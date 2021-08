El celtismo recupera el ritmo vital

“Creo que el celtismo continúa gozando de buena salud, a pesar de los inconvenientes por el COVID y las obras del estadio. De hecho, el año pasado hubo unas 6.000 bajas de abonados y este ha renovado ya más del 90 por ciento. Pienso que esas cifras no están nada mal teniendo en cuenta los tiempos que vivimos. Lo que pasa es que hay mucho descontento por las situaciones puntuales y es lógico; además, nunca llueve a gusto de todos. Siempre digo que si no somos capaces de arreglar los problemas entre cinco, entre 16.000 va a ser imposible. Entonces, siempre habrá gente descontenta, pero una gran mayoría continúa ahí, esté o no de acuerdo. Y tener ese apoyo es importante para el equipo”, sostiene Méndez, para quien Irmandiños 1923 “es un claro ejemplo de fidelidad”.

Esa peña es una de las más numerosas del Celta. Ha sufrido alguna baja durante el cierre de los estadios, pero también se produjeron altas para mantener un número de socios similar al de antes de la pandemia. “Desde el primer momento, la peña supera las expectativas de convocatoria. En la primera temporada ya estaba por encima de los 160 miembros, cuando se contaba con la mitad. Y eso ha sido habitual a lo largo de la historia de la peña, que la gente responde siempre de manera excelente. En el año que el Celta participó en competiciones europeas (curso 2016-17) llegamos a los 220-230 miembros. Habitualmente se sitúa entre 180 y 200. Ahora somos unos 185. Se perdieron unos cuantos con la pandemia, pero en general la gente se mantuvo en la peña, que ahora no cobra cuota de socio porque tampoco se generan gastos. La gente tiene mucha fidelidad por la peña, lo vive como algo muy propio y por eso el número de socios apenas varió. Hubo bajas, pero curiosamente también hubo gente que se dio de alta durante la pandemia. Eso no lo esperas cuando ni siquiera hay fútbol”, subraya Alberto Fraga, dirigente de la peña que contribuyó a la apertura de la grada de animación –en Río Bajo, cerca de Marcador–, que tendrá que ser reubicada por las obras en el estadio.

Reconoce Fraga que las restricciones generan “una situación un poco difícil” para las peñas. “Puedes hacer pocas cosas. En el estadio tienes que guardar distancias, estar separado. Eso para gente que está acostumbrada a seguir el partido en grupo, como nosotros, es una diferencia importante. Fuera del estadio no puedes estar en el bar que es sede de la peña porque hay un aforo limitado. No es lo mismo, pero yo el domingo quedé con buen sabor de boca porque llevaba mucho tiempo sin pisar Balaídos, más de 500 días. Ya el día del Betis fue una prueba con unos dos mil y en esta ocasión fueron siete mil. Vamos a los pocos. Evidentemente, no es lo mismo, pero también estaba claro que no íbamos a volver de golpe. Entonces, puede resultar un poco frustrante, pero hay que mirar el lado bueno y que estamos volviendo gradualmente a Balaídos”, añade el portavoz de Irmandiños 1923.

Méndez, reelegido al frente de la Federación de Peñas

La Federación de Peñas del Celta ha reelegido por cuatro años más a Pepe Méndez como presidente del colectivo que agrupa al celtismo. En el cargo desde hace diez años, tras sustituir a Begoña Vázquez, este miembro de la peña celtista de Arbo continuará cuatro años más en la gestión federativa. En el equipo directivo solo se produce un cambio: Sergio Costa es reemplazado en la secretaria por Víctor Capón, que ya ejerció este cargo con Begoña Vázquez, quien vuelve al equipo directivo como vicepresidenta. La federación de peñas desconoce con exactitud cuántos colectivos se puede dar de baja, pero Pepe Méndez es optimista: “En la federación están inscritas 115 peñas y no hemos dado de baja a ninguna porque el pago de cuotas quedó en suspenso a raíz de la pandemia. En el último año y medio todas las peñas estuvieron paradas y es imposible saber las que siguen y las que no. Hay peñas en las que se produjeron bajas por fallecimientos debido al COVID y con algunas de ellas teníamos dudas de que pudiesen continuar, pero nos dicen que van a intentar retomar la actividad en septiembre. Tampoco sabemos si van a ir adelante o no. La gran mayoría de las peñas apenas se resintió”, apunta el presidente. “A la asamblea del domingo asistió más gente que hace dos años, a pesar de todas las adversidades. Y eso que no todo el mundo pudo desplazarse porque no tenía entrada para el partido de la tarde. Es posible que en septiembre haya sorpresas, cuando cerremos el registro de peñas, pero en principio no parece que vaya a haber muchas bajas”, sostiene Pepe Méndez.

“El celtismo continúa gozando de buena salud, a pesar del COVID y las obras de reforma de Balaídos”