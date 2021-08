El Celta tiene prisa por conseguir la primera victoria del curso. Lo transmiten los jugadores y lo corrobora Coudet en la víspera. Es como si el grupo sintiese que después de un par de partidos algo irregulares, en los que no fueron capaces de acercarse a esa versión de equipo que los aficionados imaginaron durante el verano, necesitan un triunfo que les coloque en el lado correcto y les distancie de cualquier debate. Lo intentarán esta tarde en Balaídos (17 horas, Gol) ante un rival de enjundia como el Athletic de Bilbao de Marcelino. Otra tarde de fútbol agreste seguramente, de disputa, pierna fuerte, balones divididos y ritmo alto. Ese mismo estilo al que el Celta no supo adaptarse la pasada semana en Pamplona donde el Osasuna le comprometió hasta el punto de convertir a Matías Dituro, el portero, en el héroe de los vigueses. Durante los últimos días Coudet ha trabajado con intensidad un plan de choque para un rival que va a intentar romper sus conexiones y empujarle a esa clase de partido donde más incómodos se sienten.

LIGA 1ª DIVISIÓN. 3ª Jornada 17.00h. GOL Tv Iñaki Williams Estadio: Balaídos CELTA ATHLETIC Año de fundación 1923 Presidente Carlos Mouriño Atanes Nº de socios 14.500 Temporadas en Primera 57 Estadio Balaídos 105 x 69 Capacidad 17.000 Año de fundación 1898 Presidente Aitor Elizegi Nº de socios 45.000 Temporadas en Primera 90 Estadio San Mamés 105 x 68 Capacidad 53.289 16º 11º Árbitro:iMateu Lahoz(comité valenciano) Galán Berenguer Lekue Nolito Dani García Aidoo Mina Vivian Sancet Denis Tapia Dituro Unai Vencedor Aspas Íñigo Martínez Iñaki Williams Araújo Brais Muniain Mallo Balenziaga Entrenador Eduardo Coudet Entrenador Marcelino García Toral Banquillo Rubén Blanco; Carlos Domínguez, Beltrán, Solari, Cervi, Galhardo, Medrano, Brais Rodríguez Banquillo Aguirrezabala, Petxarroman, Núñez, Vesga, Morcillo, Zárraga, Villalibre, Capa, Raúl García, Nico Williams Iago Aspas

Para la cita el entrenador argentino tendrá sentado en el banquillo al brasileño Galhardo, recién llegado de Internacional de Porto Alegre y última incorporación de los vigueses en este mercaso. Incluso no puede descartarse de que no haya más pese a los ruegos de Coudet que suspira por un central, pero que difícilmente llegará si el Celta no es capaz de dar salida a Okay. Aquel interés de varios equipos de la Premier se ha ido desvaneciendo y ahora tampoco sería extraño que tuviese que quedarse en Vigo una temporada más. Pero esa es otra película que se fundirá a negro el martes cuando se cierre el mercado. Antes de que suceda seguramente los aficionados tendrán la ocasión de ver en acción al delantero brasileño que llega con la misión de hacer todo lo que Ferreyra no fue capaz hace unos meses. Es posible que hoy Coudet le conceda unos minutos sobre todo en este fútbol de los cinco cambios que obliga a echar mano de casi todo lo que hay en el banquillo. Y en el del Celta no hay un exceso de jugadores por lo corto de la plantilla y porque además tiene varias bajas. Siguen fuera Baeza y Fontán, que ya no estuvieron la pasada jornada, y a ellos se ha unido Kevin que se rompió la cara (literalmente) en el Reyno de Navarra y estará unas semanas fuera de los campos. A cambio el Celta recupera a su capitán, Hugo Mallo, expulsado en el partido inicial de temporada tras una riña con el atlético Hermoso. Su presencia será una de las pocas novedades que presente el Celta ante el Athletic junto a la de Aidoo, que seguramente entre por el joven Carlos Domínguez, algo superado en Pamplona. De esta forma Dituro estaría en la portería; Mallo, Araújo, Aidoo y Galán en defensa; Tapia por delante de ellos; Brais, Nolito y Denis en la línea de volantes; y Mina y Aspas en ataque. De todos modos, estamos en la jornada tres y ya va siendo hora de que Coudet empiece a sorprender con alguna variación algo sorprendente en el equipo titular. Por ahora ha elegido la vía continuista, pero gente como Cervi seguramente no tardará en asomar algún día en el once.

Con esas armas tratará el Celta de descomponer a un Athletic que viene de dar un recital frente al Barcelona en San Mamés. Ritmo e intensidad como pocas veces se ha visto. Si lucen la misma cara aseguran una tarde complicada en un Balaídos ansioso por cantar al fin una victoria de los suyos.