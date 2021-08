“Haremos todo lo posible para ganar un título”

El lateral de Marín asegura vivir uno de los mejores momentos de su larga carrera deportiva desde la llegada a Balaídos de Eduardo Coudet, a quien le otorga el mérito de haber recuperado “el ADN del Celta”

Hugo Mallo Novegil (Marín 1991) inicia su decimotercera temporada en el primer equipo del Celta, al que llegó siendo todavía infantil tras destacar en el Salgueiriños y en el Pontevedra. El capitán del equipo vigués va camino de convertirse en un ‘one-club-man’ como Carles Puyol, Xabi Prieto, Paolo Maldini, Francesco Totti o Ryan Giggs. A punto de superar los 400 actuaciones con la camiseta del Celta, ya solo tiene por delante a Manolo Rodríguez para convertirse en el céltico con más partidos, muestra una identificación absoluta con Eduardo, el ‘Chacho’, Coudet, hasta el punto de admitir que junto al técnico argentino intentarán pelear por un título. Tampoco descarta debutar con la selección española. Con 30 años recién cumplidos y después del mal trago con el anterior entrenador, Mallo encontró en Coudet un aliado para recuperar sus mejores momentos como futbolista. El marinense vive una de las etapas más dulces de su larga carrera deportiva, en la que va camino de alcanzar los 300 partidos en la máxima categoría.

–Al iniciarse la pretemporada, advertía de que estaban “fundidos” por el trabajo que les exigía Coudet. ¿Se han ido ya las agujetas o todavía quedan restos?

–(Risas) Fue una pretemporada dura. En realidad, todas lo son, pero ésta fue más dura de lo que estábamos acostumbrados sabiendo la forma de trabajar del míster y los ‘profes’. Pero también es cierto que después de toda esa dureza durante la pretemporada ahora nos encontramos muy bien y nos ayuda a llegar en un estado de forma físico muy alto. Estamos contento porque a pesar de ser un sufrimiento al principio después se ve reflejado en los resultados.

–¿Le recuerda a alguna otra pretemporada anterior?

–Es lo más parecido a las que vivíamos con el ‘Toto’ Berizzo.

–En ese caso, ¿se podrá ver ya un Celta muy fuerte desde el arranque de la competición y con un ritmo superior al de anteriores temporadas?

–Creo que sí. Al final, hemos realizado un grandísimo trabajo en la pretemporada, todos los días con dobles sesiones. En Marbella hemos trabajado muchísimo y esa es la idea: creemos que somos capaces de ser un equipo que presiona, que ahogua al rival, como ya se vio el año pasado. Esa es nuestra idea, nuestro ADN, y es lo que vamos a intentar hacer desde el primer partido de Liga.

–Aspas apuntaba el otro día que él y Nolito reconocían que cada vez les cuesta más afrontar pretemporadas tan exigentes. ¿Se le hace más duro ese trabajo de preparación al llegar a los 30 años?

–A mí, no. Acabo de cumplir los 30 y gracias a dios soy un jugador que en lo físico siempre lo he llevado bien y este año no ha sido una excepción. Sí es cierto que cuando tenga 34 o 35 años lo acusaré, pero a día de hoy un jugador profesional con 30 años está en lo mejor de su carrera.

–¿Percibe que está en su mejor momento como futbolista?

–Sí. Con los años adquieres más poso, mayor grado de madurez y experiencia. Al final se nota de uno a otro año, pero me encuentro bien. Las sensaciones el año pasado desde la llegada del ‘Chacho’ han sido muy positivas para mí e intento seguir en esa línea. Es cierto que cada año que pasa me voy cuidando más, siempre aprendes cosas nuevas e intentas mejorar en ciertos aspectos que a lo mejor antes no les dabas tanta importancia.

–Por lo visto ante el Wolverhampton, el Celta se presenta al debut liguero en óptimas condiciones. ¿Qué sensaciones le dejó ese partido?

–Las sensaciones son muy positivas. Nos presentamos en el campo del Wolverhampton con la intención de ser protagonistas, sabiendo las dificultades que nos plantearía el rival, un equipo que nos recibía en su estadio en el día de la presentación ante sus aficionados, que juega muy bien al fútbol y que es muy físico. Creo que estuvimos muy bien, a la altura de lo que esperábamos. Es cierto que en la segunda parte nos costó un poco más, pero también es mérito del equipo que teníamos enfrente. Destaco sobre todo el compromiso, el saber afrontar ese tipo de partidos y la madurez que mostró el equipo, que supo sufrir en ciertos momentos. Fue un partido de preparación, pero también podía haber sido de competición oficial por el ritmo con el que se jugó.

–En el Molineux Stadium había unos 17.000 aficionados. ¿Qué sensación tuvo al jugar de nuevo con tanta gente en las gradas?

–Lo afronté con muchísima ilusión porque tenía ganas de jugar con público, aunque prefiero que sea mi gente la que esté en las gradas. La temporada pasada no pude disputar el partido contra el Betis y por ello he estado año y medio jugando sin público. Volver a sentir el aliento de los aficionados, aunque sean del equipo rival, me gusta, te motiva. Este domingo ya vamos a poder disfrutar de nuestra gente, aunque no sea la totalidad del aforo del estadio de Balaídos, pero seguro que al que le toque venir a vernos lo va a dar todo, nos va a ayudar y nos va a llevar en volandas.

