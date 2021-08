En busca de los primeros puntos

El Celta viaja a Pamplona con la intención de sumar los tres primeros puntos después de caer en el estreno del campeonato en casa contra el Atlético de Madrid (1-2). El segundo capítulo de esta larga serie que dirige para los célticos Eduardo Coudet le lleva a enfrentarse a un rival que intentará dar una alegría a su afición después de no pasar del empate ante el Espanyol (0-0). El remodelado El Sadar acogerá a unos siete mil aficionados en el partido que cierra esta jornada de Primera División (22:00 horas, Gol TV).

Coudet, que ayer se quejaba de que el filial céltico no ejerce como equipo de formación, tendrá que recurrir al segundo equipo para completar la lista de convocados ante las bajas del capitán Hugo Mallo, por sanción, y del central Jose Fontán y del centrocampista Miguel Baeza, por lesión. Estos contratiempos dejan en cuadro una plantilla formada ahora mismo por dieciocho futbolistas, a la espera de que en la última semana del mercado de fichajes se unan el delantero brasileño Thiago Galhardo (coincidió con Coudet en Internacional de Porto Alegre) y un central. Aún así, el preparador argentino no verá cumplidos sus deseos de disponer de un grupo de veintidós jugadores (dos por puesto) para aumentar la competitividad.

La escasez de efectivos, sin embargo, no parece haber mermado a un Celta que con Coudet pudo salir el curso pasado de la última posición para concluir en un esperanzador octavo lugar. Club y entrenador se han marcado metas más altas con la llegada de nuevos jugadores: el atacante Franco Cervi y el portero Matías Dituro cuentan con el aval del preparador argentino, que también dio su aprobación a la llegada del lateral izquierdo Javi Galán, con el segundo mejor desborde del campeonato anterior tras Lionel Messi. Además de esos refuerzos, jugadores como Fontán, Beltrán y Solari han dado un paso adelante, mientras que los que sostuvieron el proyecto pasado parecen mantener un nivel similar a meses atrás. Mallo, Araújo, Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito, Aspas y Mina seguirán siendo importantes este curso, como se vio en la pretemporada y en el primer compromiso liguero.

En la primera puesta en escena, los célticos rozaron el empate ante el vigente campeón de Liga pese a no encontrar hasta el segundo tiempo la fluidez en el juego que tantas alegrías le dio en el anterior campeonato. Y con esas buenas sensaciones afrontan los célticos el partido de esta noche ante un Osasuna que también practica un fútbol muy intenso, en el que busca la segunda jugada y el dominio en el juego aéreo de sus centrales y de sus delanteros. Al croata Ante Budimir, que este verano se convirtió en el fichaje más caro de la historia del club navarro (abonó los 8 millones de la opción de compra que le había puesto el Mallorca), se ha sumado Kike García: otro “tanque” del área que abandonó el Eibar tras el descenso del conjunto vasco.

La competición en la máxima categoría ha arrancado con numerosos empates. Para Coudet, esto es una prueba de que los equipos se encuentran todavía en proceso de confección de sus plantillas y que les falta el rodaje necesario para dar su mayor nivel competitivo.

El técnico del Celta no podrá sentarse en el banquillo por segunda jornada consecutiva después de su expulsión en la última jornada del pasado curso, frente al Betis. Su colaborador Ariel Broggi dirigirá al equipo desde la banda, como ocurrió frente al Atlético de Madrid.

Para este compromiso, Coudet ha citado a diecinueve jugadores, entre los que incluye al portero Brais Rodríguez, el zaguero Carlos Domínguez, el lateral Fernando Medrano y el atacante Alfon González, todos ellos del filial.

El entrenador del Celta no ha querido desvelar en esta ocasión el once. Con la baja de Fontán, la duda en la defensa se centra en si apostará por Joseph Aidoo o por el canterano Carlos Domínguez, que tuvo minutos ante el Atlético. El zaguero ghanés, por su parte, arrastra unas molestias desde el partido amistoso contra el Gil Vicente, por lo que hoy podría sumar una nueva suplencia. Kevin Vázquez ocupará la vacante de Mallo en el lateral derecho, con Galán en la izquierda. Dituro seguirá bajo palos y Araújo es ahora mismo el primer central para Coudet, que ayer tampoco quiso hablar de las opciones de Beltrán y de Solari –dos de los destacados el domingo pasado– de entrar en el once titular por Tapia y Brais Méndez. Denis Suárez, Mina y Aspas son piezas seguras ahora mismo, al igual que un Nolito que por el momento le gana el pulso por la titularidad a un Cervi al que le cuesta adaptarse al juego del Celta o que acusa la larga inactividad en su etapa en el Benfica. Pese a las bajas y la escasez de recambios del primer equipo, el Celta buscará sus primeros puntos.