los números indican que hemos hecho un gol en tres partidos, y eso es muy poco”.

Coudet entiende que sus jugadores están ejecutando bien su idea futbolística aunque necesitan “mejorar” en el ritmo de circulación, y lamentó las continuas interrupciones que hubo en el segundo tiempo.

“En la primera parte el rival estuvo muy metido cerca de su portería, y para eso hay que ganar duelos individuales. En la primera parte merecimos ganar y con tranquilidad, pero la justicia no existe en el fútbol. No es sólo correr y ganar duelos. Luego se cortó mucho el juego, prácticamente no se pudo jugar por la intención del rival de que no hubiese ritmo”, indicó.

El argentino encara ahora dos semanas sin competición en la que espera ajustar el trabajo del equipo y también encontrarse con algún refuerzo que le permita afrontar con más garantías la temporada.