El verano ha sonreído a un Celta que ha entregado a Eduardo Coudet un proyecto deportivo con el que el club busca dar un paso adelante para intentar competir en Europa. El equipo celeste ha cerrado la pretemporada sin encajar goles y sin conocer la derrota, tras enfrentarse al Atlético Sanluqueño (3-0), Pafos FC (2-0), Gil Vicente (0-0) y Wolverhampton Wanderers (0-1). Con el mismo bloque de jugadores que supo dar el salto desde la última hasta la octava posición el curso pasado, el conjunto de Coudet ha dejado muy buenas sensaciones en los cuatro amistosos que disputó en las últimas semanas y ha dado muestras de estar preparado para plantar cara en una semana al vigente campeón de Liga e intentar sumar los primeros puntos de un campeonato en el que se han puesto muchas ilusiones por parte del club y de la afición.

Confianza en el mismo bloque

En tiempos de estrecheces económicas en el fútbol, el equipo vigués se ha situado entre los más inversores de la Liga (unos 9 millones de euros pagó por Cervi y Galán) y su plantilla gana fondo de armario mientras el técnico argentino continúa apostando por el mismo bloque que brilló durante el curso pasado. Matías Dituro en la portería y Javi Galán en el lateral izquierdo serán posiblemente las dos únicas novedades en el once que Coudet presentará el domingo para recibir al Atlético de Madrid (Balaídos, 18:30 horas) en el estreno liguero. Mallo, Tapia, Denis Suárez, Brais Méndez, Nolito, Aspas y Mina siguen contando con toda la confianza de un Coudet al que le falta por definir la pareja de centrales a la espera de la puesta a punto de Néstor Araújo y del fichaje que llegue para el eje de la zaga antes del cierre del mercado de fichajes.

Continuidad de esquema e idea

El Celta de Coudet seguirá apostando por un dibujo táctico con una defensa de cuatro, un mediocentro defensivo, tres centrocampistas y dos delanteros. Sobre Tapia se asentará el muro de contención, mientras que el fútbol ofensivo arrancará con Mallo y Galán como laterales profundos, además de apostar por la creatividad de Brais, Denis, Nolito y Aspas. El compromiso en la presión alta para obtener recuperaciones exprés es innegociable con el técnico argentino, así como el descaro en ataque sin importar el rival.

Automatismos

En los primeros ensayos de pretemporada, la plantilla dejó constancia de tener asimilados los automatismos para ganar espacios, superar líneas de presión o atacar las defensas rivales. Dos claros ejemplos son los centrales Joseph Aidoo y Jose Fontán. El ghanés ha mejorado notablemente en los desplazamientos largos hacia los atacantes y el canterano en los pases filtrados. Con estos dos movimientos, el Celta evita los problemas en el inicio de la jugada ante la presión alta de los adversarios.

Preparados para el estreno

El ensayo en el Molineux Stadium ante un Wolverhampton que fue séptimo y decimotercero en las dos últimas temporadas en la Premier League dejó constancia del potencial de un Celta que supo mantener la ventaja en el marcador con el gol de Aspas, tras un excelente primer tiempo, gracias al sacrificio en la segunda mitad para contener las embestidas de un rival con juego directo y dominio en balones divididos o aéreos. Una buena experiencia para lo que se encontrará ante el Atlético de Madrid, que ayer cayó ante el Feyenoord. Como el Wolves, el equipo rojiblanco presentó en Rotterdam un once con tres centrales y dos carrileros. No jugó Luis Suárez, verdugo junto a Carrasco en la última visita del conjunto madrileño a Vigo.

Dudas en defensa

Para la primera cita del curso, Coudet ha de valorar si Néstor Araújo está en condiciones de jugar de inicio después de que el mexicano no participase en ninguno de los amistoso de la pretemporada por los compromisos con su selección. Araújo regresó la semana pasada a Vigo y apenas sumará media docena de entrenamientos antes del inicio de la Liga. Aidoo y Fontán han sido los habituales en el eje de la defensa durante los compromisos de verano, en los que el técnico argentino también probó con el canterano Carlos Domínguez e incluso con Okay Yokuslu durante los minutos finales en alguna ocasión.

Descartes

El internacional turco está a la espera de cerrar alguna de las ofertas del fútbol inglés que maneja su representante. Okay ya no viajó a Wolverhampton, a la espera de que se cerrase su traspaso. El club confía en desprenderse de un jugador que puede dejar en caja cerca de los seis millones de euros, lo invertido hace tres años en su contratación. Si Okay se va, Coudet no dispondrá de un refuerzo en el centro del campo. Fran Beltrán ha dado un paso adelante en los últimos tiempos como alternativa a Renato Tapia. Además, el club tiene acordada con Orbelín Pineda su contratación en el mercado de enero. El centrocampista mexicano también puede ejercer la función de mediocentro, por lo que esa posición queda cubierta en la plantilla aunque se marche Okay Yokuslu. Más problemas presenta la situación de Emre Mor. Al turco-danés le resta un año de contrato, el entrenador no cuenta con él y no se concreta el interés mostrado por varios equipos. Una salida pactada es otra de las vías para solucionar un problema tras una apuesta ruinosa.

Plantilla incompleta

El Celta arrancará la temporada con la plantilla incompleta, pues Coudet espera todavía un refuerzo para el centro de la zaga y otro para la delantera. Jeison Murillo y Facundo Ferreyra no regresarán a Vigo. El colombiano por la negativa de la Sampdoria a cederlo por tercera vez al Celta y el argentino porque no cumplió las expectativas tras llegar el pasado enero procedente del Benfica. Para el ataque, el club busca un jugador que compita por la titularidad con Mina, aunque el vigués se ha ganado la confianza absoluta de su entrenador y es una pieza básica en el esquema del argentino. En la zaga, el Celta pierde experiencia y liderazgo sin Murillo, por lo que en el mercado quizás se busque un jugador de un perfil parecido al internacional colombiano.

Rubén Blanco y Nolito

Los movimientos del Celta en el mercado de fichajes ponían en peligro la titularidad de Rubén Blanco y de Nolito. Matías Dituro y Franco Cervi, sin embargo, han tenido papeles distintos en esta pretemporada._El guardameta argentino ha sido la primera opción de Coudet en los amistosos, dándole todos los minutos en el último frente al Wolves. Cervi, sin embargo, no ha podido desbancar a nolito del interior izquierdo._El gaditano ha sido uno de los más destacados del equipo durante los amistosos del verano y ha desplazado al argentino a la mediapunta cuando faltaron Aspas o Denis Suárez.

Mejora el fondo de armario

Con Nolito ganándose la titularidad, Cervi pasa a convertirse en una de las opciones de recambio para Coudet, así como el también argentino Augusto Solari. Beltrán,_Rubén Blanco o Kevin también formarán parte del fondo de armario del Celta, que mejora con respecto al curso pasado y su aportación resultará importante para que el equipo vigués se plantee objetivos más ambiciosos que la permanencia.