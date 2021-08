El Fatih Karagumruk presentó ayer a Emre Mor a través de las redes sociales, publicando un vídeo en el que el ya excéltico aparece entrenando con el equipo de la Superliga turca y una fotografía con la nueva camiseta del club al que llega a préstamo hasta junio de 2022, fecha en la que finaliza su contrato con el Celta. El conjunto celeste asume parte de la ficha del jugador nacido en Dinamarca, pero ha renunciado a reservarse un porcentaje en una futura venta del futbolista. En A Sede quieren cerrar definitivamente la etapa de Mor en Vigo, a donde llegó en el verano de 2017 tras una inversión que rondó los 10 millones de euros y que ha resultado uno de los mayores fracasos del club que preside Carlos Mouriño.

El futbolista venía entrenando al margen de la primera plantilla del Celta por decisión del técnico Eduardo , el ‘Chacho’, Coudet. De hecho, Emre Mor disputó su último partido oficial el pasado 24 de enero contra el Eibar, cuando fue sustituido en el descanso por su compatriota Okay Yokuslu.

“Tengo un largo futuro por delante para servir al fútbol turco”, escribió Mor en las redes sociales después de firmar el nuevo contrato junto al vicepresidente del club turco, Serkan Hurma, y el director deportivo Murat Akın.

El Celta, por su parte, agradeció a Emre Mor los servicios prestados al anunciar la cesión del futbolista al que quiere desearle mucha suerte y éxito en su nueva etapa deportiva en el Fatih Karagumruk. “El RC Celta quiere desearle mucha suerte y éxito en su nueva etapa deportiva”, añade el club vigués en el comunicado de despedida al internacional turco, que ha levantado gran expectación entre la afición de su nuevo equipo.

Thiago Galhardo: “Para Coudet, la técnica es algo secundario”

Thiago Galhardo ya ejerce de céltico, después de firmar el contrato de cesión por un año y una opción de compra por parte del equipo vigués, en el que se reencuentra con Eduardo Coudet, con quien coincidió en Internacional de Porto Alegre hace un año. El delantero brasileño destaca las exigencias de Coudet en los entrenamientos y en los partidos y afirma que la técnica es secundaria para el entrenador argentino. “Estoy muy feliz y contento por la oportunidad. Cuando el Chacho contactó conmigo, no lo dudé. Volver a coincidir con él un año después de la etapa en Internacional me hace muy feliz. Es el mejor entrenador con el que estuve, ya lo he dicho en otras entrevistas”, apuntó el atacante brasileño en una entrevista con CeltaMedia. “Trabaja y trata igual a todas las personas, independientemente de que sean más jóvenes o más viejos y de la importancia que tengan en el club. Con él, todos los futbolistas saben que tienen que correr, la técnica para él es algo secundario. Si no corres, si no disputas, con el Chacho no vas a jugar”, señaló el cuarto fichaje del Celta.