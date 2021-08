El acuerdo con el fondo inversor CVC, conocido como LaLiga Impulso, ha provocado un reordenamiento estratégico en la patronal. El Celta, ajeno al grupo de treinta clubes, de relación pragmática y fría con Javier Tebas, se ha alineado esta vez con él. Carlos Mouriño se muestra beligerante con Real Madrid y Barcelona, que se han quedado fuera del asunto –la entidad merengue había amenazado con demandas judiciales–. Mouriño extiende sus críticas a la Federación Española, que también se ha opuesto. Surge así una grieta en la relación con Luis Rubiales. El Celta abandona, al menos temporalmente, su tradicional neutralidad en la eterna guerra institucional del fútbol español.

La asamblea de LaLiga ha validado el contrato con CVC por 38 votos a favor. Han votado en contra Real Madrid, Barcelona, Athletic Club y Oviedo. En el caso del Athletic, porque no necesita ningún tipo de inyección económica. CVC aportará 2.667 millones. A fútbol femenino, categorías no profesionales a través del CSD y Federación Española se destinan 100; a proyectos de digitalización de LaLiga, otros 100. El resto se distribuye entre los clubes –la parte de los que se niegan queda en cartera–. Cada club puede dedicar el 15% a compensar la deuda generada por la crisis del COVID, 15% por ciento a incrementar su tope salarial (a distribuir entre uno y tres años) y el 70% a planes de negocio, modernización e infraestructuras. El Celta ingresará entre 80 y 90 millones, pendiente de que los cálculos se completen. Y no gastará este año todo lo que puede dedicar a tope salarial.

Mouriño quiere combatir la idea de que CVC, a cambio, se queda con el 10% del negocio de LaLiga o de los derechos televisivos durante 40 años. Atribuye esa mixtificación a una “campaña de desinformación” alimentada por Real Madrid y Barcelona. “Coste para el Celta no tiene ninguno ni para ningún equipo de LaLiga. Real Madrid y Barcelona insisten mucho en que es un préstamo que hay que devolver con intereses. No es cierto. Es una sociedad en participación. Para que el fútbol nacional produzca mucho más, el fondo cobra un porcentaje sobre lo que aumente de beneficios. Cuando dicen que el fondo va a ganar 20.000 millones, todos estamos felices. Si el fondo, con el 10 por ciento, gana 20.000, lo que ganaría LaLiga con el 90 por ciento...”. Mouriño ejemplifica los mecanismos de funcionamiento: “El Celta, por medio de LaLiga, contrata a un gestor comercial para que sus beneficios aumenten y por esos beneficios paga una comisión. Cualquier empresa, si quiere ganar mercado en Estados Unidos o China, agarra gente que le represente y le paga una comisión de acuerdo a las ventas que haga”.

El dirigente celeste habla de lucha de clases como trasfondo del asunto: “Al Celta le beneficia en que se acortan las distancias por medio del dinero. Los grandes clubes percibirán menos importe. Aunque sigan existiendo esas diferencias, haremos una clase media muy fuerte, que pueda competir por meterse en los puestos de arriba. La diferencia era cada vez mayor y salíamos todos muy perjudicados. Esto beneficia al fútbol en general. Quedó reflejado en la votación. Los dos clubes más poderosos están en contra porque no quieren ese acercamiento y perder derechos económicos que sean repartidos entre los otros clubes. Ya lo vimos con la Superliga, se aislaban en perjuicio de todos los demás”.

“Si la Federación Española se mantiene de la Liga y de los clubes, es incongruente que haga esas declaraciones”. añade Mouriño sobre la oposición de Rubiales. “Cuando se dice que no, hay que presentar otra propuesta mejor. Ni Madrid, ni Barcelona ni Federación han presentado una propuesta más interesante que la nuestra. Es no porque a mí no me conviene. Descalifico totalmente las declaraciones de la Federación”.

El Celta podrá dedicar el dinero de CVC a la ciudad deportiva y otras líneas de crecimiento; también a compensar las pérdidas en las dos últimas campañas, a raíz de la situación generada por la pandemia, que Mouriño cifra en 16 millones “sin contar si conseguimos vender a Okay”. recuerda: “Es el peor ejercicio de los que llevamos. En los últimos años siempre hemos presentado beneficios pero claro, el COVID tocó a todos. Si al Madrid le toca en 400, a nosotros nos ha tocado en 16. Creemos que la gestión fue muy buena para que las pérdidas se quedasen ahí”.

Mouriño niega que hayan quedado esquilmados todos los ahorros: “Contablemente tenemos en este momento un patrimonio de 90 millones. No se acaba la hucha. Tenemos muchísimos recursos para poder trabajar. Somos de los equipos más saneados, con un patrimonio neto importantísimo”. Matiza: “Hemos tenido dificultades como todos los equipos” y habla de esa tensión entre masa salarial estable e ingresos menguados. El Celta ha pasado de 90 millones en ingresos recurrentes a una previsión de 73 si todo va bien. La plantilla deportiva cuesta 67,5, incluyendo amortizaciones de fichajes. Absorbe el 96% del presupuesto. “Ese 4% no nos da para mantener el resto de la estructura. Lo sabemos. Tenemos que buscar soluciones. Por eso no nos vamos a volver locos comprando muchos más jugadores o subiendo más el importe de las plantillas. Nos llevaría a casos concretos y exagerados como el del Barcelona, que tiene el 110% de sus ingresos en plantilla. No queremos volver a épocas pasadas. Iremos poco a poco con nuestra dinámica, con nuestro sistema, que ha sido exitoso y que lo hubiera seguido siendo de no ser por la pandemia”.

Mouriño resume: “Ese tope salarial de 67,5 millones es una barbaridad respecto a nuestros ingresos, es insostenible. Tenemos que bajar ese tope o subir ingresos. Tenemos claro que hay que hacer ajustes”.