–¿Cree que será importante el domingo el apoyo del público para poder superar al Atlético de Madrid?

–La afición para nosotros es primordial porque siempre nos ayuda, tanto en los buenos como en los malos momentos. Y quizás en los malos es cuando más cerca están de nosotros y más cariño nos dan. Entonces, para nosotros es importantísima su presencia en el estadio y sobre todo ante un rival tan poderoso como el Atlético de Madrid.

–¿Qué nota le daría en general a la pretemporada del Celta, que salió invicto y sin encajar un solo gol en contra en los cuatro amistosos que disputó?

–Al final, los partidos de pretemporada siempre sirven para sumar minutos de juego, coger sensaciones y trabajar. Considero que la pretemporada del Celta ha sido buena, con pocos partidos pero nos han venido muy bien. Hemos recuperado sensaciones y hemos corregido errores que nos ayudaron a alcanzar nuestro mejor estado de forma. Es cierto que todavía nos quedan cosas por pulir y los partidos oficiales son los que realmente marcan a qué altura estás tanto en lo físico como en lo mental. Pero yo veo al equipo bien, muy mentalizado muy tranquilo, muy maduro, con las ideas claras y sobre todo con muchas ganas de comenzar la temporada. Así que esperamos comenzar de la mejor manera posible.

–¿Se eligió como rival al Wolverhampton teniendo en cuenta las similitudes con el estilo de juego del Atlético de Madrid, su primer rival en la Liga?

–A priori, serán partidos muy similares. Es cierto que el habernos enfrentado al Wolverhampton nos ha venido bastante bien porque es un rival con un juego parecido al que nos puede plantear el Atlético de Madrid en casa. De hecho, el Atlético el otro día también jugó con cinco defensas, como el Wolverhampton, y en ese aspecto nos ha venido muy bien.

–¿El hecho de que el rival quizás no cuente con un goleador como Luis Suárez concede más opciones de victorias al Celta?

–Pensamos en nosotros, en estar bien y en hacer bien las cosas. Después, si el rival tiene bajas importantes, como pueda ser la de Luis Suárez, pues jugará otro que también lo podrá hacer bien, pero sí es cierto que al final no es fácil encontrar la calidad del uruguayo. Sabemos que es un jugador importante, un goleador, un delantero que nos ha hecho goles y si no juega tendremos que aprovecharlo, pero sabiendo que quien juegue en su lugar también nos pondrá las cosas muy difíciles.

–¿Y para el Celta será un contratiempo importante que Coudet no pueda sentarse el domingo en el banquillo por la sanción de dos partidos tras ser expulsado en el último partido de Liga ante el Betis?

–Siempre queremos que el entrenador esté con nosotros, es el capitán del barco y nuestro jefe, nos tiramos de cabeza a lo que él nos diga y siempre queremos que esté en el banquillo. Pero hay que cumplir las normas y por su expulsión estará en la grada, pero seguro que desde ahí también se hace sentir. Conociendo al ‘Chacho’, seguro que nos pegará algún grito desde la grada y nos pondrá en orden.

–¿Se notará mucho la ausencia del técnico teniendo en cuenta su incesante actividad para dirigir al equipo desde el área técnica, intentando corregir los movimientos de los jugadores?

–Claro que se nota porque es un entrenador que vive muchísimo el juego, cada jugada, y eso al final se transmite al jugador dentro del campo. Los que estamos en el campo sabemos lo que quiere el entrenador, aunque no esté en el banquillo, así que toca vivirlo así y el equipo tendrá que responder igual que si él no estuviese sancionado.

–Coudet se muestra muy ambicioso este año. A Aspas le dijo al felicitarlo por su cumpleaños que había que ir a por el título que le faltaba al Celta.

–Ojalá que así sea. Está muy bien ser ambiciosos y todos lo somos con lo de que queremos ganar algo, pero sabemos las dificultades que entraña, no hay que engañar a nadie. Haremos todo lo posible para ganar algún título;_ojalá lo consigamos. Pero sabemos que para eso hay que tener humildad, tener los pies en el suelo, trabajar, trabajar y trabajar, así que no queda otra. Es bueno tener esa mentalidad, esa ambición, de alguna forma motivarnos entre nosotros. Ojalá que éste sea un año bonito, que disfrutemos nosotros y la gente y que podamos pelear por algo bonito.

–Afirma que Coudet ha significado mucho para usted. El anterior entrenador llegó a retirarle la capitanía. ¿Fue su peor momento desde que está en el Celta?

–La capitanía me daba un poco igual porque desde el primer momento vi que no tenía sentido lo que hizo. No quiero hablar mucho de eso, pero sí es cierto que estaba mal porque veía que las cosas no salían y que la idea que había para el equipo no era la mejor. Al final, con la llegada del ‘Chacho’, con su idea, su compromiso y su trabajo consiguió que la gente se volviera a reenganchar a ciertas situaciones que habíamos perdido. Con el ‘Chacho’ hemos recuperado el ADN de este club.

