El Celta tardó demasiado tiempo en entender a quién tenía delante y lo caro que se pagan ciertos errores contra el Atlético de Madrid. Los de Simeone han convertido en un arte aprovechar las pequeñas rendijas que dejan abiertas los rivales. Y mientras no aparecen esos caminos, resisten con firmeza gracias a su engranaje defensivo, esa herramienta casi perfecta que cada verano simplemente necesita una revisión rutinaria para mantener su inmensa eficacia. Su plan salió perfecto. Correa castigó al Celta en dos imprecisiones. La reacción de los últimos minutos, a lomos de actores secundarios como Beltrán y Solari, no alcanzó a recoger al menos un empate. Iago Aspas tuvo esa igualada en una acción perfecta, pero en la que falló lo imposible: el remate casi a puerta vacía. El animoso Balaídos, con siete mil almas en la grada, enmudeció por primera vez en toda la tarde.

Los de Coudet, empujados por cierto entusiasmo debido al deseo de agradar en su estreno liguero y alimentar las expectativas que la gente se ha hecho esta temporada, gastaron excesivas energías durante buena parte del partido en demostrarle al Atlético que no iban a levantar el pie en el cuerpo a cuerpo. Demasiada preocupación por chocar y poca por jugar. Porque con la pelota a los vigueses les faltó finura y profundidad para comprometer a la defensa colchonera. Robaban con cierta rapidez, pero no hacían daño. Ausencia general de sus atacantes porque Brais, Nolito, Aspas y Mina no eran capaces de ganar un duelo a los defensas. Y eso comenzó a desordenarles, a presionar de forma deslabazada y a conducirles a tomar malas decisiones frente a un equipo que no se mueve un metro de lo que quiere su entrenador y que ayer encontró un tesoro en el manejo que Kondogbia hizo del partido y del bullicio que generan Carrasco y Correa con espacios. No dejarles correr era otra de las consignas fundamentales. El Celta acabó por equivocarse. Lo hizo en una pérdida de Mallo que agarró a todo el equipo mal puesto. Nadie pudo frenar la transición de Lemar ni llegar a molestar a Correa en un disparo desde la frontal que dejó petrificado a Dituro que solo pudo acompañar con la vista el viaje de la pelota hasta la escuadra izquierda de su portería.

Con ventaja en el marcador el Atlético, fiel a su costumbre, se convirtió en un muro que el Celta no sabía ni cómo escalar ni cómo derribar. El partido pasó a ser casi un trámite para los de Simeone. Apenas asomaron una vez más en el área de Dituro, pero se pasaron silbando casi todo el primer tiempo. No existía el Celta. Cortos sus laterales, imprecisos los atacantes... el Atlético eligió esperarles y no salir en su busca al campo contrario porque por nada del mundo quería Simeone que Aspas y compañía encontrasen espacio para circular y correr. Solo una vez, tras un robo de Mina, pudo hacerlo Iago Aspas aunque su disparo, muy forzado, cayó mansamente en las manos de Oblak. Un rácano balance para los de Coudet.

La charla del entretiempo sirvió para aclarar algunas ideas. No es que el Celta sufriese una mutación milagrosa, pero al menos el equipo no se descompuso con la facilidad del primer tiempo. Esa fue una de sus grandes virtudes: no marcharse del partido aunque fuesen conscientes de su incomodidad. Es como el ciclista que se engancha a la rueda pese a que la cabeza le dice que no puede más. Y entonces le llegó un guiño en forma de penalti. Una de esas jugadas que nadie es capaz de aclarar. Un saque de esquina dio pie a un remate que Llorente tocó con la mano después de que el balón le diese en el pecho. Munuera se fue al VAR y señaló el punto de penalti entre los gestos desgarrados hasta la exageración de los futbolistas rojiblancos. Iago Aspas liquidó el duelo con Oblak con un remate ajustado al palo derecho y empujó el partido a un nuevo escenario.

Pero entonces el Celta, que sentía el pecho lleno de nuevo de energía, se enredó de forma innecesaria. Saque de banda a favor que convirtieron en un despropósito. Araújo, sin oposición, comprometió a Fontán que se quitó el balón de encima. Recuperó el Atlético que se encontró a todo el Celta descolocado en campo rival. Transición de libro, balón a Correa y gran remate del argentino al palo. Otra vez Dituro solo pudo seguirla con la mirada.

Simeone, que ya había visto señales inquietantes, comenzó a dar entrada a gente del banquillo. Coudet se guardó algo, pero cuando lo hizo el Celta encontró soluciones diferentes. Debutó Cervi, que apenas dejó noticias. Todo lo contrario sucedió con Beltrán y Solari. El medio mejoró notablemente a Tapia y orientó siempre el juego con sentido. El interior fue una mina. A través del pase unas veces, del uno contra uno en otras y de los centros casi siempre el argentino abasteció de balones a los puntas y comprometió seriamente al Atlético de Madrid que no sabía cómo detener aquella hemorragia. Los de Simeone se sintieron vulnerables por primera vez en todo el partido. frente a la audacia de un Celta que con la pelota se atrevía a hacer cosas a las que había renunciado en el primer tiempo. En esas un robo y posterior pase de Beltrán dejó a Aspas mano a mano con Oblak. El moañés hizo lo impensable, lo que llevamos años sin contemplar. Regateó al portero esloveno y cuando tenía el remate franco, a puerta vacía, golpeó de forma defectuosa con la derecha y el balón se fue fuera. El gol que nunca falla.

Pese a todo el Celta no desistió hasta el pitido final y aún tuvo dos llegadas peligrosas al área de Oblak en medio de un final accidentado que terminó con una reyerta a raíz de una entrada de Hugo Mallo a Luis Suárez. El defensa del Celta y Hermoso se fueron a la calle en medio del fenomenal alboroto con el que se cerró la tarde en la que Balaídos volvió a sonar a fútbol gracias al sonido que llegaba de una grada que por fin recordaba la vieja y añorada “normalidad”.

