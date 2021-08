Y van a ver al equipo de Coudet

Arranca la Liga para el Celta en una situación que, en realidad, se aproxima más a la que se estila. El divorcio entre Carlos Mouriño y Denis Suárez, sobre todo la exposición abierta de su conflicto, ha enturbiado las horas previas al debut ante el Atlético. El foco se sitúa inevitablemente sobre el centrocampista salcedense. Coudet ha querido neutralizar cualquier interferencia. A Denis lo ve imperturbable. Figurará en una alineación inicial que incluye dos hechos llamativos: Dituro, como se podía pronosticar tras el reparto de los amistosos, pondrá fin a 3.000 días de titularidad canterana en la portería y en el eje defensivo no figura Aidoo sino Araújo, que aterrizó en Vigo el 5 de agosto tras disputar la Copa Oro con México. Por lo demás, la escuadra esperada, con Cervi en el banquillo, para empezar a escribir ante el vigente campeón una campaña que se espera ilusionante.

“Demasiada tranquilidad”, se escuchaba en el entorno, sospechando. Entrenador renovado hasta 2024, tres fichajes de su gusto ya concretados de los cinco pedidos, una dinámica en pretemporada que prolongaba la feliz soltura desde que llegó Coudet... El veto del club a la agencia Intermedia Sport Player debido al “caso Bugarín”, hecho público a finales de julio, abrió grietas con Aspas y Denis. Con Aspas, al que solo dolió que se mencionase a su hermano Jónathan, está encaminada la reconciliación. Con Denis, que tiene intereses en Intermedia, se bordea la ruptura. Mouriño decidió airear el viernes los detalles de la situación.

“Le recomendaría a Denis que haga un temporadón”, declaró Mouriño, previendo que el jugador no se desligue de Intermedia y que la mejor salida sea traspasarlo en 2022. Su rendimiento es lo que está en cuestión. Denis no tiene sustituto natural en sus funciones mientras no se incorpore Orbelín Pineda, al que en principio se espera en enero. El salcedense ha protagonizado dos ejercicios bien distintos: mediocre el primero y excelente el segundo. Una diferencia de rendimiento que depende de muchos factores individuales (lesiones) y colectivos (Coudet ha sabido ubicarlo). Pero también de su estado de confianza. Denis, hasta este punto de su carrera, ha necesitado sentirse importante y querido. No ha sabido encorajinarse y transformar en energía positiva las dificultades. Hoy habrá 7.300 espectadores, con opiniones opuestas al respecto, pendientes de su juego y él es un futbolista que debe arriesgar en la ruptura de líneas.

Para Coudet no existen dudas. Percibe a Denis “agresivo”, capaz de aislarse de la tormenta o incluso de convertirla en motivación. El entrenador argentino no quiso ocultar una alineación que ya ha comunicado a sus jugadores. “No puedo gambetear nada”, bromeó. Jugarán Dituro; Mallo, Araújo, Aidoo, Galán; Tapia; Brais, Denis, Nolito; Aspas y Mina. En el banquillo, entre otros, Solari y Cervi. Coudet prueba que ha querido incorporar a la plantilla hombres de su confianza, pero sin asegurarles el puesto. El banquillo ofrece así alternativas más fiables que en septiembre pasado, aunque sigue faltando un delantero que ofrezca alternativas a Mina.

Más allá de la coyuntura, este encuentro enfrenta a dos equipos seguros de su modelo. En el Atlético rara vez se ha dudado de la fórmula de Simeone durante la última década, pero menos tras la conquista del segundo título de Liga que lleva la firma del técnico colchonero. Las dificultades económicas de Barcelona y Real Madrid elevan al Atlético a un plano de igualdad. La presión de sentirse en primera línea es la contrapartida. A Vigo no viajan Joao Félix, Felipe, Herrera y Marcos Paulo. Luis Suárez y Trippier serán suplentes. Simeone agitará sus fichas sin descolocar su defensa con tres centrales. Puede jugar con el balance entre aguantar y morder, sin más sorpresas.

El Celta, por su parte, se había acostumbrado a vivir en vilo desde la marcha de Berizzo, salvando la categoría de milagro e iniciando cada verano con el entrenador ya desgastado. No es el caso de Coudet, elegido para ser el entrenador del centenario y con mando en plaza. Imposible contener el entusiasmo después de que en la pasada temporada tomase a un equipo en descenso para alzarlo hasta la octava posición con un despliegue futbolístico vertiginoso.

Coudet advierte, no obstante, que la pretemporada no le ha servido para afianzar sus ideas con la consistencia que hubiera querido. No solo por la necesidad de incorporar a un central y un delantero. El técnico revela que en muchos entrenamientos solo ha podido disponer de doce jugadores por causas relacionadas con el COVID (aislamientos por positivos directos o por contacto estrecho). Así que la situación, aunque el capítulo de bajas perjudique más al Atlético, no es la más óptima para afrontar la intensidad física que un duelo contra los rojiblancos requiere.

La noticia feliz ya asegurada es la presencia de 7.300 espectadores en las gradas. Solo 2.700 pudieron asistir al cierre del curso pasado ante el Betis, en el único choque en el que se abrieron mínimamente las puertas. El celtismo tuvo que disfrutar a través del televisor de la resurrección céltica. “Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Coudet”, sueñan con corear desde las gradas, como se acostumbraba en las del Cilindro de Avellaneda, en su tiempo del Racing bicampeón. Que ese canto domina el ambiente, sin reproches a Mouriño o Denis, será el mejor síntoma de que la pelota tapa cualquier discrepancia.

El Chacho, dolido por su sanción

Acude el Celta sin inquilinos en la enfermería. El último que figuró en el parte médico, que no se actualiza desde el 26 de julio, fue Renato Tapia, bien recuperado de la rotura de fibras en el bíceps femoral que sufrió disputando la Copa América con Perú. Así que paradójicamente la única baja es la de Coudet, que tiene que cumplir los dos partidos con los que fue castigado por su expulsión ante el Betis. “No voy a tener la suerte de estar en la banca. Siento un poco excesiva la sanción. El árbitro quizá tenía razón en expulsarme por gesticular una decisión pero de ahí a dos partidos… Me hubiese quedado con una sanción económica. Es un poco mucho. Uno mira cómo evalúan cada partido; quién sí, quién no. No quiero que a todos le den dos fechas. Por una gesticulación sin falta de respeto... Me dolió bastante”, se lamenta.