–¿Ganó mucho el Celta con el último cambio de entrenador?

–No es que lo crea, es que los resultados están ahí.

–Durante la pretemporada se le ha visto bien, como una prolongación de su excelente final de la temporada pasada. ¿Cómo afronta este nuevo curso?

–Bien, con muchas ganas. El año pasado hice una buena temporada desde que se marchó el anterior míster y eso es lo que yo siempre supe hacer. La llegada del ‘Chacho’ me vino bien, vino bien al equipo, se ve lo que el equipo quiere en el campo, se ven los resultados, se ve el trabajo diario y eso al final hace que el jugador coja confianza para seguir creciendo y confiando en el trabajo diario.

–¿Se ha marcado algún reto personal para esta temporada?

–No. Mi primer reto personal es ganar al Atlético de Madrid. No voy a lo individual, nunca lo hice, siempre voy al colectivo y si lo colectivo va bien, lo individual también; va todo de la mano. Pero lo primero es el equipo, el club y la afición. Al final nos debemos a ellos, somos trabajadores de este equipo y si las cosas van bien nos irán bien individualmente.

–¿Será especial para usted este curso teniendo en cuenta que se encuentra a punto de superar los 400 partidos con el Celta y si todo va bien puede incluso alcanzar los 300 en la máxima categoría?

–Está claro que conseguir estos números no es fácil porque son muchos años, mucho trabajo, muchos partidos y entrenamientos, momentos malos, buenos. Al final es complicado, no es fácil porque nadie regala nada, pero sinceramente no estoy pensando en esos objetivos. Estoy centrado en el equipo y que vaya lo mejor posible. Eso es lo importante para mí. Cumplir objetivos individuales ya llegará. Muchas veces ni yo mismo sé de esos retos, no estoy pensando en ellos ni pendiente de ellos.

–¿Se ve todavía con posibilidades de debutar con la selección?

–Es cierto que a medida que vas cumpliendo años parece más complicado, pero la esperanza nunca se pierde y ¿por qué no? Al final, si haces las cosas bien seguro que Luis Enrique te tiene en una posible lista, pero lo importante es hacerlo bien en tu equipo y que el equipo vaya bien. Luego, si llega ese premio algún día... pues bienvenido sea.

–Pero ahora mismo, ¿qué ve con más posibilidades de que suceda: que le llamen para disputar el Mundial de Catar o que el Celta gane un título?

–Ahora mismo, ninguna de las dos. Aún no empezó la competición y queda mucho para ganar un título. Hay mucho recorrido por hacer y es muy complicado. Y para ir al Mundial, pues lo mismo digo: hay que disputar muchos partidos y entrenamientos, queda mucho tiempo y nunca se sabe qué puede pasar en un futuro.

–La temporada pasada logró su mejor registro personal como goleador (3 tantos en Liga y 1 en Copa). ¿Espera mejorarlo teniendo en cuenta el estilo de juego de Coudet y que el entrenador le quiera también en las acciones de ataque?

–Es cierto que son números muy buenos, pero tampoco me tengo que obsesionar. Primero debo ayudar al equipo en la función de defensa y si después puedo ayudar en tareas ofensivas, mejor que mejor. Pero siempre teniendo un orden, un equilibrio. Todo lo que sea ayudar al equipo me daré por satisfecho.

–¿A quién ve como favorito al título de Liga después de que el Real Madrid y el Barcelona perdiesen a parte de sus estrellas?

–Son equipos que perdieron piezas clave, importantísimas, como Cristiano Ronaldo, Messi, Sergio Ramos…, pero detrás de esos jugadores hay unos clubes muy poderosos, como son el Real Madrid y el Barcelona y al final si se va uno viene otro. Al final son equipos muy difíciles de batir, con grandísimos jugadores, con una grandísima historia detrás y a día de hoy apuntar un favorito al título de Liga es precipitarse, es complicado.

–¿La Liga se equilibrará incluso un poco más con el goteo de salidas de tantas estrellas?

–Se ha visto la temporada pasada que la Liga ha sido más igualada. Hemos visto a un Sevilla peleando por el título hasta el final, al Atlético de Madrid lo mismo y al final consiguió ganarlo. También hemos visto al Barcelona y al Real Madrid perder puntos en los campos de los equipos que han descendido o que han peleado por evitarlo. Es bueno para la Liga que aumente la competitividad, que no haya un campo fácil.

–¿A qué puede aspirar el Celta en esta temporada?

–Es cierto que tenemos las bases, pero debemos tener tranquilidad, paciencia, ganar el domingo, después ganar el siguiente y el siguiente… Y entonces ya se verá por lo que peleamos, pero con paciencia, partido a partido. No quiero ser el que venda la moto, pero es cierto que hay que ir partido a partido porque no tiene sentido pensar a largo plazo. Otros años ya tuvimos la prueba de pensar en algo grande y al final tuvimos que pelear por evitar el descenso.