Puntos de confianza para Dituro

El portero argentino despeja las dudas que generó su fichaje tras no brillar en el Celta B y ahora con 34 años desbanca a los canteranos de la titularidad - Mejor jugador de la jornada por sus paradas en El Sadar

“Su paradón al penalti bien lo merece”, señalaban ayer desde LaLiga al anunciar que Dituro había sido elegido el jugador más valioso (MVP) de la segunda jornada de Primera División tras su excelente actuación ante Osasuna. Los elogios al argentino se multiplicaron en la jornada, incluidos los de los tres especialistas consultados por FARO:Javier Maté, José Covelo y Alberto Domínguez no solo destacan sus reflejos en la pena máxima sino también su dominio del área, el manejo de los tiempos del partido y varias intervenciones de mérito que fortalecerán su confianza. Más allá del empate en El Sadar, el ahora guardameta titular gana puntos de confianza tras las sospechas iniciales de una parte de la afición.

“Me pareció un portero muy tranquilo, que controla la situación y sabe manejar el equipo” Javier Maté

Maté destaca los buenos reflejos de Dituro para detener la pena máxima ante Osasuna, la personalidad del argentino al decidir si iniciaba la jugada en corto o en largo y unas buenas intervenciones más. “A mí sí me sorprende Dituro porque es un chico que tuvo un paso discreto por el filial del Celta”. Y le sorprende también “esa sensación de control del tiempo de partido, de su área…, más allá de si las para o no, aunque hizo alguna intervención muy buena... La sensación que me dejó fue buena”, señala el histórico guardameta del Celta antes de recordar un momento estelar de Dituro en El Sadar: “Fue en un remate de cabeza que el delantero de Osasuna le cambió la dirección de la pelota, pero estaba cerca y la vio salir muy bien. Y eso es percepción del juego, adelantarse al problema sin cometer torpezas. Me pareció un portero muy tranquilo, que controlaba la situación y sabe manejar el equipo”.

A José Covelo le pareció “buena” la actuación de Dituro. “Tuvo tres o cuatro intervenciones buenas, incluso por arriba. Con el pie también estuvo bien. Se vio un portero con experiencia en un partido difícil porque Osasuna es un equipo que mete mucho balón al área. Además, paró un penalti”, comenta quien ejerció de preparador de porteros del Celta. “Esta actuación puede servirle para ir cogiendo confianza, que es importante cuando llegas a un nuevo club, la afición no te conoce y entonces los primeros partidos son importantes para generar confianza”, añade Covelo.

“La jerarquía que demostró me parece más importante que su intervención en el penalti" Alberto Domínguez

El guardameta del Coruxo Alberto Domínguez destaca la capacidad de Dituro de “sostener” el empate del Celta en El Sadar y “la jerarquía” que demostró el argentino en un partido tan complicado para los de Coudet, que apenas pudieron generar juego y ocasiones. “Es obvio que lo hizo bien, pero yo destacaría que la mejor sensación que puede tener él es que fue capaz de sujetar al equipo. El Celta fue inferior a Osasuna y gracias a la actuación de Matías pudo mantener el resultado, más allá de parar un penalti, que para mí tiene mucho mérito porque venciéndose a un lado es capaz de sacar el pie. En un penalti, cuando adivinas el lado por donde tiran el balón, puedes tener más posibilidades de pararlo, pero si te vences a un lado tener la capacidad de sacar ese pie e impactar en la pelota tiene más mérito. Pero eso sería una actuación puntual; sin embargo, la jerarquía que demostró siendo su segundo partido de Liga con el Celta me pareció incluso más importante”, subraya Domínguez.

Para Maté, la reacción de Dituro en el penalti “no fue casual porque él toma una opción y se vence, pero tiene capacidad para rectificar y contactar con la pelota. Es un acto de reflejos muy interesante”.

“La actuación puede servirle para coger confianza, importante cuando llegas a un nuevo club” Jose Covelo

Maté y Covelo coinciden en resaltar que el fichaje de un portero era una necesidad demandada desde hacía tiempo. “Este año, el Celta ha dado ese paso que parecía que daría en anteriores campañas y se ha tomado una decisión de incorporar un portero de un perfil no precisamente alto, pero los dos partidos que ha jugado ha tenido, de momento, buenas sensaciones. Si hay algún pequeño pero es que, como todos los sudamericanos, le cuesta mucho blocar el balón”, apunta Maté

“Hace tiempo que había dicho que el Celta necesitaba un fichaje en la portería. Antes quería jugar con porteros jóvenes y de casa y ahora apuesta por un portero con experiencia, mayor y que ha llegado cedido por un año”, concluye Covelo.