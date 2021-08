Carlos Mouriño confirmó la semana pasada que está dispuesto a fichar central y delantero, las posiciones que Eduardo Coudet considera necesario reforzar. Pero no solo supedita estas contrataciones a la salida de Okay, que se da por segura, y Emre Mor. La dirección deportiva se mueve en el mercado con un perfil muy determinado en cuanto a condiciones económicas de la operación y en consecuencia, futbolísticas.

En la cúpula de Príncipe consideran que el núcleo importante de la plantilla está ya completado. La campaña se articula mediante la fórmula titular que Coudet construyó la temporada pasada, y que fue en gran medida la alineada ante el Atlético. Fontán o Aidoo son los encargados de cubrir la ausencia de Murillo, Galán reemplaza a Aarón Rodríguez y Dituro le ha ganado el pulso a Rubén Blanco de momento. Los refuerzos llegados entre enero y julio, Solari y Cervi, más Beltrán como competidor de Tapia en el rol de mediocentro defensivo serán las principales bazas desde el banquillo y optando a desplazar a otros compañeros.

La directiva no realizará grandes desembolsos en esos dos fichajes que faltan por concretar. Felipe Miñambres maneja alternativas de calidad, pero a la vez de jugadores que sea capaces de asumir y desempeñar un rol secundario. Fabrizio Romano aseguraba ayer que el Celta había intentando enrolar a Lyanco Vojnovic, central serbio del Torino que tiene la doble nacionalidad brasileña tras haber militado varios años en el Sao Paulo. Al final se va al Southampton por 7 millones de euros.

No es ya que el Celta no pueda guerrear en una puja con un club de la Premier League, lo que en realidad sucede con casi cualquier miembro de LaLiga. En Príncipe no se han planteado ningún tipo de traspaso tras gastarse alrededor de 9 millones en Cervi y Javi Galán. Felipe Miñambres ha recibido instrucciones de buscar jugadores cedidos y si son de buena calidad, que su salario sea compartido con su club de origen.

Bajo esas premisas, es muy posible que Miñambres apure hasta el final los días que restan de mercado. Como trasfondo late también la intención de que Coudet, que ha firmado hasta 2024, se vaya convenciendo poco a poco de la utilidad de la cantera.