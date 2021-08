Irrumpe el debut liguero, ante el vigente campeón, en pleno divorcio entre Carlos Mouriño y Denis Suárez. Un elemento perturbador que Coudet pretende neutralizar en sus dos primeras respuestas, de tono conciliador, y con la inclusión del salcedense en el once inicial.

“Una de mis funciones es tratar de que todos lleguen en la mejor forma y creo que así será. No creo que nada nos pueda afectar. Estamos bien”, asegura en su preámbulo. “Es un tema extradeportivo. Me ocupo de lo deportivo. A Denis lo veo muy bien. Creo que vamos a ver un gran Denis, que va a sostener lo que viene mostrando. Lo veo con buena dinámica, agresivo. Es un jugador importante para nosotros”.

Coudet prefiere pensar que el conflicto podrá apaciguarse antes de junio de 2022. “El tiempo va a poner todas las cosas en orden. Me quedo con las palabras del presidente de que valora el esfuerzo que hizo el jugador para estar acá, que lo tiene catalogado como un estandarte, como una referencia”, detalla. “Hoy es muy rápido, pero no hay nada que nos afecte y que nos desvíe de la concentración principal, que es el partido. Estamos con la cabeza puesta en eso. De mi parte no veo seguir dando vueltas al tema. Lo que podía responder ya lo respondí. Espero haber sido claro. Estoy mucho más enfocado en el tema deportivo. Y deportivamente Denis llega muy bien”.

Así, con su habitual facundia, con el tono intermedio entre la gravedad presidencial y el silencio de Denis, redirige el foco hacia la cancha. “Llegamos como van a llegar todos los equipos, completándonos, con jugadores que han llegado no hace tanto tiempo y que se van adaptando al grupo. Jugamos con el campeón”, recuerda. “Será un partido durísimo. Por algo obtuvo el título en la última temporada, con un entrenador de excelencia. Tenemos que intentar dar lo mejor que tengamos y dar lo mejor a nuestra gente, ya que vamos a jugar con público”.

Coudet no fija horizontes competitivos en la clasificación. “El objetivo principal, sin esquivar, es tratar de completarnos. Hoy estamos con menos cantidad de jugadores que el torneo pasado en la plantilla. A partir de ahí, trabajar y apuntar al partido que viene; lo digo siempre aunque sea aburrido. Lo dijo el presidente, el objetivo es no sufrir y terminar lo más arriba posible. No sabemos hasta dónde nos va a dar. La cabeza está puesta en el partido, sin mirar más allá”.

Ese discurso público contrasta con el mensaje que envió a Aspas para felicitarle el cumpleaños. “Vamos a luchar por ese título que le falta al club”, le escribió. Coudet se explica: “No conozco a nadie que compita y no tenga ilusión o sueños. Es la única manera que conozco de competir. Vamos a jugar la primera fecha y antes de iniciar estábamos todos primeros. Para decir que vas a salir décimo tienes que pensar que vas a perder y yo no tengo ganas de decir que voy a perder. Nos toca la primera jornada, el campeón, tratar de hacer un gran partido en casa… No me desvío de ahí. Después somos soñadores. Vivimos de los sueños y las ilusiones. Nos sentimos bien ganando”.

El debut presenta dificultades más allá del rival. Coudet revela positivos o aislamientos por el COVID que trascendieron lo comunicado por el club. Acepta que ha sido un problema común. “Nosotros hemos tenido doce jugadores en muchos días de la pretemporada. Ha sido dificultoso. Hubiera sido más provechoso el trabajo de otra forma en las seis semanas. Pero le pasa a todos. Estamos en medio de una pandemia”, se resigna y se afianza en su apuesta por un fútbol vertical, presionante, atrevido. “Aprovechas la puesta a punto en la parte física. Tratamos de sostener la idea en cada partido. A veces nos sale mejor, a veces peor, pero va en la idiosincrasia y en lo que quiera el hincha. Queremos que el hincha se sienta contento, identificado”.

No le tranquiliza que Luis Suárez vaya a comenzar como suplente. “Tienen un gran plantel, muy rico, con muchísima capacidad. No sé cómo terminarán formando. Le tenemos el respeto que se debe a un gran rival, pero lo primordial es lo que podamos hacer”.