Lamenta Eduardo Coudet que el Celta dejase escapar ayer los tres puntos ante el Atlético de Madrid. El entrenador argentino considera que lo más justo hubiese sido un empate. Coudet, que tuvo que seguir el partido desde la grada al cumplir el primero de los dos partidos de sanción por su expulsión ante el Betis, en el último compromiso de la pasada temporada, se mostró satisfecho con el juego de su equipo.

“La imagen terminó siendo buena, sobre todo en la segunda mitad porque generamos mucho más. En la primera parte tuvimos el balón pero no generamos ocasiones ante un equipo de mucha jerarquía. El Atlético metió prácticamente las que tuvo. Lo buscamos hasta el final y lo más justo hubiese sido un empate, pero en el fútbol las justicias no existen”, comentó Eduardo, el ‘Chacho’, Coudet en la rueda de prensa posterior al partido de Balaídos, que acogió unos siete mil aficionados en las gradas.

El técnico celeste, que cumplía ayer una sanción federativa, admitió que es “difícil” seguir el choque desde la grada, insistió en que se queda “con un mal sabor de boca” porque no consiguieron puntuar “pese a tener al campeón contra las cuerdas”.

“Su segundo gol nos hizo daño porque llegó muy pronto. Nos tocó perder ante un gran rival, muy difícil y con jugadores de mucha jerarquía”, recalcó sobre el rival Coudet.

Tras arrancar con un tropiezo, al Celta le espera el lunes de la próxima semana Osasuna en el Reyno de Navarra. “Nos toca un campo difícil, con un rival difícil nuevamente. Trataremos de preparar de la mejor manera el partido. Tenemos una semana larga. Jugamos el lunes. Trataremos de llegar de la mejor manera”, dijo el preparador argentino.

No quiso pronunciarse Coudet sobre la trifulca de los últimos minutos que se saldó con las expulsiones de Hugo Mallo y de Mario Hermoso. “Ahí me vine para abajo. No sabría decirte. No vi más de la segunda amonestación a Hugo. Seguramente no vamos a poder contar con él en el siguiente juego. No sé qué decirte porque no lo vi”, añadió.

Insiste el argentino en que su equipo necesita más fichajes porque “tenemos un plantel corto y en eso no hay discusión porque los dirigentes lo saben. Lo que no quiero es que nada suene a reclama. Acá estamos todos de acuerdo: la directiva con el cuerpo técnico. Acostumbramos a jugar con dos delanteros y tenemos dos. Se va a hacer difícil generar un recambio pero tenemos claro todo. No hay discusión de que nos falta armarnos, terminar de completarnos, pero como a todos. Yo creo que nos vamos a terminar de completar todo cuando cierre el mercado dentro de dos semanas y tratar de aprovechar el parón de fechas de la FIFA. Ahí nos terminaremos de acomodar” , añadió un Coudet que ayer fue sustituido en el banquillo por su colaborador Ariel Broggi.