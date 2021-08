El entrenador del Celta, Eduardo Coudet, se mostró conforme con el resultado considerando el desarrollo del encuentro. “Fue un partido durísimo, contra un rival durísimo y en un estadio que es difícil. Tal y como se dieron las circunstancias, nos llevamos un buen punto”, aceptó.

Coudet, que ha cumplido los dos partidos de sanción que arrastraba de la pasada temporada y podrá sentarse en el banquillo ante el Athletic Club, quiso eludir cualquier polémica sobre la actuación de Alberola Rojas. “Es terrible estar fuera para los que nos gusta. Focalizarme en el arbitraje no es la idea y nunca lo hago”, reflexionó. Con todo, valoró el penalti señalado a Carlos Domínguez: “Lo que se ve en la imagen es que es fuera. Está el VAR, el árbitro. No vine a quejarme. Dicen que fue fuera y ya está. No quiero más problemas. Quiero estar en la próxima fecha sentado ahí”, bromeó.

“Si los arranques cuestan, en este coincido en que se ven mucho más trabados los partidos, más cerrados”, acepta Coudet sobre el juego que se está viendo en la Liga. “A medida que pasen fechas, se irán viendo partidos mejores y atractivos”, augura.

En esa misma medida acepta que el juego céltico está resultado decepcionante. ·”Si el equipo no juega mejor es culpa mía porque tengo buenos jugadores, así que tengo que trabajar”. Ya adelanta uno de los defectos que intentará pulir: “Quizás estamos queriendo dar un toque de más. Nos gusta demasiado la jugada y no estamos prestando tanta atención a la finalización. Es algo que ya vengo hablando con los jugadores y que tenemos que trabajar y mejorar. Tenemos todos jugadores de buen pie. Hasta que lo acomodas, muchas veces te enamoras de la jugada y no del arco”.

Coudet, que reveló que las vacunaciones de sus jugadores han alterado sus planes en los últimos días, elogió la actuación de Dituro: “Tuvo una participación activa, importante. Atajó un penal y sacó alguna pelota también. Lo trajimos para atajar. Sí que tuvo una buena actuación. No me gusta remarcar casos individuales pero tuvo buena noche”.