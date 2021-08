Mouriño considera “exitosa” la campaña de abonados, que se sustancia en un 90% de renovaciones. El presidente del Celta achaca dificultades y precipitaciones al retraso en el cálculo del aforo por la obra y la situación sanitaria. El Concello de Vigo rechaza tal explicación.

“Todas las temporadas, por fallecimientos o cambios de domicilio o porque hay gente que no puede pagar el carnet, tenemos sobre 2.000 bajas. Se van a tratar de recuperar, como todos los años con bastante éxito, un número alto de esas bajas”, anticipa Mouriño, que anuncia un servicio de reserva ante la perspectiva de no poder aceptar altas en los próximos años, mientras se ejecute la reforma. “Es posible que podamos hacer una lista de espera o una prelista para que se anoten los que quieran ser abonados y los vayamos incorporando conforme tengamos plazas o vaya ascendiendo el aforo que permita sanidad”.

“En cinco días tuvimos las renovaciones. No sabíamos el aforo. Y al mismo tiempo había que efectuar los sorteos. Hemos reaccionado bien dentro de las dificultades”, sostiene el dirigente, que confirma: “Hemos completado la solicitud de personas que quieren asistir a Balaídos, bastante superior al cupo que tenemos. La afición está ansiosa de regresar al campo. Está muy contenta del equipo que se ha armado y de las expectativas”.

A este respecto, varios abonados se quejaban ayer de que sus hijos menores de edad se contaban entre los 7.306 seleccionados para acudir al partido contra el Atlético, pero sin la posibilidad de que los acompañase un adulto. La eliminación de los descuentos para socios y familias y la supresión de la financiación completan el memorial de agravios. Mouriño se escuda en un “problema de tiempos. Es difícil sacar una campaña en la que no puedes dar ni número de asiento, ni zona ni nada”. El Concello, mediante una nota pública, defiende que “o Celta conta con eses datos desde o pasado mes de novembro. Información, ademais, que se foi reiterando ao longo das distintas reunións técnicas convocadas desde entón e nas que participaron representantes do Concello, do clube deportivo e da empresa contratista”.