El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, asume el irregular arranque de temporada del equipo y espera mejorar resultados y juego en el encuentro que mañana (17:00 horas, Balaídos) le enfrenta al Athletic de Bilbao: “La exigencia de ganar la tenemos siempre y es lo que nos va a hacer mejores. Tenemos necesidad de sumar de tres. Nos gusta ganar. Trataremos de hacer un buen juego en casa con nuestra gente, ojalá la grada nos exija desde el primer minuto y les podamos regalar el triunfo”.

El técnico asume que en el último partido en Pamplona el equipo “no se adaptó a lo que pedía el partido. Pienso que podemos jugar mucho mejor y estamos trabajando para mejorar nuestro juego y espero que ante el Athletic se vea todo lo que podemos hacer”.

Coudet ni aseguró ni descartó que el brasileño Galhardo, última incorporación del Celta en este mercado, pueda disputar algún minuto frente a los bilbaínos y confirmó que no recupera a ninguno de los lesionados (Fontán y Baeza). Sí podrá jugar Carlos Domínguez que se retiró en Pamplona con alguna molestia.

El argentino insistió en la necesidad que tiene de contar con un central más en la plantilla y descartó que esté pensando en Okay como una alternativa a esa posición: “No sé cómo está el tema del centrak. Vi por ahí lo de Okay y me parece aventurado porque cambiar a un jugador de posición no es sencillo. No lo tengo en la cabeza. Estamos tratando de poder contar con alguien más. Hay que respetar los tiempos. Tenemos dos centrales jóvenes y tienen que adaptarse a la Primera División. Te vas haciendo poco a poco y esos son los tiempos que hay que respetar. Necesitamos un central más”.