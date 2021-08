Eduardo "Chacho" Coudet, entrenador del Celta de Vigo, consideró "injusta" la derrota de su equipo ante el Athletic Club porque, a su juicio, en el primer tiempo tuvieron ocasiones para mandar "con tranquilidad" en el marcador, pero tampoco escondió su preocupación por falta de gol de los suyos.

"Hicimos trece o catorce remates a portería pero casi ninguno entre los tres palos. Si no mejoramos la puntería, va a ser difícil ganar. Más allá de la bronca por el resultado, hay que mejorar. Las sensaciones dicen que hemos rematado pero la realidad no", comentó en rueda de prensa.

El argentino dijo que "un error" castigó a su equipo en el primer tiempo, e incidió en que "con el poder ofensivo" de su equipo necesitan generar más ocasiones: "Los números indican que hemos hecho un gol en tres partidos, y eso es muy poco".

Coudet entiende que sus jugadores están ejecutando bien su idea futbolística aunque necesitan "mejorar" en el ritmo de circulación, y lamentó las continuas interrupciones que hubo en el segundo tiempo.

"En la primera parte el rival estuvo muy metido cerca de su portería, y para eso hay que ganar duelos individuales. En la primera parte merecimos ganar y con tranquilidad, pero la justicia no existe en el fútbol. No es sólo correr y ganar duelos. Luego se cortó mucho el juego, prácticamente no se pudo jugar por la intención del rival de que no hubiese ritmo", indicó.

Hugo Mallo: "Al mínimo error el Athletic nos ha penalizado"

El capitán del Celta de Vigo, Hugo Mallo, no se mostró muy preocupado por la segunda derrota de su equipo en tres partidos porque "el año pasado también empezamos muy mal y casi acabamos en Europa", aunque admitió tras perder ante el Athletic que necesitan mejorar porque "pequeños errores" les están penalizado "mucho".

"El equipo lo ha intentado hasta el final. Hemos hecho muchas cosas bien pero al mínimo error el Athletic nos ha penalizado. Hay que seguir porque se está viendo que lo que estamos dando no nos está llegando para ganar", comentó tras el encuentro.

El lateral subrayó que este partido fue "totalmente diferente" al del pasado lunes frente a Osasuna en El Sadar porque "allí quizá no merecíamos puntuar pero hoy sí que se ha visto un equipo que lo ha intentando desde el inicio, que ha apretado, que ha ahogado al rival".

"Sobre todo la primera parte creo que hemos estado a un nivel alto pero nos ha faltado ese último pase, esa última visión de juego en tres cuartos para poder generar ocasiones de gol más claras", apuntó.

Hugo Mallo disputó esta tarde su partido 400 con el primer equipo del Celta, un hito que sólo supera "el gran capitán" Manolo: "Estoy muy contento porque este es mi club, mi casa. El Celta me lo ha dado todo".

Iñaki Williams: "Era muy importante marcharse invictos al parón"

Iñaki Williams, autor del gol del Athletic Club en la victoria ante el Celta de Vigo, destacó la importancia del triunfo logrado en Balaídos porque "era muy importante marcharse invictos al parón".

"Ha sido un partido bastante trabajado, nos costó bastante en los primeros 45 minutos. Hemos sabido sufrir, y luego en la segunda parte ya fuimos superiores y generamos las mejores ocasiones. Defensivamente el equipo ha sido un bloque, los cuatro de atrás han estado fenomenal", comentó en rueda de prensa.

El atacante bilbaíno estaba "contento" por su gol porque "para un delantero reencontrarse con el gol siempre es positivo, y más si ayuda a ganar el partido", y desveló que su celebración iba a dedicada a sus amigos porque "tenía una broma con ellos".

"Yo me mantengo en lo mío, que es trabajar. Las puertas no se tiran de un solo golpe, seguiré trabajando para que la gente tenga otra opinión para mí", comentó el atacante rojiblanco, que hizo un balance "muy positivo" de las tres primeras jornadas.

"Nos vamos al parón con cinco puntos y con un solo gol encajado. Esa es la base para hacer algo ilusionante esta temporada. Hemos hecho una buena pretemporada y se está notando", comentó.

Marcelino: "Este partido el año pasado lo empatábamos a uno"

Marcelino García Toral, entrenador del Athletic Club, destacó este sábado el rendimiento defensivo de su equipo en estas tres primeras jornadas, con un sólo gol encajado -ante el Barça-.

"Con esos números a nivel defensivo no hay duda de que estaremos más cerca de arriba que abajo. En la pretemporada ya fuimos un equipo sólido. El año pasado este partido igual lo empatábamos a uno y en esta temporada no está sucediendo", comentó el técnico asturiano en rueda de prensa.

Admitió que a su equipo le costó "adaptarse" al juego en el primer tiempo, cuando fueron "dominados" por el Celta: "Luego en el segundo tiempo estuvimos mejor organizados, dominamos el partido con ocasiones para sentenciar, con un gol anulado y tres llegadas muy claras".

Se mostró contento con el partido de Iñaki Williams, al que cree que le vendrá "muy bien" este gol: "Tiene que encontrar su sitio, que él esté convencido y tranquilo. Hoy ha hecho cosas muy buenas, como ante el Barça".

Hizo un balance positivo de estas tres primeras jornadas porque "el partido de Elche era complicado por ser el primero y las condiciones en la que se jugaron, luego empatamos en nuestra casa con el Barça en un partido en el que merecimos más y hoy ganamos en un campo muy difícil como siempre es Balaídos".